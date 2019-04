Desde que Diego Maradona la reconoció como su hija, Jana pasó a ser una de sus más grandes aliadas, y hasta supo enfrentarse mediáticamente con las otras dos hijas mujeres del actual técnico de los Dorados de Sinaloa, Dalma y Gianinna.

Acaso esa rivalidad entre la joven y sus hermanas mayores haya sido lo que llevó a Jana a ponerle a su gata justamente el mismo nombre con el que Dalma bautizó a su primogénita: Roma.





"Cómo me infló los ovarios Roma toda la noche. La dejaba en el piso y subía, me lamía, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente", expresó en su cuenta de Twitter junto a un emoji de una carita triste.

Como era de esperar, el detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes salieron a cuestionarla por el gesto que percibieron como una clara animosidad contra la flamante mamá.





"¿Se llama como tu sobrina? No podrás cambiarle el nombre? ¡Ponele Amor, Ramona, algo parecido! ¿Pero Roma? ¿No es provocativo? Pregunto. Ojo que soy re pro los hijos del Diez", expresó uno de ellos.





"¿Le pusiste Roma a una perra? (En verdad, es una gata). Es el nombre de tu sobrina", se sumó otra.





"¿Le pusiste el mismo nombre de tu media sobrina? ¿A un perro ? Hay que ser hija de…", agregó otra más.

Esta polémica se desata en medio de una situación bastante delicada por las internas en la familia Maradona.

El pasado 2 de abril el ex futbolista realizó una durísima publicación en su cuenta en Instagram con motivo del cumpleaños de Dalma, en la que aprovecha para criticar a Claudia Villafañe: "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños, Dalma".

A la flamante mamá, por supuesto, no le cayó para nada bien este mensaje, que hace ya tiempo se encuentra distanciada de Diego por la guerra judicial que mantiene con Villafañe.