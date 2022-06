En el mundo de la producción musical, el looping es una técnica o instrumento básico para crear efectos sonoros o acompañamientos musicales, que permite al artista grabar notas o melodías sobre la marcha y luego hacer una frase fluida y continua que se va repitiendo una y otra vez. Mediante un pedal o sampler, o un plugin digital, puede lograrse dicho efecto, que a la larga da la posibilidad de crear una canción entera. Originado en la década del 50 como parte de experimentos en cintas magnéticas, se tomaba una sección o un tramo y se unía con otro para formar el bucle (loop en inglés). Esto sirvió como una importante herramienta para los compositores de música electrónica y hoy en día es algo muy común en los estudios de grabación y salas de ensayos. Entusiasmado por las bondades que ofrece la técnica, el cantante local Luis Pulenta, actual miembro del Coro Universitario de la UNSJ, encaró un proyecto escénico que combinará la impronta de este artilugio electrónico con sus habilidades para generar con su voz múltiples sonidos, sincronizados con imágenes digitales, todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, en una puesta en vivo. Esa es la propuesta de "Loopeando y Cabeceando", un show unipersonal basado en la armonización de voces, para interpretar canciones populares de autores internacionales y nacionales. El encuentro, único de este tipo en la provincia, hará su debut el próximo jueves en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde desde Sting a The Beatles, pasando por Boby McFerrin, Richard Bonna y Take Six, son tamizados por la particularidad de su dispositivo y por la simple acción de su voz a capela.



"Lo interesante de esta performance es que se trata de un concierto exclusivamente vocal, aquí no intervienen instrumentos acústicos. Lo novedoso, es que con el pedal grabo una base, la reproduzco y al mismo tiempo voy creando nuevos sonidos, a la vez que voy cantando por encima y en forma paralela de manera que quede todo armonizado", explicó el artista a DIARIO DE CUYO.



Básicamente, el concepto es similar al sampleo que hacía Gustavo Cerati con su guitarra eléctrica o bien ahora Lisandro Aristimuño en sus recitales, pero lo diferente aquí es que Pulenta solo cuenta con su voz y todas las operaciones e intervenciones son en tiempo real, sin ninguna reproducción de pistas previas. En la desafiante prueba, el cantante armará bases armónicas en el escenario que se irán repitiendo una y otra vez convirtiendo al show en una experiencia sonora única y un juego creativo ante los oídos de los espectadores.



Además, su canto estará sincronizado con varios personajes virtuales proyectados desde un monitor arriba del escenario, que configurarán la puesta como si se tratase de un coro de voces virtuales, que son creadas por él mismo pero en diferentes registros.



"La necesidad de aprender este formato surgió en pandemia. Como miembro del Coro Universitario no podíamos ensayar ni cantar juntos, entonces fui experimentando y grabando diferentes voces. Así, desde mi casa, fui desarrollando esta propuesta que pronto será estrenada en el teatro", contó el cantante y coreuta mendocino radicado en la provincia. Por otro lado, es bioingeniero y su trayectoria artística comenzó en el Coro Villicum de la Municipalidad de Capital, luego en 2003 ganó la titularidad en el cuerpo del Coro Universitario de la UNSJ y además, integró varias puestas de ópera que se realizaron en escenarios de la provincia con roles secundarios. "Lo que busco de esta experiencia, que ver cómo repercutirá en la gente, presentarlo y compartirlo para que sientan una vivencia diferente", señaló sobre esta apuesta que durará alrededor de 45 minutos y que tendrá como cantantes invitados a Tito Medina, Sebastian Pickenhayn, Leonardo Tello, Jorge Romero, Monica Skowron y Marta Bilska.



DATO

Loopeando y cabeceando. Jueves 16 de junio, a las 21hs. Sala Auditórium del TB. Entradas: $600 en boletería y por Tuentrada.com