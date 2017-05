"Si alguna vuelta he cantao ante panzudos patrones he picaneao las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones / Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido.



Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos", con estos versos de las "Coplas al payador perseguido" definen la templanza, la lealtad y el compromiso que siempre mantuvo Atahualpa Yupanqui (seudónimo de Héctor Roberto Chavero) en toda su vida.

Atahualpa Yupanqui

Hoy se cumplen 25 años de su fallecimiento (el 23 de mayo de 1992 en Francia, después de su último concierto) y con el paso del tiempo, su luz sigue alumbrando el camino de los artistas de todo el país, en especial, a los referentes de la música y la literatura cuyana. DIARIO DE CUYO consultó a Gustavo Troncoso, al aparcero Jorge Darío Bence, al joven músico de Valle Fértil Elvio Peralta y al escritor y estudioso de la literatura de Buenaventura Luna, Cosme Yáñez, a reflexionar sobre la vigencia del poeta en la actualidad.



Desde una óptica localista, consideran a la figura de Don Ata como inconmensurable, como la máxima expresión del folklore argentino, junto a Buenaventura Luna, como dos artistas emparentados y unidos por lo mismo: el amor a la tierra y a su pueblo.



Hay quienes sostienen que su obra recién empieza a tomar dimensión y conciencia sobre su importancia cultural. Así como aquellas grandes obras del arte universal, necesita de una perspectiva lejana en el tiempo y en la distancia, para pensar sobre aquella huella impresa que dejó Yupanqui en el ADN de la cultura nacional.



Lo cierto es que, como si fuera un faro, la luz de su obra alumbró a miles de artistas regionales, nacionales e internacionales, que incluso están por fuera del género folklórico. Ha formado parte del repertorio de numerosos músicos contemporáneos en un arco muy amplio que va de los ritmos tradicionales, el tango, el rock y la música latinoamericana. Desde Los Chalchareros, Facundo Cabral, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa y Fronterizos, hasta Víctor Jara, Inti Illimani, hasta Juan Carlos Baglietto, Edith Piaf, Andrés Calamaro, Enrique Bumbury y Divididos, han recibido una notable influencia del cantautor en sus respectivas trayectorias. Son muchos más aún, los músicos de alto valor artístico de norte a sur del país que han quedado marcados por el legado de su poesía, su ejemplo y su mensaje.

Ellos dicen

Jorge Darío Bence - Locutor



"Aprendió la identidad del gaucho argentino. Conoció las vicisitudes de lo que significa ser un tucu tucu. Hay humildad en sus temas. Su copla es muy rica, su canto dedicado al indio, la estirpe y el origen, todo lo traduce en cada una de sus composiciones. Tuvo una gran amistad con Eduardo Falú y Buenaventura Luna. Su conocimiento de la Patria Grande, la sabiduría de su guitarra, su obra es una eterna escuela, cuando el ser humano es honesto consigo mismo, la copla, sale del alma, es infinita, es viajera y se queda donde quiere".

Gustavo Troncozo - Cantautor

"Buenaventura Luna cala muy fuerte en los cuyanos, pero en mi casa, de niño, escuchaba mucho a Don Ata. 'La pobrecita' fue con la que aprendí a cantar. Jamás buscó ser famoso. Los medios y la globalización influyen al artista a que se enganche al sistema, pero él, no caía en eso, buscaba que sus canciones se propaguen. No le gustaba farrear. Cuando estuvo en San Juan, respetaba la casa y el vino de Don Raúl Oro, tocaba un poquito, pero cuidaba mucho su imagen. Su forma de ser y su enseñanza caló hondo en mí".

Cosme Yáñez - Escritor y escultor



"Atahualpa es inmenso. Para cualquier artista con identidad es un referente popular y querido. Además, contemporáneo con Buenaventura Luna, ambos tenían mucho en común. Todas sus canciones son significativas. Pero destaco a las Coplas del Payador Perseguido. Es la que más me emociona escuchar. Porque me hace imaginar a la historia de nuestro país, a la injusticia, a las penurias del trabajador. Él supo interpretar a su tierra y a su pueblo. Amaba tanto a su identidad argentina y la respetaba".