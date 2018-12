Mala Mía. La provocativa imagen con la que Maluma lanzó el videoclip de la canción levantó polvareda en las redes sociales.

El 2018 fue un año en el que, a partir del Me Too en Hollywood, el reclamo de las mujeres desde todos los ámbitos -como reacción a temas como el femicidio, el abuso, la cosificación y la falta de igualdad- creció hasta convertirse en un movimiento mundial. En este escenario -donde en el país esta semana se sumó la denuncia pública de la actriz Thelma Fardin hacia el actor Juan Dhartés por violación; y el "Miracomonosponemos' se convirtió en tendencia- vuelve a tomar cuerpo la polémica que tiene como blanco al reggaetón y al trap, un subgénero latino que lleva influencias del rap. De extendida popularidad, Maluma y Ozuna son algunos de los exponentes duramente cuestionados, como así también los puertorriqueños Víctor Manuel en reggaetón y Bad Bunny en el trap. Todos regresaron al ojo de la tormenta por varias de sus letras, sexualmente explícitas, consideradas misóginas y vulgares; y sobre todo teniendo en cuenta que son bailadas y cantadas tanto en fiestas familiares como en discos, tanto por adultos como por niñas y adolescentes, en general no conscientes de las letras que están bailando o coreando, de alto tenor sexual y hasta percibidas como agresivas e impropias, aún más para su edad.



El debate sobre las letras en la música urbana viene de la década del "90, cuando las emisoras de Puerto Rico

se negaron a pasar las canciones más explícitas. Y en Estados Unidos, su contenido provocó que el Congreso legislara sobre la necesidad de agregar etiquetas a los discos con alertas para los padres sobre el contenido de las canciones. Debido a este rechazo en crecimiento, los reggaetoneros redujeron la cantidad de versos en los que se "destrata' al género femenino. Sin embargo, nada pudo frenarlos rotundamente y regresaron con apuesta redoblada.



Es así que el reggaetón sigue siendo señalado por "machista' o "misógino', a riesgo de poner todo en la misma bolsa y muy a pesar de un sector que lo sigue considerando una forma más de entretenimiento; entre ellos solistas y grupos sanjuaninos (ver opiniones aparte), aunque reconocen que no incluyen en sus repertorios este tipo de expresiones.



Desde "La Gasolina' de Daddy Yankee (una de las canciones que ayudó a que el reggaetón se abriera camino en el mundo) hasta "Cuatro babys' del colombiano Maluma (que alcanzó los 810 millones de reproducciones en un año y puso en la mira al joven astro por hacer referencia a un amorío con cuatro damas, 'dos casadas, una soltera, y una psico'); desde "Me reclama' del boricua Ozuna (que cuenta con más de 50 millones de visualizaciones en YouTube) hasta "Amarte duro' de Víctor Manuel y Farruko; hay un amplio abanico de canciones en tela de juicio. Y no son pocos los que han vuelto a subirle el volumen, no para bailarlas precisamente; sino para escuchar, poner atención y concientizar sobre este costado más oscuro del reggaetón que, como sucede con otros "divertimentos', tampoco va a la par de los tiempos que corren, marcados por nuevos paradigmas.



Las dos caras

Una impactante campaña. Fue contra la denigración que sufre la mujer en las letras del reggaetón se realizó en Colombia. Surgió en Facebook y se viralizó. "Usa la razón, que la música no degrade tu condición', se llamó.

Tuvo que disculparse. Tras la discordia e indignación, Víctor Manuel se pronunció en sus redes y pidió perdón, asegurando que "sería incapaz' de promover la violencia de género.

