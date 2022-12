Luego de obtener el tercer título de campeón mundial, la selección argentina y en especial Lionel Messi, recibieron un aluvión de mensajes celebrando la consagración.

No solo personalidades de nuestro país felicitaron al plantel que dirige Lionel Scaloni, sino también personalidades del espectáculo internacional, como Jon Bon Jovi. El cantante estadounidense sorprendió a sus fanáticos con una revelación inesperada.

Messi está acostumbrado a contar con el saludo y el fanatismo de figuras de talla internacional como cantantes, actores y otros deportistas que suelen buscar una imagen junto al capitán del seleccionado argentino. Uno de los sucesos que dio la vuelta al mundo fue cuando Julia Roberts pidió posar junto al rosarino.

Casi como un sueño cumplido, la actriz agradeció profundamente el gesto. No obstante, en un contexto diferente fue Bon Jovi el que asombró a los internautas al postear en Instagram una imagen y un texto en dedicatoria al triunfo albiceleste.

En la fotografía aparece el cantante estadounidense con la camiseta de la selección argentina y un texto que está dirigido hacia Messi: “¡¡Qué final!! Felicidades a @leomessi por ayudar a Argentina a conseguir su tercera victoria en la Copa del Mundo. Hora de actualizar mi camiseta”. De esta manera Bon Jovi, quien se consideró un seguidor de la albiceleste, intentará conseguir el nuevo modelo con las tres estrellas sobre el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Después de revelar que comprará la remera con los colores de la bandera argentina y las tres estrellas en su escudo, Bon Jovi recibió una ola de mensajes en su caja de comentarios en gratitud y admiración por su reconocimiento y admiración al plantel albiceleste. “Que hermoso y más con nuestra camiseta. Te amamos Jon y gracias por tu aliento”; “Sos un argentino más” y “¡Gracias Jon! Por favor, vuelve a Argentina para actualizar tu camiseta y mientras estés aquí podrás dar un concierto”, son algunas de las reacciones de los fanáticos locales al tiempo que otros ciudadanos extranjeros también acompañaron el saludo y celebraron el triunfo que consagró a Messi.

El último concierto de Jon Bon Jovi en Argentina

El amor del estadounidense por nuestro país se hace presente en cada visita que realiza a estas tierras. Si bien ya dejó de manera explícita en su publicación de Instagram las adulaciones para la selección y para Lionel Messi, el artista hace vibrar a sus fans con cada show que ofrece. La última vez que Jon Bon Jovi celebró un concierto en Argentina fue en el estadio de Vélez en septiembre del 2017.

“Buenas noches, Buenos Aires. Ha pasado mucho tiempo, así que no voy a hablar demasiado”, dijo Jon antes de introducir otro golpe al corazón de los nostálgicos con “You give love a bad name” y “Born to be my baby”.

De esa manera comenzó su último show en la capital nacional. Si bien aún no anunció un próximo regreso, tras cinco años sin pisar suelo argento, según su promesa, es posible que vuelva en busca de la nueva camiseta albiceleste con las tres estrellas.