Charlotte Caniggia reapareció en los medios por su participación en ShowMatch y con eso llegaron las polémicas.

Es que uno de los temas que persiguen a la mediática es su conflictiva relación con el músico Lohan, acusado de violencia de género mientras estaban de novios. Lhoan expresó su cansancio por escuchar a su ex hablar de él y contraatacó.

En el programa Nosotros a la mañana mostró un video de un ataque de furia de Charlotte en plena calle y contó que tenía más material. En medio de la nota, el abogado de la hija deMariana Nannis advirtió que estaban preparando un bozal legal.

Lohan le dio la palabra a su abogado. "Hay una denuncia escrita contra ella, voy a denunciarla. Estamos dándole un vuelco porque nos falta agregar un par de testigos y unas medidas de prueba más y se va a interponer en la Justicia, obviamente. La denuncia es por lesiones y daños a la propiedad. Quiero que la Justicia investigue, después se verá con la responsabilidad penal que ella tenga", comentó.

Sobre el audio del representante de Charlotte, Lhoan acotó: "no importa porque la que habla de mí es ella”.

Además contó el contexto del video de la agresión. “Ese video fue la vez que yo terminé con ella y de ahí no tuve más contacto. Lo decidí mostrar ahora porque hace siete meses que terminé la relación y creo que es el quinto programa en que sale a hablar de mí. Yo desaparecí, no hablé más de ella. Le dije al manager que por favor no hablen más de mí, siguió hablando, y a su vez también me perjudicó mucho todo este tiempo en mi trabajo, el crecimiento artístico mío, así que por eso quise mostrarle a la gente que lo que ella dice no es verdad”, relató.