Letras que hacen ruido



"No la pongo en 4, yo la pongo en 10. La enchulé boca arriba juntándole los pies/De besos, yo estaré sobre peso/Pero pregúntenle a sus gatas cómo la mezo'. Me reclama (Ozuna)





"Se pone en 4 y me pide, que por el ch.. la castigue'. El punto (Maluma)





"Es un amor violento pero sin violencia (...) Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo (...) Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna'. Amarte duro (Víctor Manuel y Farruko)





"¿Cuál es el misterio de entremedio de tus piernas/ Que enloquece mi cordura?/ Eres un vocal de sensaciones

Cada célula en tu ser compone ricura/ Quiero morir en tu interior'. Sobredosis (Romeo Santos y Ozuna)





"A ella le gusta que se la coman/ A ella le gusta que le den duro y se la coman/Y es que yo quiero la combi completa

Que! Cho... cu... y teta' En la cama (Daddy Yankee)





"Y a última hora yo tampoco tengo nada de lindo/Así que no pongo peros apago la luz y me la chingo/Me clavo las feas los sábados por la noche/Por si acaso me arrepiento de ir a la iglesia el domingo'. Eso en cuatro no se ve (Lui G)





"Si sigues en esa actitud voy a violarte hey/así que no te pongas alzadita...yo quiero vacilar no quiero novia así que ponte contra la pared he he he'. Contra la pared (Jiggy Drama)





"Te me pusiste terca, me abriste la puerta Y tu novio se descuide y ahí entré/Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras beber/Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumbé el plan con él'. Mala mía (Maluma)



En San Juan dicen...







Warrior



El reggaetón es un estilo urbano donde tenemos la libre expresión, también está bueno aclarar que la educación viene de la casa y cada uno sabe lo que se hace y lo que no. La música no te educa sólo te divierte y te acompaña en todo momento. Se que tiene canciones muy explícitas pero en el siglo que estamos hay letras que cuentan una realidad que nadie se atreve a contar. Cada artista tiene su criterio de música. En cada canción se plasma una historia ya sea de conflictos, amor, amistad, fiesta u otro tipo. Yo como artista de reggaetón en San Juan trato de agradarle a todo el público, a los adultos y los jóvenes para tratar de cambiar un poco ese mal pensamiento que tienen sobre este género que da que hablar siempre. Si uno se detiene y mira alrededor se dará cuenta que hay muchas cosas más importantes que criticar y reparar que un estilo tan alegre! Nosotros no incluimos al repertorio esos tipos de letras pero no estoy en contra de ello. Hoy la mujer está muy a la defensiva y ataca por cualquier cosa.



Shorty



Como artista femenina urbana opino que todas aquellas personas que no son fanáticas de este género "no' deben opinar mal y mucho menos "criticar' porque no todo el reggaetón en sí, es letra explícita! El reggaetón es lírica y abarca lo romántico, lo espiritual, etc. Este género va más allá de una palabra específica. Creo que aquella persona que critica debe informarse antes, la palabra lo dice este es un género "urbano'



A mí no me ofenden porque estoy segura de lo que soy. Al que le quepa el poncho que se lo ponga ¿No? Este género es urbano. Se debe hacer énfasis en que nuestra educación no es la música. Y si algo no nos gusta simplemente se cambia de página. Yo canto para el público en general. A veces a este tipo de temas los dejo para reuniones de amistades, de confianza. Por eso mis letras son universales.



Andrés/ Alexys y Dogor



Hay que dividir en reggaetón y trap. El reggaetón hoy es más comercial y lo único que quiere es vender. ¡Cómo será que hasta las grandes estrellas del pop están haciéndolo! El otro género tiene muchas letras misóginas, cuando Maluma llegó a San Juan, la canción 4 Babys era tendencia global y la letra dejaba mucho que desear. Ozuna en su trap de la intimidad también habla muy mal. Nosotros a la hora de escribir tenemos en cuenta el no desubicarnos y cuidar la letra. Las críticas están bien, pero no olvidemos que es entretenimiento y estoy seguro que no son así en la vida real. Siempre se habló de armas, drogas y mujeres, pero más que eso no pasa. En San Juan, hay artistas más under que sí lo hacen y hay otros que no, depende a que público apuntás. Si querés algo familiar y para todo público como hacemos nosotros, vas a tener muchos shows.





Diego/Alexys y Dogor



El reggaetón desde que se originó tuvo letras fuertes hacia la mujer, luego con el tiempo fue saliendo reggaetón romántico. Lo consumo mucho, me gusta. Aunque no estoy tan de acuerdo con algunas de las letras, la mayoría se enfocan en una mujer pero siempre con respeto.