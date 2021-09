Este 24 de septiembre se realizará la 19na Maratón de Lectura organizada por la Fundación Leer, en la que ya se inscribieron 130 instituciones sanjuaninas.



Mientras que el año pasado se realizó completamente virtual, este año retoman las actividades en escuelas de la Argentina y también de manera particular, ya que las familias que lo deseen pueden inscribirse y así también participar de los talleres virtuales a cargo de escritores nacionales (ver aparte). Laura Ávila es una de ellas y por eso la guionista y autora, dedicada a la ficción histórica para niños y jóvenes, habló con DIARIO DE CUYO sobre los nuevos formatos, respecto al hábito de la lectura en los más chicos y brindó algunos consejos para los jóvenes que quieren lanzarse a la aventura de narrar.





-¿Por qué eligió la ficción histórica?

-Más allá de la efemérides, no hay mucha gente que la haga y a mí me gusta ir hacia esos lugares a contarles a los jóvenes y a los niños este otro país que pudo haber sido posible.



-¿Qué le cautiva más?

-A mí me gusta mucho el pasado, cuando era chica sabía que iba a escribir sobre esto. Cuando hice el test vocacional, me salió una enigmática frase que decía "culto al pasado", ahora me doy cuenta por qué me salió eso, me doy cuenta que me gusta refugiarme en el pasado para poder contar cosas del presente, necesito una distancia para contar las cosas que me cautivan hoy, que me apasionan, al tener esa mirada de algo que ya pasó, puedo contar lo que pasa hoy. Las infancias y como están atravesadas por el racismo, la pobreza, la desigualdad social, o protagonismo de mujeres, antes no teníamos en cuenta escribir sobre esto, porque se escribían sólo biografías, así se trataba lo histórico, pero ahora, esto además es una ficción así que me interesa abordarla desde puntos de vista que no hayan sido tocados antes.



-¿Con tanta pantalla, los niños y jóvenes leen?

- Yo creo que los que más leen son los niños y niñas, a través de la escuela, leen un montón, más que los adultos te diría. Hay una edad, en la adolescencia, es como que todo es el mundo de la pantalla, como que todo conocimiento les viene con otro soporte, con otra tecnología, no creo que ellos pierdan capacidad para aprender o disfrutar una historia, sólo que tienen otro formato. Está también en la gente grande poder compartir una lectura en formato libro, porque si los chicos ven al padre o la madre leyendo desde los dispositivos electrónicos o jugando o mirando películas también van a hacer lo mismo. Entonces estaría bueno que también tengan la tecnología del libro, al alcance de la mano. Que vean gente leyendo, que sienta interés por los libros y se lo comparta, eso está bueno cuando sos chico y querés ingresar al mundo de la literatura, que haya un adulto que te lo haga conocer.



- Si se habla de digital vs. papel, ¿qué elige?

-A mí me gusta el formato papel, porque es algo que podes tocar, oler, compartir, para mí es mejor el libro papel, pero también está bueno y tiene más llegada el formato digital, porque es más fácil de transportar, si tenés la tecnología, claro; está más al alcance de la mano de alguien que maneja esta tecnología. Pero lo importante es tener una buena historia para contar y en el soporte que sea, pero que se lea.



-Con el fenómeno de las plataformas digitales, con millones de lecturas, ¿las considera literatura también?

-Creo que toda la literatura está movida por un deseo que es el de querer contar algo, escriba alguien que lo hace para esos sitios, o para una editorial. El sentarse a escribir tiene que ver con ganas de contar, algo que te angustia, te interese, y ganas de compartirlo. Podría ser literatura. El tema es que la literatura, en general, es un arte que tiene un pasado, un presente y un futuro, para poder escribir bien tenés que leer a otras personas, para conocer el oficio, diría. No sé si la gente que escribe en esos sitios lee tanto, y entonces lo que sale de ahí es otra cosa, pero que también es literatura. Que tiene que ver con otros cruces, tiene otra tradición de acumulación de información, los que escriben allí por ahí tienen que ver con otra cultura, cruces entre formatos audiovisuales, adaptaciones de cosas que se vieron en películas, series, fanzines.



-¿Qué consejos le daría a los jóvenes que quieren empezar a escribir?

-Leer, leer mucho porque escribir es arremangarse, sentarse y hacer y para eso tenés que leer a otros, donde quieras, en la compu, en el libro, donde quieras; pero conocer el trabajo de otros que se dedican a lo mismo. Y sentarse, hacerse un tiempo en la vida, y una disciplina y darle un espacio. Cuando uno se enamora de otra persona, le das un espacio en tu vida para que ese amor se desarrolle, y lo mismo pasa con la literatura, hay que darle un espacio y animarse.



-¿Cual es tu diagnóstico sobre la Argentina y la lectura?

-Creo que la gente lee menos que antes, menos que cuando yo era chica, menos que la generación de mi papá. Mi papá es un señor que es técnico, pero él tiene una gran cantidad de lecturas, porque era común leer, era normal ir a comprar el libro de Gabriel García Márquez. Esa cultura de los libros se va perdiendo, un poco con las nuevas tecnologías que atacan el interés de las personas, que prefiere ver eso antes que leer un libro.



Cuando yo era chica el tema era cuando apareció el VHS que decían "vas a ver películas en tu casa y no vas a ir más al cine", o que las historietas que eran para consumir en el momento; yo pude leer las historietas, ver los VHS y pude leer los libros de mi papá y seguir leyendo. Me gusta mucho leer, y sigo sosteniendo al libro en papel, porque para mí es como una casa, cada vez que entro a un libro nuevo entro a un hogar nuevo. Me sigue pareciendo confortable, hermoso, es un mundo que se abre cada vez que abrís la tapa de un libro.

Para tener en cuenta

Para participar de la Maratón de Lectura el 24 de septiembre se podrá acceder de forma gratuita a una plataforma virtual, de fácil uso, donde encontrarán una dinámica agenda de actividades con reconocidos autores e ilustradores. Cada institución participante podrá organizarse para que los chicos y chicas disfruten de todas las propuestas generando instancias tanto presenciales como virtuales.



Se sumaron los escritores Antonio Santa Ana, Laura Ávila, Fabián Sevilla, María Laura Dedé, y los ilustradores Poly Bernatene, Alberto Pez y Roberto Cubillas, Damián Zain y Walter Poser, y Pablo Picyk. Como cierre, con la conducción de Luciano Saracino y Shumi Gauto y también participa el historietista Liniers. Además, las instituciones, escuelas, centros comunitarios, centros de salud -entre otras- que se sumen a la Maratón podrán acceder a más de 100 libros digitales en línea de los más reconocidos autores y editoriales que estarán disponibles para leer durante toda la semana.



Para participar las instituciones y familias ya pueden inscribirse en el sitio www.maraton.leer.org. Luego recibirán una Guía de Actividades, boletines con ideas y sugerencias para organizar la Maratón y, días antes del evento, un link para conectarse a las actividades virtuales.