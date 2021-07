Eva Muñoz es colombiana, tiene 26 años; sus libros tienen 70 millones de lecturas en la plataforma Wattpad, un grupo de Facebook con 56 mil miembros y consiguió vender en 24 horas 10.500 subscripciones en Booknet de su libro Queen, entre otros récords conseguidos en su corta carrera como escritora. Ella será parte de la formación universitaria en escritura creativa que lanzará la Universidad Católica de Cuyo en agosto (ver aparte), de la que también participa el sanjuanino Luis Ávila, quien también se destaca por su volumen de ventas en las mismas plataformas.



Se confiesa fanática de la literatura erótica y en ese género creó sus novelas. Lascivia- que en octubre publica en formato físico-, Lujuria y Deseo son parte de una saga que dio origen a dos spin off, Boss y Queen. "Era un pasatiempo, creaba mis propias historias y poco a poco fui volviéndome visible con la novela Lascivia. La verdad es que no sabría explicar el furor, fue un golpe de suerte bastante grande" dijo a DIARIO DE CUYO la joven que vive en Bogotá, hasta hace un año se dedicaba al rubro de ventas y marketing y ahora escribe fulltime. No obstante, a ella aún le da pudor llamarse escritora. "Me siento generadora de contenidos, en sí la escritura no necesita un título, pero sin embargo yo siento que me falta aprender más para poder llamarme así", dijo.



Sobre lo que aportará al curso que se dictará aquí, dijo que se centrará en transmitir sus experiencias. "Voy a enfocarme en cómo inicie yo, en lo que se puede hacer para perder el miedo, eso es clave. Y las dudas que nos abarcan como nuevos escritores, que son dudas que todavía tengo, pero no quiero que tengan ese tipo de inseguridades, creo que ese será mi aporte; porque, así como he subido, he tenido muchos tropezones", afirmó.



"Trabajaba en un banco, no tenía idea de cómo escribir. Me acuerdo que iba en el transporte público y pensé que, si quería leer sobre militares, "por qué no hacerlo?"; son ideas que me llegaron como un trueno mental. Empecé a escribir y no paré, escribía en el trabajo, antes de irme a dormirà estuve un año escribiéndola solamente para mí, después de un tiempo pensé, qué pensarían otros y empecé a subirla a Wattpad. Nadie me ponía atención, me hice una comunidad de 20 lectoras que me fue recomendando y de un momento a otro se volvió un boom la trama que yo había creado. Nunca esperé ese crecimiento" aseguró Muñoz cuyas historias más vendidas están ambientadas en la época actual, en Londres, en el seno de un ejército ficticio, con triángulos amorosos, espionaje y muchos, muchos capítulos. Porque Eva asegura que, gracias a lo digital, escribe "según le dicta la trama" y no tiene que preocuparse por la extensión como si fuera un libro impreso. "Lo digital tiene una ventaja, en papel hay más restricciones. Me malacostumbró esto, siendo digital. Siempre me dicen qué por qué escribo tanto", reconoció la bogotana que vive con su marido y dos niñas de 9 y 5 años.

"Lancé Boss en Booknet y lo que gané con ese libro es lo que se gana en tres meses de salario aquí en Colombia. Me abrió muchas puertas".

Eva se anima a pensar en cuál es el secreto para vender más libros. "La clave está en hacer algo un poco diferente, yo sé que todo está creado ya, yo manejo todos los clichés en mis novelas, pero creo que no hay que tenerle miedo a hacer algo diferente: sé que hay gente que ha hecho también novelas sobre temas militares, pero no es algo que el publico está acostumbrado a ver, entonces cuando muestras algo diferente vas a encender su curiosidad. Hay muchas novelas, de empresarios, jefe-empleada, mafiasà. pero si me das una de milicia, de bomberos o la marina, son temas que están ahí y no se usan, son empleos que la gente no está acostumbrada a ver en los libros" detalló la escritora para quien el resto de los entretenimientos "on demand", no compite con los libros.



