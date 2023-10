Octubre ha quedado marcado como el mes del terror. Y si bien es cierto que no hace falta toparse con monstruos o fantasmas, porque motivos reales no faltan, el "honor" se lo debe esencialmente a que Halloween le pone el broche de oro. Por eso, quienes se divierten con esta temática extendida -niños y grandes por igual- aprovechan las actividades alusivas y este año no será la excepción. A partir de hoy, una serie de propuestas muy distintas se desplegará en diferentes espacios, destinadas a saturar los niveles de adrenalina de los "horror-lovers" sanjuaninos, proporcionándoles unas horas de escalofriante entretenimiento. Desde proyección de películas de manera gratuita hasta un laberinto que desafía a recorrerlo sin morir de miedo en el intento, pasando por fiestas temáticas y hasta una práctica de tango, el abanico es variado. Y así las cosas, vaya aquí una suerte de itinerario del terror que hasta a la misma Valak le encantaría hacer con sus amigos.





Laberinto del terror

"Desafiá tus miedos en nuestro Laberinto del terror" proponen desde el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Allí se montará un recorrido no apto para cardíacos, que "sumergirá a los valientes en un mundo de pesadillas, donde conocerán a macabros personajes de terror". Y atentos, que podría ser un inolvidable cara a cara con algunos de los más siniestros del séptimo arte.

El laberinto estará disponible hoy viernes, mañana sábado y el domingo, de 18 a 22 hs. Las entradas en puerta cuestan $1.500. Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.



Quirófano de terror

Ingresar mañana a Rapsodia (Lateral norte de Av. Circunvalación 489 oeste) será entrar a una desquiciada clínica, nada menos que por el Quirófano del Terror, como han llamado a esta fiesta temática ambientada para la ocasión, donde el público se encontrará con médicos, enfermeras y pacientes que espantan. Las drag queens Scorpion, Nahir, Luxurius, Kendall y Dany Love serán las anfitrionas de esta horrorosa clínica, de la que también son parte los instrumentistas Willy y Emilancio, y donde habrá además Dj's, tragos y bailarines en escena.

Apertura 23 hs. Entrada hasta las 2 hs, $1.000, luego de ese horario, $2.000. Los producidos ingresan gratis hasta las 2 y habrá premios a la mejor producción.



Hotel Horror

Mañana sábado en Hugo (España 70 sur) Fuegah abrirá las puertas de su Hotel Horror, donde los "huéspedes" (mayores de 18 años) podrán disfrutar de una fiesta muy especial desde las 22 hs, con 4 Dj's, barra de tragos, food trucks y especialmente un staff de personajes tenebrosos que habitan el misterioso hotel y que estarán interactuando con el público. Tras el "chek in" comenzará la aventura con la "Experiencia de escape Hotel Horror"; que se prolongará a lo largo de la fiesta con otras como Despertar de brujas, Coctel del horror, La hora maldita y Besos de sudor y sangre; y el show Cementerio Zombie. Las entradas cuestan $3.000 en puerta y el dress-code es de zombies, pero también se podrá asistir con otros disfraces.





Las mil y un caras de Drácula

La ENERC Cuyo ha preparado el Ciclo de cine de terror a cielo abierto, bajo la temática "Las mil y una caras de Drácula", con entrada libre y gratuita en la sede de la institución (25 de Mayo 1670 oeste). El inicio será el 31, a las 20.30 hs, con una charla abierta sobre "La mansión del martillo", a cargo del Lic. Daniel Gil, que abordará el cine de terror de la productora británica Hammer. Luego se proyectará The horror of Dracula (1958) de Terence Fisher. Y desde el 1 de noviembre, se exhibirán seis films:

Miércoles 1: 18 hs, Nosferatu (1922), de F. W. Murnau. Y 20.30 hs, Nosferatu (1979), de Werner Herzog

Jueves 2: 18 hs, Drácula (1931), de Tod Browning. Y 20:30 hs, Drácula (1992), de Francis Ford Coppola

Viernes 3: 18 hs, M (1922), de Fritz Lang. Y 20.30 hs, Låt den rätte komma in (2008), de Tomas Alfredson



Otras iniciativas



En el marco de esta temática también se han organizado otros encuentros de lo más variado.

* Los boliches se ponen en onda Halloween. Pocho's (Uriburu y Maurín, Pocito) hará su Halloween Party hoy a la medianoche, con la música de Mily Navarro y premio al mejor disfraz. Bunker (en 9 de Julio) también hará esta noche su Halloween Bunker, con premios y descuentos especiales para los disfrazados, que entran free hasta la 1,30. En Rhino Club (Lat. de Circunvalación y Jujuy) hoy viernes habrá vivo de La Jodda, el sábado será la Noche Halloween con regalos para los disfrazados y el domingo cierra con la Noche de Terror, con premios a los mejores disfraces. Y el sábado 28, en Snappy, con la música de Diego Olmos, será la Noche Halloween, con entrada free para ellas, hasta la 1.30 hs.

* El sábado 28, en Hurtado Café (Entre Ríos 429 sur) tendrá lugar Noche de las Brujas, una práctica de tango abierta al público y muy especial, "con los mejores tangos y abrazos para morirse", prometen. Será a las 21 hs y se puede asistir con disfraz o algún detalle terrorífico.



* También corre por redes una convocatoria para motoqueros, para ser parte de una "Rodada del terror" hoy viernes por la noche. Los interesados deben comunicarse con Juan al 2645660200.