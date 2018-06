Ignacio Filiol tiene 22 años y pese a su corta edad es valorado por el mundo de la moda. Tal es así que fue convocado por Ernesto Malla para que llevara uno de sus diseños a la gala de los Martín Fierro y vistiera a la modelo Eugenia Sánchez.

El reconocido diseñador es oriundo de Albardón y fue el encargado de vestir a Abril Oyola y Carolina Oro, Reina y Virreina Nacional del Sol del 2017, en la Noche Soberana del 2018. También a la candidata por Ullum, esa misma ceremonia y en el Carrusel, las candidatas por Calingasta y Albardón vistieron sus diseños.

Ignacio le contó a DIARIO DE CUYO que comenzó con esta pasión por la moda a los 14 años. "No he estudiado y mis trabajos no son con moldes sino que lo hago sobre el maniquí", detalló.

En esta oportunidad, el vestido que usó Eugenia Sánchez recibió buenas críticas. "Apenas salió de la habitación del hotel, la miraron de pies a cabeza. Se quedaron asombrados y me dieron buenas apreciaciones", destacó Filiol. Sánchez es una modelo de alta costura, que nació en Posadas y ha recorrido importantes pasarelas del mundo.

Ya en la alfombra roja, el joven diseñador aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a el crítico de modas Mariano Caprarola, el periodista Luis Ventura, Ivana Nadal y Luordes Sánchez.

Ignacio está radicado en San Juan y su boutique está en Boulevard Sarmiento e Ignacio de la Roza, en Albardón. Pero cuando se le presenta la oportunidad, acepta propuestas para mostrar sus diseños al país y el mundo.

Finalmente, opinó que las celebridades, en general, estuvieron muy bien vestidas pero hubo dos famosas que se destacaron: Mariana Fabbiani y Jésica Cirio. "Tuvieron un estilo sobrio y elegante. Para mi las mejores", sostuvo.