Alejandro Lococco, conocido en el ambiente del rap argentino como Papo MC, finalizó séptimo en el Mundial de póker que se disputa en Las Vegas y ganó más de un millón de dólares. El marplatenese de 29 años había conseguido este martes el histórico pasaje a la instancia definitiva, en la que compitió por el premio principal de USD 8 millones.

Lococo se transformó en uno de los protagonistas estelares en el Rio All-Suite Hotel & Casino de Las Vegas, donde se desarrolló el certamen. Ya con haber llegado a la Serie Final tenía asegurado una ganancia de un millón de la moneda norteamericana. “Les pido que me manden todas sus energías positivas ya mismo”, había manifestado en sus redes sociales antes de competir.

A última hora de la noche en la excéntrica ciudad de Nevada -la madrugada en Argentina- Lococo concluyó su participación en séptimo lugar, obteniendo USD 1.225.000. ”Gracias a todos por el aguante, los amo”, publicó luego en su cuenta de Twitter, donde recibió el respaldo de miles de seguidores. Vale recordar que la edición 2020 tuvo como ganador al argentino Damián Salas, que entonces recaudó cerca de 5,2 millones de dólares.

En su pasado, Papo MC conquistó diversos torneos internacionales, que incluyen tres cobros bajo el paraguas de las WSOP. Su mejor producción la tuvo con el quinto puesto alcanzado en el Millions South America Rio Open. Lococco es tan agudo en la mesa como lo es en un micrófono y registró cuatro días de pago de cinco cifras, uno de los cuales viene en el Campeonato Mundial en Línea WPT 2020. En aquella oportunidad terminó en un sorprendente puesto 23.

Su presentación en Nevada, Estados Unidos, significó participar del campeonato de póker más importante del mundo. En el pasado demostró la agrevisividad con la que se maneja en la mesa, ya que no tiene miedo de medirse con los jugadores del ambiente y poner en juego sus fichas. En el barrio Open Mike o en estadios llenos de fanáticos, Papo MC sobresale en el arte del choque y la improvisación. Es decir, que traslada su talento en la improvisación a las mesas.

Definir a Alejandro Andrés Lococo no es una tarea sencilla. Sus roles como freestyler, jugador profesional de póker, creador de contenido, organizador de eventos y también padre, son una convergencia potente en su versátil y talentosa personalidad, que él disfruta y aprovecha. Todas estas facetas quedan encadenadas cuando él mismo se define como alguien que se esfuerza para dar lo mejor de sí en cada cosa que hace. Esto sirve para comprender, por ejemplo, su meteórico ascenso en Twitch, plataforma en la que después de su primer año con canal propio cuenta con 1.7 millones de seguidores.

En charla con Infobae, Papo realizó una reflexión sobre qué significa el póker en su vida. “El póker me cambió la vida en un montón de aspectos, al igual que el freestyle. Creo que todas las cosas que hice en mi vida me nutrieron y aportaron en otras. Cuando rapeo juego al póker y viceversa. Busco aplicar conocimientos de distintas facetas mías en otras y son totalmente complementarias. Es mucho más que una disciplina o estudiar, es también tomar decisiones todo el tiempo. Por eso, quizás, crecí en la toma de decisiones de mi vida, que es algo muy importante que no aprendes en el colegio”, explicó previo a su viaje a los Estados Unidos.

Uno de los objetivos a corto plazo que Alejandro reconoció en sus últimos streams, antes de dirigirse a Las Vegas, es mudarse del departamento donde vivió los recientes años en Mar del Plata para poder comprar una casa, en pos de separar de mejor manera el ambiente laboral con el familiar. Con el reciente ingreso por el séptimo lugar en el evento principal de la Serie Mundial de Póker, cumplir dicho sueño es una realidad.

Cabe señalar que ha participado notablemente en varias ediciones de La Batalla de Los Gallos, donde fue reconocido por la prensa internacional y local. Sus actuaciones conquistaron al público del rap, hasta el punto de convertirse en una leyenda de la disciplina freestyle. Ganador de la Nacional de Argentina en el año 2016 y subcampeón en las tres ediciones de la Freestyle Master Series, demostró que su talento va más allá de la creación de contenido y los micrófonos.

En el escenario es capaz de cortar al rapero con sus incisivas rimas. Y en las mesas, también es capaz de golpear a los grinders con inesperadas apuestas. Acostumbrado al casino de Buenos Aires, el marplatense tiene algunas pequeñas perforaciones en su mostrador, especialmente en los escenarios sudamericanos de Partypoker Live, con un récord de 36 bricks en Río en 2019. Pero, en este Evento Principal, el rapero batió cualquier récord o expectativa al sentarse en la mesa final junto a otros seis maestros del juego.