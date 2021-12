La multimillonaria serie de “El señor de los anillos”, que recupera aventuras épicas de elfos, humanos y orcos de J.R.R. Tolkien anteriores a las popularizadas en las películas de Peter Jackson, lidera el listado de los novedades más esperadas en la pantalla chica para 2022, donde destacan grandes tanques como la precuela de “Game of Thrones”, la muy promocionada “Obi-Wan Kenobi” y la adaptación del videojuego “Halo”.



La mentada “guerra del streaming”, con gigantescos jugadores como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Paramount+ o Apple TV+, deriva en la multiplicación de series y en la escalada de los presupuestos. Una “burbuja” que hasta ahora crece y no se rompe, y que conduce a que los colosos de los medios apuesten más y más por abultar catálogos con la intención de ganar la atención del público.



Temporadas nuevas de series exitosas, spin-offs de franquicias populares, compra de propiedad intelectual de cómics, videojuegos, literatura; y hasta originales -porque al margen de los “revivals” y "remakes", Hollywood todavía tiene guionistas con ideas propias-, dan forma a una oferta inabarcable, descomunal… y atractiva.



Una enumeración de lo más relevante, necesariamente arbitraria, inicia por la resonante “El señor de los anillos”, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre.



Desde hace más de cuatro años, cuando se conoció que la plataforma había adquirido los derechos de la obra de Tolkien por 250 millones de dólares, se convirtió en una de las propuestas audiovisuales que mayor expectativa genera. Y más aún cuando se supo que la primera temporada tenía un costo que superaba los 450 millones, con lo que se constituye con holgura en la serie más cara de la historia.



Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los hechos conocidos en “El Hobbit” y “El señor de los anillos”, la serie cuyos primeros episodios fueron dirigidos por el realizador español Juan Antonio Bayona presentará toda una gama de nuevos personajes inéditos en la pantalla que deberán confrontar el resurgimiento del Mal en este universo narrativo.



Dentro de este género de fantasía épica HBO y HBO Max presentarán por su parte en 2022, todavía sin fecha confirmada, “House of the Dragon”, el primero de los seis spin-offs de “Game of Thrones” que funciona como una precuela de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.



Relatará la historia de la trágica casa Targaryen, 200 años antes de los sucesos conocidos por millones de fans en “Juego de tronos”, y contará con un elenco de figuras como Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, entre más.



En el mismo tono -porque todos quieren su propia “Game of Thrones”-, Netflix tendrá “The Witcher: Blood Origin”, precuela de su franquicia “The Witcher”, y la adaptación live-action de la serie animada “Avatar: The Last Airbender”.



Otra temática que trae novedades con legiones de fans son aquellas basadas en cómics, algunas de las cuales además son expansiones de franquicias cinematográficas. En ese apartado la primera en llegar será “Peacemaker” (el 13/1 por HBO Max), sobre el personaje de DC encarnado por John Cena que ya estuvo este año en cines en “El escuadrón suicida”.



“The Sandman”, basada en la icónica novela gráfica de Neil Gaiman, llegará a Netflix, mientras que Disney+ prepara una nueva andanada de series de sus personajes de Marvel: en 2022 verán la luz “Moon Knight”, “She-Hulk”, “Secret Invasion” y “Ms. Marvel”.



La plataforma del ratón Mickey también traerá dos nuevas series del universo narrativo de “Star Wars”, iniciado hace dos años por “The Mandalorian”: la más esperada es “Obi-Wan Kenobi”, que trae de nuevo a Ewan McGregor al rol que interpretó en la trilogía de precuelas dirigidas por George Lucas entre 1999 y 2005.



Además presentará “Andor”, ubicada cronológicamente antes de la cinta “Rogue One”, que recupera al mexicano Diego Luna en el rol del título.



En el rubro de series adaptación-de-videojuegos, el protagonismo excluyente lo tiene “Halo”, gran apuesta del año de Paramount+. Con Pablo Schreiber, Natascha McElhone y Bokeem Woodbine en los roles principales, retoma el taquillero título de la consola Xbox sobre una guerra entre la humanidad y una raza alienígena en el siglo 26.



También llegarán en 2022 una serie de la franquicia “Resident Evil” que prepara Netflix y “The Last of Us”, otro de los títulos que congrega a cientos de miles de seguidores en la consola y que tras años de rumores se traducirá a la pequeña pantalla. Será de la mano de Craig Mazin (el creador de “Chernobyl”), con el chileno-estadounidense Pedro Pascal y para HBO.



Entre las series históricas o biográficas resalta “Pam & Tommy”, sobre la tumultuosa y publicitada relación entre Pamela Anderson y el baterista Tommy Lee (Lily James y Sebastian Stan), que se verá en Star+.



También “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, creada por Adam McKay sobre los históricos LA Lakers de Magic Johnson en los 80 (en marzo por HBO Max); la miniserie criminal “Love and Death”, con Elizabeth Olsen y producida por el creador de “Big Little Lies”, David E. Kelley (también de HBO); y “Vikingos: Valhalla”, derivada de la popular “Vikingos” (Netflix).



Por otro lado, 2022 continuará atrayendo a las grandes figuras de Hollywood al formato serie, como lo prueban el drama de acción “The Old Man”, que presentará el primer protagónico en TV de Jeff Bridges y que seguramente se vea en estas latitudes por Star+; y “Gaslit”, miniserie sobre el escándalo político de Watergate que llegará a Starzplay con nada menos que Julia Roberts y Sean Penn.



También será un año abarrotado de estrenos nacionales, con producciones a cargo de la gran mayoría de las plataformas. Algunas de ellas son "Supernova", dirigida por Ana Katz, y "Iosi, el espía arrepentido", thriller de ocho episodios con dirección de Daniel Burman y Sebastián Borensztein y elenco de figuras como Mercedes Morán y Natalia Oreiro (ambas por Amazon Prime Video).



También “María Marta, el crimen del country”, con Laura Novoa como María Marta García Belsunce y a Jorge Marrale como Carlos Carrascosa (HBO y HBO Max); “Santa Evita”, en base al libro de Tomás Eloy Martínez con Natalia Oreiro como Eva Perón, "Diciembre 2001", inspirada en los críticos acontecimientos ocurridos en el país durante esa época, y la comedia “El encargado” con Guillermo Francella (las tres por Star+).



El escenario se completa con decenas de regresos de series consagradas, entre las que se encuentran “Euphoria” (9/1, HBO), la cuarta entrega de “Stranger Things” y las temporadas finales de “Better Call Saul”, “Ozark” y “Peaky Blinders” (estas cuatro por Netflix), la sexta y última de “This Is Us” (Star+), o “The Marvelous Mrs. Maisel” (18/2, Amazon Prime Video).

Por Nicolás Biederman y Victoria Ojam / Agencia Télam