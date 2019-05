Daniel y Natasha son dos extraños que se conocen en un mágico día en Nueva York. Quedan pocas horas para que Natasha se vaya de Estados Unidos: su familia está a punto de ser deportada hacia Jamaica pero mientras las chispas entre ambos surgen, debe luchar con los nuevos sentimientos que Daniel despierta en ella.

Título: El sol también es una estrella

Título original: The Sun is also a Star

Dirección: Ry Russo-Young.

Actores: Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe.

Género: Romance , Drama.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 100 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter

2D castellano:20.20-22.40

Play cinema

2D castellano:15.25-17.00

2D Subtitulado:21.30