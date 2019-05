En el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin se preparan para vivir en junio lo que ellos mismos llaman el "acontecimiento del año", primero por la talla del autor y también porque por primera vez tendrán la oportunidad de mostrar videoarte.



Será con la muestra El cuerpo del tiempo, del neoyorquino Bill Viola (foto), uno de los pioneros del género, que inaugurarán el 21 de junio y permanecerá exhibida hasta septiembre, en el marco de una nueva edición de la Bienalsur, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur que organiza la Untref y de la que es sede el museo sanjuanino.



Con cuatro décadas creando instalaciones, películas, entornos sonoros, videos en pantalla plana y obras para conciertos u óperas, Viola es desde hace tiempo un destacado y premiado artista de esta corriente, que comenzó a desarrollarse en la década de 1960 y consiste en crear manifestaciones artísticas mediante sonidos e imágenes en movimiento. Aunque algunos soportes son en DVD, otras ocurren en vivo, se transforman en instalaciones que combinan imagen, sonidos y ambientación, como es el caso del estadounidense.

Desde el museo, su directora, Virginia Agote, destacó la posibilidad de contar con la obra de Viola en la provincia. "En San Juan no se ha visto nunca nada así, me parecía importante traer una puesta así en algún momento, hemos destacado a los artistas locales, como la muestra actual, otras que tienen que ver con la investigación histórica y también hemos tenido artistas contemporáneos pero nunca una muestra de estas características, es un desafío para nosotros y además tenerla acá en San Juan, que de hecho no estará en otro lugar", comentó y resaltó que el autor "desarrolla un lenguaje muy particular, sobre todo para trabajar el tema de la existencia del ser humano, el paso del tiempo, la percepción del otro, son temas existenciales humanos, pero puestos en un medio completamente contemporáneo; también son obras atemporales, más allá de la tecnología utilizada, la esencia de su búsqueda es esa", acotó.



El universo creado por Viola interpela y llama a la reflexión sobre esos tópicos que le importan. Sus instalaciones han "dado lugar a un léxico, todo un cuerpo completo de lenguaje, sobre cómo uno percibe el yo, y el otro y la experiencia del tiempo", dice el texto curatorial de Marcello Dantas, quien también explica que para esta exhibición se seleccionaron obras que "dejan ver la condición de un escultor del tiempo. Inverted Birth (Nacimiento invertido) usa el espacio, la escala y el vacío para revelar la dimensión del tiempo al revertir simbólicamente el acto del nacimiento (foto centro)". Esta será la obra que ocupará exclusivamente la Sala 1, que será proyectada en una pantalla de cinco metros de altura que el museo construyó especialmente, siguiendo exigentes especificaciones técnicas. En la Sala 2 habrá otras cuatro obras que se verán en plasmas, una de ellas es "Chott El Djerid", una pieza de los primeros años de Viola en la que explora los límites de la resolución del video "para revelar la condición del desierto". En el auditorio del museo habrá una programación de otros videos de Viola que se exhibirán en esa pantalla de manera permanente.



El artista, nacido en Nueva York en 1951, representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia en 1995 ha tenido exposiciones individuales en las ciudades más importantes del mundo como París, Tokio, Florencia, Hamburgo, Berlín y Londres; creó un video de cuatro horas para la versión de la ópera Tristán e Isolda dirigida por Peter Sellars y ha sido galardonado con el Premio Internacional de Cataluña, el Premio Imperial de la Academia de Japón y es miembro honorario de la Royal Academy de Londres en 2017.



"Es paradójico que un artista que eligió el medio que representa por excelencia la sobrecarga de información de nuestra era y la aceleración de la vida, lo haya utilizado para generar algo que tiene un sentido opuesto. De esta manera, nos obliga a mirar debajo de la superficie, a penetrar en la imagen y a arriesgarnos a entrar en el territorio de lo invisible. Una de las cosas que el arte todavía puede hacer es acelerar el tiempo", destaca el curador.

