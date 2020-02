Contenta con volver una vez más a la provincia -y de paso conocer Calingasta- la cantautora melódica Marcela Morelo será la protagonista de esta segunda noche en la edición 2020 de la Fiesta de los Enamorados, en el Anfiteatro Cerro Colorado. Para la ocasión, la artista centrada siempre en su repertorio dentro del pop latino, el merengue, la salsa y las baladas (disfruta actualmente de ser mamá adoptiva de tres hermanitos de 6, 8 y 11 años de edad) viene de estreno: compartirá con el público de Barreal su nueva canción "Almas gemelas" que la grabó junto a Soledad Pastorutti. Con DIARIO DE CUYO dio los detalles de esta novedad.

- Empezaste el 2020 con muchos proyectos y muy inquieta...

- La verdad que nunca me quedo quieta. De hecho, empezamos el año cantando con Soledad. No solo me hace bien al alma componer, sino que también, esta canción representa muchas cosas. Reafirma en lo que creo, en que el amor cura cicatrices. Representa también el encuentro con mis hijos, que son almas gemelas para mí. Es una canción especial. Además, Sole es otra alma gemela, las dos somos muy apasionadas en lo que hacemos, amamos la música, respetamos nuestra vocación desde chicas. Siempre tuvimos el deseo de grabar juntas. Lo pudimos concretar y justo celebrando el Día de los Enamorados, me parece bastante significativo.

- ¿Cómo nutriste este vínculo con Soledad más allá de lo profesional?

- Bueno, Sole es un amor de persona, últimamente nos vimos mucho, vino a casa a grabar un disco de Los ángeles azules que produjo mi marido Rodolfo Lugo. Viene muy seguido a trabajar con él. También compartimos muchos momentos en Madrid, en el Teatro Ópera... se viene fortaleciendo la relación, el vínculo, las conversaciones. Con ella todo fluye y es hermoso tener amigas en la música. Es gente con la que confío y poder hablar de todo, con lo que nos pasa como cantantes. Así, como ella, también hice amigas cuando se dio lo de "Las elegidas en el Colón". Con Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Lucía Galán, Julia Zenko, Marilina Ross y muchas otras. Nos juntamos frecuentemente a cenar. Se armó un círculo íntimo de amigas con personas que admiro.

- ¿Te sentís parte de una generación de cantautoras contemporáneas?

- Así es, me impresiona cuando digo ser parte de la música argentina. Es un desafío de querer seguir grabando canciones, de componer, de seguir siendo creativa. No sólo me junto con esas almas gemelas, también lo hago con las nueva generaciones de cantantes y compositoras como Chule Von Wernich y Camilú. De algún modo ellas son mis nuevas referentes como yo soy de ellas. Es así con la música, se arma una cadena infinita.

- En este tiempo viene imponiéndose el reggaetón y el trap como tendencias que pegan fuerte en los jóvenes. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia?

- En el momento que salí con Corazón Salvaje, mi primer disco, tuve mi etapa comercial. Sonaba en todas las radios. Era algo que no se podía contener. De la misma forma, sucede ahora con el trap y el reggaetón, es un movimiento social que no se puede detener. Los chicos se expresan de un modo completamente distinto a lo que nosotros veníamos haciendo. El desafío del artista es saber permanecer en el tiempo. Los sonidos nuevos, el idioma o la lírica que se hace hoy en estos ámbitos me hacen sonrojar, porque ya no se usan metáforas, se dicen las cosas directamente. Pero es lindo que pase, son tan verborrágicos los chicos que cuentan en sus letras cosas interesantes. De hecho, mi hijo de 11, le encanta Paulo Londra, es el más poético de todos y cuando lo escucho, descubro cosas muy buenas que tiene. Los jóvenes mueven todo y me siento contemporánea de él. Para mí, hay que prestarles mucha atención.

- En este nuevo simple, ¿querés dar un mensaje en cómo mejorar las relaciones humanas?

- Bueno, en ese aspecto, están muy difíciles las relaciones. No sólo nos toca a los argentinos, sino al mundo entero. La humanidad vive en crisis. Considero que el amor cura cicatrices y sana muchas cosas, es la herramienta que contamos, aunque exista la guerra, tampoco dejará de existir la paz. Apuesto al amor y a la paz y eso me lo hago recordar a mí misma, porque también tengo en mí un poco de oscuridad.

- ¿Ser romántico no cambia en cualquier época?

- El romanticismo no caduca para mí, de hecho siempre lo cuento en el escenario, vengo a regar la planta del romanticismo que a veces se pone un poco seca. Como canto muchos temas de amor, el romanticismo no hay que perderlo. A todos nos gusta tener un lado romántico en la vida y que no pasa nunca de moda.





DATO