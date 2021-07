En la gala del jueves de “La Voz Argentina” tuvo participación de aspirantes de distintas partes del país, entre ellos se presentó una mujer de la ciudad santafesina de Firmat, quien interpretó un tema de Valeria Lynch, pero no convenció al jurado por su manera de interpretarlo.

Antes de subirse al escenario, Noelia Bízzera brindó detalles de su vida. Allí contó lo duró que fue para ella estar embarazada de un niño con síndrome de Down y confesó todas las actividades que realiza por su hijo: “Hago de todo, psicopedagoga, fonoaudióloga, de todo para que el día que yo falte se sepa desenvolver en la vida”.

Además reveló que la música es un puente entre ella y su hijo: “La música me salva un montón y a él le enseña”. Además, contó que en el 2020 sufrió la pérdida de su trabajo y, ayudada por sus hijas, comenzó a vender panes caseros.

“Señor amante” fue el tema que eligió para maravillar a Ricardo Montaner, Mau & Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, pero ninguno de los artistas pulsó el botón rojo para intentar unirla a su team.

“Primero que nada, un placer. En nuestro caso, no nos dimos vuelta porque creo que como coaches, quizás alguno de los otros podían aportar más a tu estilo de voz y estilo de artista”, confesó Ricky. ”A mí me pasó algo parecido, yo no tenia mucho para aportar a una voz tan potente”, admitió Lali. “Siento que no hiciste tu propia versión”, destacó la Sole, quien observo el parecido de la interpretación con su cantante original.

Por su parte, Ricardo realizó una devolución que despertó polémica en redes sociales, ya que el cantante argentino nacionalizado venezolano apuntó: “Estamos escogiendo la nueva voz de Argentina. Los tiempos van cambiando y las interpretaciones son muy distintas a como eran años atrás. Hoy en día el vibrato se usa menos, tu haces alarde del vibrato y hoy no es un recurso del que se deba exagerar. Ese es el secreto de lo que sucedió contigo”.

Los usuarios de Twitter no pasaron por alto estos dichos y dispararon contra el vocalista: “Pareciera que se excusan xq no tienen la capacidad de couchear”, destacó una televidente. “Eligieron al que canto igual a Alejandro Sanz y no a Noelia que la rompio?? no los entiendo...”, observó otra tuitera. “La excusa de Montaner sobre el vibrato no puede ser más falsa. Una vergüenza que no la eligieron. Canta excelente”, se indignó otro usuario.

Noelia audicionó con una canción de Valeria Lynch �� Lo dio todo en el escenario y demostró que su pasión por la música es insuperable �� Mirá su performance �� #LaVozArgentina https://t.co/zakJcesgux — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 23, 2021

Noelia audicionó con una canción de Valeria Lynch �� Lo dio todo en el escenario y demostró que su pasión por la música es insuperable �� Mirá su performance �� #LaVozArgentina https://t.co/zakJcesgux — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 23, 2021

Montaner dejate de joder con el vibrato... puede que se parezca la voz a la de Valeria, pero para eso estan los couches, tambien para ayudar a modificar eso !#Lavozargentina pic.twitter.com/f6qdQ9uGNR — #ShowsArgentinos ���� (@showsargentinos) July 23, 2021

No se dieron vuelta porque sonó como Valeria y se perdieron tremenda voz #LaVozAgentina pic.twitter.com/sahoNkifsp — raven (@RaabbitH0le) July 23, 2021

#lavozargentina

Dejate de joder MONTANER.... No se usa el vibrato!! Claro está acostumbrado a la voz de pito de camilo y el autotune que hacen los hijos!! Enojada es poco! — Romina Lorena �������� (@hlromina) July 23, 2021

Fuente: Los Andes