Este 2019 fue un gran año para Florencia Jazmín Peña, quien se consagró como campeona del Súper Bailando, junto a Nicolás Occhiato. La bailarina, es una figura predominante en las redes sociales, donde se destaca por su talento y carisma.

Ahora, relajada y de vacaciones disfruta de unos días en Brasil acompañada de su pareja, la psicóloga e instagramer Magalí Tajes. Luego de que decidieran tomarse una distancia, el amor fue más fuerte y volvieron a estar juntas y sueñan con un 2020 con más logros y felicidad.

De este modo, a través de sus redes sociales intercambiaron románticos y profundos mensajes, que además fueron furor entre sus seguidores, amantes de la pareja.

"Estamos cerrando el año con un eclipse que me trajo mucha verdad y mucho cierre. Les deseo el valor y el coraje necesarios para que puedan darle un final lo que ya no vá y den comienzo a lo que tenga que nacer. Que puedan cerrar los ojos y dejar fluir con confianza la vida, sabiendo que lo que suceda será lo necesario para nuestra evolución. Siento mucho amor, muchísimo y cuando lo pienso se me llenan los ojos de lágrimas, siempre intensa amicci. Pidan perdón, perdonen y agradezcan las veces que sea necesario, tanto a otros como también a ustedes mismos, pero no se guarden nada. Abrácense entendiendo que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hasta acá y no se castiguen por lo que no fue. La vida es un regalo enorme. Les agradezco mucho el amor que me dan y que me sigue sorprendiendo día a día", le dedicó la bailarina a sus seguidores.

Aunque no tardó en referirse a la persona que tiene a su lado. "Y hablando de amor... con esta pibita aprendimos a prueba y error que cuando es tan grande trasciende las formas, la mentalidad, el ego... Gracias por haberme transformado desde el primer día en el que te conocí. Les deseo mucho amor, salud y trabajo para todo lo que vendrá. 2020 acá me tenes, con la sonrisa bien grande, los ojos cerrados y los brazos bien abiertos para recibir todo lo que tenes para mí", expresó.

El posteo de Magalí Tajes

Por su parte, la psicóloga también abrió sus emociones de cara al fin de año. "El amor trasciende la forma. Nos vendieron el contrato, la legalidad, la monogamia, el deber, el otrx como propiedad. Pero el amor trasciende la forma. Nos hablaron de libertad pero nunca la sintieron. Nos pusieron barrotes, nos compraron jaulas, nos encerraron en maneras de sentir muy chiquitas y nosotrxs nos fuimos olvidando lo enormes que somos. Venimos de un río de estrellas infinito, y nos ahogamos en los miedos, para no ver, para no vernos. Miranos. Mirate. El amor trasciende la forma. No es para entenderlo, es para que lo vibres. Escuchá cómo suena. Sentí cómo suena. El amor trasciende la forma", reflexionó.

Hacia el final, citó a su enamorada. "'¿Vos te das una idea de la cantidad de universos que atravesamos para encontrarnos?', me dijo Flor. Ahora lo sé. Te amo para toda la vida, y quiero para siempre que seas feliz.

Feliz último día del año, pueblo. Se prendió esta mierda. Que sean muy felices. Nos leemos pronto. Los quiero con toda mi alma amicis", cerró.