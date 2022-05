Es su primera visita a San Juan y está entusiasmado con la idea de transitar los paisajes cordilleranos. Por esa razón, antes de presentar su tercer unipersonal ¿Qué digo cuando digo Te Amo?, mañana en el Teatro Municipal, Gabriel Cartañá recorrerá algunas de las zonas alejadas de la provincia.



"Quiero conocer los lugares más agrestes con actividades como cabalgatas y rafting", expresó el psicólogo en diálogo con DIARIO DE CUYO, previo a subir a escena de la mano de la propuesta con la que recorre el país en su motorhome, basada en el libro homónimo de su autoría que aborda la temática del amor, el sexo y las relaciones de pareja.



Columnista en los ciclos Bien levantado de Radio Continental y panelista en Bendita TV por El Nueve, empujado por su conductor y amigo, Beto Casella, hace 8 años, Cartañá se refirió a los medios de comunicación y al uso del teatro como recurso, al prejuicio que existe entre los académicos, al hecho de haber sido abusado por un preceptor durante la secundaria, los violentos sexuales y al enfrentamiento con Nahir Galarza, entre otros temas.



"Anteriormente, en el unipersonal 'La terapia no alcanza', la última media hora estaba dedicada a responder preguntas del público y nos dimos cuenta que el 90% de las consultas tenían que ver con temas románticos. Así, me senté a escribir ¿Qué digo cuando digo Te Amo?" explicó el autor que recomienda este show a "personas en pareja que están mal y pueden encontrar tips para estar bien, a quienes están bien y quieren estar mejor, y a los que no están en pareja y quieren estarlo", opinando que "a la gente le interesan los dramas del amor" y "lo tóxico", más que las certezas. Y sostuvo que no será útil para "las personas que no están en pareja ni quieren estarlo", a los que les vendrá mejor "una buena opción en Netflix".



"Descubrí que en el escenario ayudo a más personas que en el consultorio", afirmó sobre el motivo que lo propulsó al teatro, luego de hacer sus primeras armas en los medios.



"Terminé dándome cuenta de que lo que nos impulsa a muchos psicólogos es ayudar a los demás, dar herramientas a la gente para que esté mejor o deje de estar peor", subrayó en torno a las causas por las que, previamente, le abrieron las puertas en la televisión y la radio.



"El medio de comunicación es sólo una herramienta más. Lo hacemos Jorge Bucay, Gabriel Rolón y Bernardo Stamateas, entre otros pocos, y en general no somos muy bien vistos por el mundo académico que no lo ve con buenos ojos. Como el ambiente es menospreciado, el psicólogo que está en él, suele ser menospreciado también, ya que en ese ámbito consideran que debemos mantenernos en el claustro. ¿Si me perjudica? No, para nada", añadió, señalando "que no le importa mucho" lo que dicen sus colegas.



"El problema con los psicólogos es que les gusta no decir nada para no comprometerse con la palabra o jugar al ""inteligente" hablando en difícil", dijo en referencia a "los errores" de algunos de sus colegas en los que evita caer porque para él, es "fácil hablar en difícil" porque, "lo que es difícil es hablar en fácil".



Psicólogo clínico y exdocente universitario, Cartañá destacó que esa es la finalidad por la cual en su stand up "trato de hablar como si fuera una cátedra pero divertida". Y sucede lo mismo con la popular dupla que protagoniza con la actriz cordobesa Dani "La Chepi" Viaggiamari en Instagram, donde "ella aporta la espontaneidad como una gran humorista que es y yo el conocimiento".



Recargado, con una gira por todo el país, pacientes y compromisos televisivos y radiales,

ya no puede dedicarse por completo a su trabajo como perito del Poder Judicial, abocándose "solamente a las pericias de parte y a los casos que me resulten interesantes", explicó respecto al oficio, a través del cual, conoció a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por matar a su novio, que lo acusó por hablar sobre ella en Bendita.



"Ella no era mi paciente. Los abogados le recomendaron demandarme porque, supuestamente, yo había infringido el secreto profesional pero después entendieron que ella fue mi peritada y no puede haber secreto profesional en ese contexto", recordó Cartañá que, en la actualidad, tiene como paciente a un violador serial en prisión, con el que trabaja "tratando de descubrir los oscuros artilugios que se manejan en su mente y lo lleva a cometer los delitos que comete", tras vivir en carne propia un abuso por parte de un preceptor cuando cursaba el secundario, lo que para él es "una nimiedad" que nunca "generó trauma ni dolor", en relación al calvario que viven otras personas.



De madre argentina y padre cubano, se crió en Venezuela, país al que llegaron sus padres escapando "de la Revolución Libertadora del "55, de la España de Franco y de la Cuba de Fidel Castro". Si bien, allí permaneció los 3 primeros años de vida junto a sus hermanos, Gabriel se define: "argentino por formación, sentimiento y educación; y venezolano por accidente".



A los 13 años, la curiosidad por conocer "por qué la gente es como es", lo llevó a un libro de Anna Freud. Aunque no comprendió mucho, a partir de ahí, todos los caminos lo condujeron a la Psicología, profesión con la que decidió enfrentarse a los reflectores.



Dato

Con su nuevo unipersonal, Gabriel Cartañá subirá a escena mañana a las 21, en el Teatro Municipal (Mitre 41 este). Precio: $1800