Mariano Martínez contó días atrás que había sufrido episodios de acoso laboral con una compañera, a la que prefirió no nombrar, pero que según contó le tocó vivir en varias oportunidades.

"Me pasó dos o tres veces, primero le dije que no, que no lo haga más. Y en una oportunidad lo hablé con el director porque se había puesto agresivo el tema", dijo el actor, que luego agregó en el programa Intrusos que una vez que debían pegarle "me pegó de más. Me dejó casi sordo".

Al comienzo se especuló con que la actriz en cuestión era Julieta Ortega, con quien Martínez trabajó en 22, el loco. Pero la ex mujer de Iván Noble rápidamente se desligó y negó los hechos, según informó Clarín.

Pero Eleonora Wexler reavivó la polémica indicando que podría ser ella la mujer de la que hablaba Martínez: "A Mariano lo ahogué, le hice la vida imposible. Lo tenía atado a la reposera, y estando ciego, lo tiré al agua", dijo en declaraciones al diario La Prensa.

"Igual lo v oy a llamar para ver si fui yo la que le pegó tanto. No me acuerdo", agregó al hacerse cargo de las palabras del galán.

No obstante, aclaró que creía no haberle pegado nunca, aunque "es muy delgado el límite de las escenas violentas. Son muy difíciles. Me ha pasado que alguna vez a alguien se le haya escapado una patada. A mí me dan miedo".