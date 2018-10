Con más alegría que cuando anuncia un fin de semana largo a pleno sol, Matías Bertolotti se encargó de compartir una noticia muy importante en su cuenta de Instagram. En una publicación que exhibía dos anillos de boda, el meteorólogo anunció que se casará con Gustavo tras cinco años de convivencia.

“El momento más importante de mi vida... el primero bah... porque esto recién empieza. Un camino que nos llevará a lo que más queremos ambos... que nervios tenía la re … ¡Qué 2019 se nos vieneee! Te amooooooooo", escribió.

El pasado miércoles, el pronosticador ya se había encargado de reflejar el gran momento que atraviesa con su novio en otro encantador mensaje en las redes sociales: “5 años de aquel momento en el cual te conocí (rubio, ¡por favor! jajajajaj) y estabas ahí, solito en la tribuna del famoso 'Prende y apaga'. Cuántas cosas pasaron... muchas buenas, algunas malas, pero todas las sobrepasamos juntos”.

"Hoy no puedo dejar de expresar la felicidad que tengo, lo que me cambiaste, lo que me hiciste ver y entender, lo que me hiciste gozar y comprender y en un año difícil solo te digo gracias a vos y le digo gracias a Dios y a la vida, por haberme dejado conocerte, cruzarte y quererte, y especialmente poder cuidarte", agradeció.

Todavía no confirmó la fecha del casamiento, pero imaginamos que como buen meteorólogo se asegurará que el clima sea el indicado para una fiesta soñada.