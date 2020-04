Lo que parecía un simple live de Instagram en el que el protagonista contaba detalles de su vida personal y su carrera, terminó generando tamaño revuelo que excedió largamente los límites de las redes sociales. Matías Defederico le brindó una entrevista virtual a la comediante e influencer Mar Tarrés y provocó el repudio generalizado por el apodo que utilizó al referirse a su colega Sergio Agüero.

El actual jugador de Agropecuario de Carlos Casares, que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, fue consultado por el tipo de mujeres que le atraen, en base al físico que ostenta su ex pareja Cinthia Fernández.

“Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? ¿Ha habido una gordita? No digo una de 60 kilos, porque te mato”, arremetió la entrevistadora.

“No soy prejuicioso con las mujeres. Hablo guarango y voy a ser claro… No soy el comegordas, me gusta más la mujer… No soy el Kun Agüero que está tachado así de comegordas, ja", respondió, en tono jocoso.

Mientras su interlocutora lo aguijoneaba en broma con la posibilidad de que le presentara al delantero del Manchester City, el atacante surgido de Huracán, de 30 años, intentó matizar sus palabras, pero ya era tarde. "Para mí, Karina la Princesita es hermosa y Gianinna Maradona también. La gente es mala y lo trata así”, concluyó, en relación a las parejas mediáticas del hombre de la selección argentina, que con la hija del campeón del mundo en México 86 tuvo un hijo, Benjamín.

El video fue difundido por el programa Intrusos, por América. Y potenció su impacto en las redes sociales.

No hay registro de rispideces públicas entre Defederico y Agüero. Ambos pasaron por Independiente, pero no coincidieron en Avellaneda (Kun surgió de la cantera y jugó allí entre 2003 y 2006; mientras que Matías lo hizo en 2011-2012).

El autor de la frase controvertida estuvo varios años en pareja con Cinthia Fernández, con quien tuvo tres hijas (Charis, Bella y Francesca). El Kun, en tanto, hoy se encuentra de novio con Sofía Calzetti, con quien pasa el aislamiento social en Manchester.