"El pasatiempo de la lectura es algo vigente, pese a que hay muchos modos de distraerse. Internet abrió una puerta más para los escritores y lectores: antes si no tenías un libro físico, no podías leer y el que no lee ahora, en estos tiempos, es porque no quiere, así como hay series de todo tipo, hay libros para todo tipo de gente" analizó la joven, que reconoce que es rentable además y que le permite vivir de lo que publica.



"Sí, claro que reditúa económicamente, desde este boom de Booknet. El año pasado aun no tenía aún Boss y Queen, las tenía en la cabeza, pero había pensado ponerlos como los anteriores en Wattpad sin ninguna retribución económica. De Booknet me hablaron diciendo que mis libros tenían mucho movimiento y por qué no me animaba a vender uno. Pues, lancé Boss y lo que gané con ese libro es lo que se gana en tres meses de salario aquí en Colombia. Me abrió muchas puertas" reconoció.



No tiene un horario fijo para escribir, algunos escritores digitales van publicando por capítulos y eso le implica muchas horas diarias. No es el caso de Eva, dijo. "Yo soy más escritora brújula, de esas que escribe cuando llega la inspiración, hago mis cosas y cuando tengo ganas de escribir me siento" comentó la joven caribeña se confiesa aún una ávida lectora- "para escribir hay que leer", dijo- y aunque nació en el mismo país del premio nobel de Literatura Gabriel García Márquez, no es de sus autores favoritos. "Lo admiro muchísimo, pero la lectura clásica no es mi tipo de lectura, sin embargo en el colegio sí tuve que leerlo", apuntó.



Eva Muñoz mantiene los pies sobre tierra y aún con tantos seguidores y lecturas, no tiene miedo a decepcionarlos. "Me da más miedo decepcionarme a mí misma, porque siempre he escrito las novelas para mí, claro que los lectores son un factor clave, pero siempre estuve enfocada en que empecé a escribir lo que yo quería leer, Lascivia empezó así y eso le gustó a alguien más, y así pasó con los otros títulos, es una fórmula que me funciona. Siento que las lecturas, el reconocimiento, es un valor añadido" concluyó esta joven que es parte de una tendencia que se multiplica de manera transversal en todo el mundo.

Formación sobre escritura creativa

Desde el 9 de agosto, con aval de la Universidad Católica de Cuyo, comenzará el curso de formación universitaria en Escritura creativa, dictado íntegramente de manera virtual. Con resolución ministerial y puntaje, la capacitación está dividida en módulos. El primero estará a cargo del escritor y psicólogo sanjuanino Luis Ávila (foto), con 'Emprender desde el lenguaje' y la periodista Cata De Elía ( foto, conductora en Canal 9 y la Tv Pública), que hablará sobre el 'Vender un mensaje en los medios de comunicación'. Luego, el segundo se centrará en Recursos de escritura, e intervendrán la licenciada Zulema Fonseca ('Estrategias para un mensaje de impacto') y el pedagogo Jon Azkueta ('Diálogos que atrapan'). Eva Muñoz y Flor Di Vento, ambas escritoras muy vendidas digitalmente, brindarán sus experiencias en el módulo III, con 'Recursos para escribir una novela' y 'Hablar de emoción, escribir desde la pasión', respectivamente.

El cierre será del escritor local, también récords de ventas y con una saga editada por Planeta. Ávila contó que se trata de una iniciativa que venían conversando entre los profesionales que dictarán el curso, que tiene que ver con el escenario actual en el que las ventas electrónicas superan ampliamente a los libros impresos, y que tuvo buena recepción en la UCCuyo y que podría convertirse en una diplomatura más adelante.

La capacitación tiene una duración de tres meses y está dirigida a emprendedores digitales y culturales, comunicadores, docentes de todos los niveles, y público en general. Informes e inscripciones: 2644110313 y al e-mail robotica@uccuyo.edu.ar