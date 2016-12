1. Barbie Vélez y Fede Bal, de la pasión al descontrol total

Un año y medio de relación generó el peor de los escándalos, con denuncias cruzadas sobre violencia que determinará la Justicia. Hubo de todo: medida perimetral, denuncias por violación de la medida perimetral, rumores de infidelidad, fotos de moretones, y más. Hoy, según el hermano de Barbie, ella sigue sufriendo. “No aguanto más verla llorar”, afirmó en un texto.

2. Lali Espósito se separó de Mariano Martínez ¡y él no perdió el tiempo!

Terminó Esperanza Mía y terminó el amor entre Lali Espósito y Mariano Martínez. “Yo nunca había vivido una situación en la que no te creen, de tener una pareja donde los celos predominaban”, contó ella sobre los motivos. Él fue un poco menos correcto: en octubre se difundió un audio del actor hablando pestes de ella, a quien consideró como “nefasta”, “mala”, “malísima” y “despechada”. Superadísima la situación, ahora el actor espera un hijo con Camila Cavallo.

3. Adrián Suar y Griselda Siciliani, lejos, pero con amor

Tras ocho años de amor y una hija en común, Adrián Suar y Griselda Siciliani le dieron fin a su convivencia y lo blanquearon bastante tiempo después. “Es una separación, lo vivo con la tristeza que eso genera cuando las personas se separan. Pero muy bien porque el vínculo con Gri es fantástico, con mi hija, con la familia…”, comentó el productor en ese momento, mientras sonaban los nombres de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg como los terceros en discordia.

4. Del ensueño al escándalo: Brad Pitt y Angelina Jolie desilusionaron a los fans

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron después de 12 años juntos y 6 hijos en común (3 de ellos, adoptivos). Las razones tendrían que ver con diferencias en la crianza de sus hijos, ya que, incluso, la gota que rebalsó el vaso sería un maltrato del actor a su hijo Maddox durante un vuelo. La Justicia, sin embargo, terminó negando el episodio.

5. Fede Hoppe, triste en ShowMatch por la ruptura con Laurita Fernández (la vocera de la pareja)

Laurita Fernández y Federico Hoppe no pudieron remontar la crisis desatada cuando la señalaron como la amante de Fede Bal y causante de la separación del actor y Barbie Vélez. “La situación era muy difícil, estábamos muy tensionados, en una sintonía de pelea constante, nos molestábamos por cualquier cosa. Era todo el tiempo una discusión y después amor, amor, amor”, explicó ella sobre la tensión generada por el escándalo de su amigo. La cara de Hoppe en ShowMatch lo dice todo...

6. Cuando no va, no va: Jimena Barón y Daniel Osvaldo se dieron una chance y no funcionó

Este año, Jimena Barón decidió darle una nueva oportunidad a Daniel Osvaldo, luego de separarse en medio de acusaciones de violencia de género. Sin embargo, la chance no funcionó y la actriz salió a anunciar la nueva ruptura: “Era lo mejor, cuando uno vuelve tiene bien claro qué es lo que quiere”.

7. Miriam Lanzoni quería estar sola... y lo dejó solo a Fantino

La actriz dijo que la ruptura era definitiva y que se debió, sobre todo, a cuestiones personales de ella. Estuvieron juntos diez años y ella había contado que tenía el deseo de ser madre adoptando un hijo, pero que los trámites para eso eran desgastantes. "Tenía una necesidad inmensa de estar sola. Entonces, más allá de los miedos y los años maravillosos que vivimos, le dije a Ale que quería estar sola", aseguró Lanzoni. El divorcio llegará más adelante.

8. Martin Liberman y Marcela Greco, separados sin escándalo

No hubo escándalos, pero también sorprendieron por la cantidad de tiempo que estuvieron juntos. Después de su paso por el Bailando, Martín Liberman y Marcela Greco decidieron romper su relación, que duró 13 años. “Nos une un sincero amor y un hijo adorado que no debe verse afectado por nuestra crisis, en la cual no hay escándalos, discusiones ni terceros”, comunicó el periodista cuando confirmó la crisis.

9. Brian y Marian se entienden así: terminaron el 2016 con una cuarta pelea

Hasta el día de la fecha, jueves 29 de diciembre, Marian Farjat y Brian Lanzelotta sigue separados. Es que la pareja, que se conoció en Gran Hermano, tuvo infinitas idas y vueltas. Esta es la cuarta pelea (también por celos) y, quizás, sea la definitiva, ¡aunque no lo creemos!

10. María del Mar Cuello Molar se hizo famosa por el matrimonio con Alé... que duró cinco meses

Era enero de 2016 y Matías Alé y María del Mar Cuello Molar ya habían confirmado la separación. Impesada crisis si las habrá, es que la pareja se había casado por Civil hacía sólo cinco meses. Ella, después, participó del Bailando para limpiar su imagen y él siguió su camino alejado de los medios para recuperarse de su afección psíquica.