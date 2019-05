Pilar Sordo aterrizará hoy en el Teatro Sarmiento (ver aparte) con Educar para sentir, sentir para vivir; título de la obra con la que recorre Argentina, al mismo tiempo que promociona su noveno libro La libertad de ser quien soy.



¿Qué sucede con los seres humanos cuando bloquean sus emociones en la casa, la escuela o su entorno laboral? Ese será el eje central de la presentación de la psicóloga chilena que presta asesorías y realiza charlas tanto en su lugar como en el extranjero; en paralelo a su actividad como creadora y presidenta de la Fundación Cáncer Vida.



Previo a la charla, la reconocida figura con 3 décadas de trayectoria, elegida como una de las 100 mujeres líderes de Chile en 2006, 2007, 2010 y 2013, e integrante del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes de ese país, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la realidad emocional de América latina.



- ¿Hay que educar para sentir?

- Sí. Hay que hacerlo conscientemente. Uno no desarrolla en forma espontánea las habilidades para decir lo que siente. Venimos de culturas y de generaciones que nunca expresaron lo que sentían.



- ¿Cómo se hace?

- Principalmente con el testimonio. Si un papá o una mamá no llora delante de los hijos, ellos no aprenden a llorar sin vergüenza y lo van a hacer a escondidas. En segundo lugar, hay que tener una hora diaria de silencio tecnológico por lo menos, para que automáticamente aparezca el fenómeno de las preguntas, ya sea dentro de uno o hacia afuera. Es uno de los requisitos de la inteligencia emocional preguntar a los hijos: ¿Qué te dio pena? ¿Qué te dio alegría? ¿Qué te asustó? ¿Qué te dio rabia? La charla está dirigida a cualquier persona que se quiera autoeducar. Si uno no cambia su forma de manejarse con las emociones, es imposible transmitir eso y generar un ambiente de emociones libres, no censuradas y castigadas.



- ¿De qué manera interfiere la tecnología?

- Hay 4 formas de anestesiar emociones: la comida con el alcohol y las drogas también, la tecnología, los fármacos y la cultura excesiva de matarse trabajando, esto genera que los niños aprendan que las emociones se comen y los emoticones expresan lo que se siente...



- ¿Qué espacios llena?

- Se mete como un compañero de viaje que hay que saber administrar para aprovechar sus ventajas.



- ¿Se puede postergar una emoción como el amor?

- Lo que vibra cercano al amor como la ternura, la generosidad, la reciprocidad, el altruismo, la incondicionalidad; suena poco consistente porque, hoy en día, todo está en tener una posición frente a algo. Cuando uno tiende a ser ecuánime, lo que creo que es símbolo de sabiduría, es juzgado como tibio, pero siempre voy a intentar serlo. Me dedico a escuchar a miles de personas todos los meses, al igual que para mis nueve libros y para el último que me demoré 5 años, por lo tanto jamás podría dar una opinión blanco o negro. Conozco los matices de la vida. Tengo mucha calle y no puedo ser binaria.



- ¿Es válido el amor a través de las redes sociales?

- Todo es válido, pero no es lo mismo una relación directa que por Internet porque no sabemos el porcentaje de verdad. Nunca nada va a reemplazar el mirarse a los ojos y somos los adultos los encargados de demostrar a los más chicos que esto es así.



- Algo que no siempre ocurre cuando se utiliza para hacer el mal...

- Los enfermos usan desde un twitter para vomitar rabia y eliminar la amargura interna en forma anónima y hay hasta patologías más severas como el abuso y el ciberacoso, por eso son tan importantes las pautas de educación.



- ¿Cómo es su visión de la sociedad latinoamericana en base a eso?

- El gran tema de este siglo es la búsqueda de sentido. El para qué hacemos lo que hacemos, es el tema que hace agua. Hay mucha gente que no encuentra sentido a viajar 2 horas en colectivo, trabajar 10, estar en deuda, no llegar a fin de mes.... Este modelo consumista, marcado por el capitalismo, nos está haciendo mucho daño, nos tiene reventados, cansados, enfermos y, sin embargo, no alcanzamos lo que promete. Es eso lo que se está cuestionando.



- ¿Para usted ese es el camino correcto?

- Me parece fantástico que la gente tenga otros enfoques de vida, cuidándose con la alimentación, rescindiendo cosas materiales en pos del equilibrio emocional; hay un vuelco interesante.



- ¿Cómo se plantea este tema en el marco del reclamo de la igualdad de derechos de las mujeres?

- Estamos en un proceso de avance respecto a ese movimiento cultural y todavía nos falta para llegar a un punto de equilibrio. Que la mujer se haga valer más como persona que como mujer, empareja la cancha para que podamos decir lo que sentimos; somos las primeras discriminadas de la historia pero, a pesar de eso, tuvimos más permiso para expresarnos que los hombres. El modelo patriarcal también reprimió a los hombres, les quitó la posibilidad de ser papás por muchos siglos, por lo tanto nos liquidó a los dos. Entonces, al incorporar la emoción en igualdad de condiciones los beneficiarios, sin dudas, serán los niños, toda la estructura social.

