Juan Cruz de Urquiza (trompetista), Guillermo Romero (pianista), Javier Malosetti (bajista) y Oscar Giunta (baterista) son cuatro grandes exponentes del jazz argentino que en medio de la pandemia decidieron hacerse más grandes aún: en paralelo a sus iniciativas individuales y tras coincidir alternativamente en distintos escenarios, los cuatro fusionaron -"finalmente", dirán- talentos y experiencias y crearon URMG, un coctel del mejor jazz argentino cuyo nombre es la sigla formada con las iniciales de sus apellidos (que a varios les cuesta pronunciar, sí, pero que al final terminó siendo un buen gancho, hasta disparador de debates).



"Romero colabora con arreglos de icónicos compositores del género y Urquiza deslumbra al público con sus interpretaciones llenas de ingenio y versatilidad. Mientras tanto, Malosetti y Giunta son quienes desarrollan la sección rítmica, con una intensidad que imprime el pulso de un viaje musical único", dice la carta de presentación de esta propuesta que, como era de esperar, tuvo una gran recepción en el circuito jazzístico de Buenos Aires y en distintos puntos del país; y que San Juan tendrá la oportunidad de escuchar y ver el domingo próximo, con entrada gratis, en el Parque de Mayo (ver aparte). Antes de ese encuentro y en medio de una gira nacional, los cuatro protagonistas respondieron vía e-mail las preguntas de DIARIO DE CUYO.



- Cada uno con su trayectoria y logros. ¿Por qué decidieron juntarse los cuatro?

- Oscar Giunta: En plena pandemia, antes de mediados de 2021, este grupo comenzó a tomar forma. Las ansias de tocar y hacer música en vivo nuevamente fueron un gran detonante y motivador inicial, y creo que no fue azaroso el hecho de reunirnos cuatro artistas con cuatro caminos solistas muy vastos, que al mismo tiempo hemos compartido diversos proyectos y escenarios a lo largo de las décadas. URMG es el resultado del anhelo de encontrarnos los cuatro finalmente en un escenario y en giras, haciendo música.



- Javier Malosetti: Saliendo de la cuarentena 2021 se reanudó muy de a poco la actividad en vivo, en esos días recibí un mensaje de Oscar en el que me invitaban a tocar en trío con Guille. No sólo accedí con entusiasmo, además propuse a Juan Cruz para que la fiesta sea completa... Los cuatro hemos compartido infinidad de situaciones musicales y la vida nos juntó nuevamente, ahora con proyecto propio.



- ¿Cuál fue el sonido, el "sello" al que aspiraban al momento de la decisión

- Juan Cruz de Urquiza: Creo yo que aspiramos a disfrutar tocar juntos a partir de un repertorio e ir construyendo el sonido que fuese surgiendo. El resultado, más allá de la expectativa inicial, es increíble; realmente muy motivador para mí y creo que para todo el grupo.



- ¿Cómo ha sido ensamblar las particularidades para un fin común?

- JCdU: Sonamos de entrada, realmente no costó ensamblar y con el rodaje fuimos levantando un vuelo muy lindo.



- ¿Qué consideran que es lo más destacado, lo más propio que cada uno imprime al ensamble?



- Guillermo Romero: Oscar aporta su gran musicalidad, virtuosismo y versatilidad estilística. Tocar con él es una experiencia cien por ciento interactiva y eso transforma en única cada performance. De Javier podría decir exactamente lo mismo, a lo cual le sumaría el lirismo melódico de sus solos. Ellos dos son la base más sólida y creativa, a la cual trato de sumarme para acompañar a Juan Cruz. Respecto a Juan Cruz, creo que es un gran solista, alguien que ha sabido extraer toda la energía y musicalidad a su enorme talento natural. Sus solos son muy completos musicalmente, siempre ofrece una situación de espontaneidad y eso hace más fácil la labor de la sección rítmica. Admiro profundamente a los tres y estoy feliz de tener una historia en común, en el pasado y sobre todo la que estamos compartiendo actualmente.



- OG: Guillermo Romero es uno de los artistas más finos y sofisticados del jazz de estas latitudes, además de un inmenso pedagogo en su especialidad. Tocar con Guillermo concierto tras concierto es realmente un goce indescriptible. Me siento muy feliz y orgulloso de poder compartir este grupo con el, al igual que con Javier y Juan Cruz.



- ¿Qué aporta URMG al escenario jazzístico argentino?

- JM: No creo que seamos nosotros quienes debamos decir algo así, el público y el tiempo lo dirá, nuestro aporte es en la banda. Lo que hemos aprendido y desarrollado todos estos años los cuatro por separado lo estamos aportando al sonido de URMG hoy.



- A partir de lo que han visto y oído en sus viajes por el país, ¿el jazz tiene un lugar destacado en los escenarios nacionales?

- JM: Felizmente sí. Y se está recuperando una actividad jazzística a nivel nacional, ya sea en festivales o presentaciones, también una gran movida local de solistas y bandas de jazz en las distintas provincias.



- ¿Hay un jazz argentino, con identidad absolutamente propia? ¿En qué se diferencia?

- OG: El jazz siempre será la música del futuro. Eso como primera gran consigna. Si partimos de la premisa de que el jazz es un lenguaje musical , un modo tan particular como amplio de tratar la materia prima musical y no excluyentemente un ritmo determinado, claramente uno puede aseverar que desde estas latitudes existe a esta altura un verdadero jazz argentino y esto no es producto de puntos geográficos, sino de una tradición muy arraigada entre los artistas del género y de un público realmente muy numeroso: el jazz en Argentina ha estado presente desde hace un siglo (para 1920 ya había orquestas de jazz en Buenos Aires) y ha sabido convivir con el tango, el folclore y el rock conforme pasaron los años y las décadas, generándose un feedback realmente muy notorio. No es casual entonces que, hoy, el jazz argentino acuse recibo de todas aquellas influencias tan directas, así como las de otras latitudes y culturas. Existen grandes compositores de jazz hoy aquí y afuera, que toman nuestra música folclórica y urbana como punto de partida y le dan un tratamiento jazzístico (interacción e improvisación como nexo directo con el lenguaje jazzístico). Por otro lado, los músicos de folclore y de tango e incluso del ámbito de la música clásica están sumamente al tanto de lo que ocurre en el jazz y eso también nutre la música de raíz. Es sumamente nutritivo que se genere este intercambio, principalmente porque conlleva una energía intrínseca que no pasa desapercibida para nadie cuando se toca música desde un lugar artístico, genuino y conectado verdaderamente con el corazón de la gente y de la cosas.



PARA AGENDAR

URMG tocará en el Parque de Mayo el domingo 10 de abril, con entrada libre y gratuita. En la previa, desde las 19.30 hs, actuarán los sanjuaninos Flor Tommasini & The RollerCoaster y Tesla Jazz. Ese mismo día, las 18 hs, los integrantes de URMG darán un conversatorio abierto en el Museo de la Historia Urbana (con inscripción previa), en el marco del programa Workshops, organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura.