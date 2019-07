Por Soledad Villarroya y Estela Ruiz M.

DIARIO DE CUYO



Contestatario, reflexivo, humilde. Querido y admirado por amigos y colegas, volcó el orgullo y el amor por sus raíces en cada una de las disciplinas que desempeñó. Prestigioso músico, cantante y artista plástico, el jachallero Cosme Nolberto Yañez falleció ayer, a los 72 años, tras batallar contra una enfermedad renal crónica, causa por la cual se dializó por más de 15 años (mientras esperaba un trasplante) y por la cual, hace unos meses, se radicó definitivamente en la ciudad porque ya no podía viajar tres veces a la semana.

Como uno de los más respetados artistas y gestores de la actualidad, fue nombrado personalidad destacada en junio de 2018 por la Legislatura Provincial, a propuesta del diputado Jorge Barifusa, por ser parte del conjunto folclórico de Los de Jáchal que escenificó por primera vez la Misa Criolla y la Navidad Nuestra de Ariel Ramírez en el Anfiteatro Buenaventura Luna en 1979, espectáculo que siguió presentándose en Rawson.



Valioso pero no reconocido como merecía, un "rebelde' para los que no lo eran -según manifestaron algunos de sus amigos-, Cosme siempre persiguió la libertad de pensamiento. Emblema de la cultura jachallera, siendo muy joven el trovador lustró zapatos en la plaza departamental, talló maderas y hasta modeló el barro dejando piezas que quedarán como parte de su legado, al igual que poemas y canciones, entre las que se destacan las letras de Canto al Origen o Artesano.

Un hacedor. Cosme en su faceta de artesano con una de sus creaciones, en el regreso de Los de Jáchal en 2017 y reconocido por la Cámara de Diputados en 2018.



Criado en una familia de músicos en la vieja calle Santiago Funes, desde la cuna, Cosme amó la música. Juan Yañez, su padre, integró varias agrupaciones folclóricas en la década del "50 y su hermano "Gringo', un virtuoso para templar las cuerdas, lo acompañó en sus primeros pasos. Sin embargo, su consagración llegó con Los de Jáchal, uno de los grandes conjuntos de los últimos tiempos en el que se consagró como músico y compositor, trascendiendo las fronteras y subiendo a escenarios nacionales, compitiendo además en varias ediciones del PreCosquín junto a Jorge Arnáez, Carlos Muñoz y Jesús Omar Daher. Con la agrupación, la misma con la que quedó en la historia musical de San Juan, Cosme volvió a cantar en la edición 2017 de la Fiesta de la Tradición de Jáchal.



Incansable, con el alma ansiosa de nuevos proyectos, junto a su coterráneo Eduardo "Cuky' Vega ideó la Ópera Criolla -que se estrenó en 1997 y se reformuló en 2004, con relatos bíblicos y reflexiones de su autoría.



Con las musas siempre sobrevolando las costumbres y la identidad del lugar que lo vio nacer, repasando sus orígenes, de su pluma y letra nacieron dos libros: La historia de la Fiesta de la Tradición e Intimidades Históricas del Fogón de Los Arrieros, el popular cuadro de Buenaventura Luna convertido en broche de oro de la Fiesta de la Tradición, del que fue director artístico durante años. Y también, guardián de tradiciones, supo resignificar hechos culturales como la trilla y la minga.



Cosme llegó a la función pública y en el cargo de director de Cultura del municipio, participó de la restauración de los centenarios molinos harineros de Sardiña en 2004; El Alto o García, resucitado en 2005 para el 50 aniversario del fallecimiento de Don Buena; y el de Huaco en 2006.



"Para vivir una vida sin dejar huellas más valiera no haber nacido', dijo Buenaventura Luna -uno de sus máximos estandartes-, frase que hizo propia a lo largo de una existencia tan auténtica como provechosa, en la que rindió honores a sus orígenes, en obra y vida. (Fuentes DIARIO DE CUYO, Municipalidad de Jáchal, Roberto Ruiz)

Ellos dicen



"Cosme Yañez está en los aires de Jáchal, hizo todo para quedarse, muy joven lustró zapatos en la plaza, talló maderas, modeló el barro, restauró los molinos harineros, escribió libros, liberó su voz miles de veces para cantar y decir sus pensamientos, peleó la vida desde varios ángulos, tuvo muchos amigos. Hoy salió a volar junto a los cóndores de la cuesta de Huaco". Roberto Ruiz (fotógrafo)



"Hasta el próximo abrazo: Cómo no abrazarte por el inmenso legado cultural que dejaste a este pueblo. Cómo no abrazarte si me hiciste parte de tu memoria en la juventud, que te hacía acordar a vos en tus tiempos más creativos y rebeldes. Cómo no abrazarte si te la rejugaste por un pibe de 20 años y lo llevaste a cantar una de las mayores obras de la historia de la música como lo es La Misa Criolla. Cómo no abrazarte como ese abrazo que nos dimos antes que llevemos nuestro humilde aporte a este pueblo... nuestra canción a Cosquín y vos me pusiste tantas fichas, esos días lloramos juntos, reímos y tomamos cerveza del pico en tu casa y en la mía. Cómo no abrazarte si me prestaste tu guitarra y enseñaste tus poemas más secretos y más tuyos... Acá te espero viejo para el último abrazo. Deja que abrigue tu espalda con la cruz de mi guitarra... Artesano". Nicolás Balmaceda (cantante)



"Siempre fue un luchador de la cultura en el canto y la poesía, de larga trayectoria, un gran colega. Un trabajador de la cultura. Era una buena persona". Chango Huaqueño (cantante)



"¡¡Que tus alas permitan llegar a ese lugar eterno para tu alma querido Cosme, tu paso terrenal no fue en vano!! Mis condolencias a toda su familia, amigos y pueblo de Jáchal!! "Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, sólo dormir, verme borrar, una historia me recordará, vivo!!!". Ricardo Ochoa (tenor)



"Muy lamentable la pérdida de este valuarte de nuestra tradición. Fue un honor conocerte y trabajar con vos querido Cosme Yañez, hasta siempre!". Jonatan Vera (músico)



"Hay hombres que logran la inmortalidad del alma en sus obras. Cosme logró la suya en la madera, en la arcilla y en la poesía de cada una de sus canciones". Javier Lucero (cantante y músico)



"Una pérdida enorme, un laburante incansable de la cultura de Jáchal, músico y amigo... descansa en paz compadre". Javier Gómez (músico)