FOTOS MARIANO ARIAS

Como una manera de compartir sus nuevas producciones con el público, 15 bandas sanjuaninas serán parte del festival organizado por la Asociación Civil Músicas San Juan que dará el puntapié inicial en enero para transitar diferentes localidades de la provincia a lo largo del año. Esta primera cita está prevista para el próximo domingo 22, a las 18 hs, en el Anfiteatro El Globito del espacio Estación San Martín (Av. Ignacio de la Roza y España), con entrada gratis. Con una variedad de estilos, el encuentro contará con la musicalización del Dj Javier Ortiz y las actuaciones de Munay, Lanita y Fiko, Coplerxs del Oasis, Encuentro Tango, La Mariú, Bhae, Adriana Miranda y Sylvia, Verónica Alcaide, Apto para Consumo, Juani y los Conos, Handal, Gaza Dakeel, Naranja Mañana y Sexta.



Consultados por DIARIO DE CUYO, los músicos se mostraron contentos de arrancar el 2023 con una iniciativa colectiva, mostrando el producto en el que se encuentran desempeñándose y otros debutando con nuevo contenido.



"Queremos comenzar con mucha energía con este festival con el que visitaremos distintos departamentos de la provincia el 2023. También queremos que la gente conozca nuevos artistas locales y nuestro trabajo. Yo hace poco que canto en San Juan, después de estar radicada en Amsterdam (Holanda) y luego en Buenos Aires', mencionó María José Ortiz, presidente de la asociación formalizada en 2021. Como cantante y guitarrista, ella presentará el cancionero de folclore y tango que grabará con Munay.



"Es nuestro primer festival comunitario en Capital, después de tomar talleres y construirnos. Es importante difundir el canto con caja para que la gente se instruya y aprenda sobre sus raíces', manifestó Luz Aguirre desde Coplerxs del Oasis, círculo que se conforma con Anita Elizondo y Patricia del Valle Miranda, trío que ejecutará composiciones de su autoría y de repertorio en compañía de David Gallardo.



"Lo bonito de esto es el cruce de públicos que se va a producir. Habrá folclore, rock, pop, salsa, ritmos latinos, es importante mostrar lo cuyano en esa combinación musical para que nos vea gente que no es del palo y sepa que existimos", expresó Mariú quien interpretará parte del álbum Nacida en aguas de guerra, próximo a su lanzamiento, con Fernando Musu (bajo).



"Abrir el año tocando, siempre es hermoso. Más aún si se da en el marco de un festival que conscientemente es muy variado. Siempre que haya música, es muy lindo, también el hecho de trabajar con colegas que vienen de distintos palos, bancando la autogestión que tan compleja es', dijo Juan Avendaño, voz y guitarra de Juani y los Conos, banda que estrenará el tema Aesthetic y una muestra "chiquita' de lo que pretenden "imponer', como añadió sobre el grupo que compone junto a Fabri Lloveras (guitarra y teclado), Gonzalo Valdez (bajo) y Matías Corroza (batería).



"Es una posibilidad más para presentarnos porque realmente ponemos mucho esmero en cada ensayo para superarnos un poco más', afirmó Amparo Mercado, voz de Apto para el consumo, combo de rock nacional con impronta que se completa con Nahuel Vázquez (bajo, 2da. voz y arreglos), Elías Ruarte y Emilio Corado (guitarras), Juan Narvaez (trombón) y Jeremías Toro (batería).



"Representa la frase de que la unión hace a la fuerza. Hay una olla de talento local a punto de estallar y volcar su contenido hacia todo el país', reflexionó Alejandro Francavilla, compositor, cantante y guitarrista de Naranja Mañana, que estrenará la canción Unos mates -sale mañana- y todos sus sencillos con Daniel Toret (productor, mezcla, mastering, bajo y coros), Nicolás Godoy (batería) e Ignacio Aubone (guitarra).



Gestionada por Músicas San Juan, con participación de la Asociación Civil Animal Cultural, Circuitos Musicales creando nuevos vínculos entre la Sociedad y la UNSJ, Municipalidad de la Ciudad de San Juan y el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Juan; la segunda fecha será el 4 de febrero en Chimbas, en el Parador Rock, con grupos a confirmar por la organización.

Un avance de lo que se viene

El encuentro comenzará a calentar motores este sábado a las 22.30 hs en La Salmuera (Calle Chacabuco y Calle 7, Pocito. Previa reserva telefónica y con derecho a show) con la presencia de Simon Kempston en su primer gira por Argentina. Innovador guitarrista acústico de Fingerstyle ha realizado periplos con originales y contemporáneas canciones de folk y blues. En esta oportunidad, como soporte, se presentará Munay.



Considerado 'uno de los mejores cantautores de Escocia' para The Herald, el compositor y guitarrista acústica nacido en Edimburgo ha realizado giras internacionales durante más de una década y es autor de los discos No puedes ganar siempre, En agradecimiento a la soledad con una suite para guitarra solista, y Mano en mi corazón, sumando 15 álbumes y un EP en su historial. Todos ellos fueron diseñados y coproducidos por el músico folk escocés Ian McCalman de The McCalmans.