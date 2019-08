"Mi única preocupación y compromiso es sacar la provincia adelante", aclaró el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en medio de las protestas de los trabajadores estatales que reclaman el pago de salarios atrasados.

En ese contexto, el mandatario decidió expresarse públicamente sobre las versiones que lo señalaban como pareja de la modelo Luciana Salazar.

"Lamento que en la situación que atraviesan Chubut y el país, se le esté dando relevancia a un vínculo sentimental en el que me involucran y el cual aprovecho a desmentir públicamente", sostuvo Arcioni a través de Twitter.

Los rumores habían circulado tras una declaración del periodista Marcelo Polino, amigo de Salazar, quien anunció que Luli había iniciado un romance con un político del "interior". Después fue la propia modelo quien se refirió al tema: "Jamás salió de mi boca que yo estaba saliendo con un político. No me voy a hacer responsable de nada que no haya dicho", aseguró.

Y anoche, volvió a responder en Showmatch. "¿Usted sigue en las redes a Mariano Arcioni porque le importa la problemática de la provincia de Chubut? ¿Sigue a todos los gobernadores?", le preguntó Marcelo Tinelli.





Salazar aclaró entonces: "No, a él lo sigo porque conozco a un familiar". Luego, el conductor puso a la producción a chequear si Arcioni la seguía a Luli en Twitter y tras comprobar que eso era así, siguió bromeando sobre el tema.

"Sé que es una persona que está pendiente sólo de los temas de su provincia, lo digo por lo que veo en las redes", retrucó ella.