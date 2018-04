María de las Mercedes en casa junto a la compu, su "amiga', herramienta a través de la cual estudia, se expresa y se comunica.





Hace unos días, María de la Mercedes Quiroga se llevó a casa la computadora que le obsequió DIARIO DE CUYO en el marco de la última Fiesta del Sol. Y la felicidad en su rostro, su sonrisa luminosa, contagió a todos. Sí, claro que ganar una compu es motivo de alegría, pero para ella mucho más. Es que la compu es la única herramienta a través de la cual se expresa y se comunica con fluidez. "La Poro', como le dice su entorno cariñosamente, tiene parálisis cerebral severa, sin compromiso intelectual, debido a la falta de oxígeno que sufrió al momento de nacer en un parto complicado. Sin embargo, tenaz como ha demostrado ser desde pequeña, eso no le impidió luchar ni alcanzar sus objetivos. Abanderada de la secundaria -el Colegio Provincial Concepción- e integrante de Deporte Adaptado (hace veintiocho años entrena bochas en el equipo del Centro Deportivo para Discapacitados de San Juan, CEDEDIS, y fue campeona en los "90), con sus 40 años cumplidos en marzo pasado está a punto de recibirse en Licenciada en Letras en la UNSJ. Aprobó las últimas materias con el máximo puntaje y felicitaciones -fue noticia nacional- y sólo le queda presentar la tesina. Desde esta afinidad con las palabras -quizás heredada de su padre, el fallecido doctor en Lingüística César Quiroga Salcedo- e incentivada por Pablo Pastor (productor general de la Fiesta del Sol 2018), es que "La Poro' escribió el texto que leyeron las candidatas a Reina en "La noche soberana' de la celebración sanjuanina, que abordó el tema del bullying y cómo superar adversidades; y cuyo lema fue "Reina de mi propia vida', tal como ella también se siente.



"En el poema dice "Soy Reina", pero ser Reina no significa poseer una belleza exterior, caminar, hablar correctamente, no. "Ser reina de mi propia vida", que ha sido el lema de este año, es luchar por nuestras metas, por nuestros ideales y llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque en la vida nada es imposible -enfatiza la frase-. Por eso me sentí Reina de mi propia vida', cuenta a DIARIO DE CUYO María Mercedes, quien a lo largo de sus cuatro décadas de vida, ha contado con el apoyo permanente e incondicional de su madre y de sus 5 hermanos, todos mayores, orgullosos de ella y de su garra.

La primera computadora se la regaló Alfredo Isoardi, su padrino y hermano de su madre, ya fallecido. Ahí fue cuando, recuerda la familia, comenzó a escribir. "Si bien quizás no fue un texto, pero recuerdo claramente porque me había causado mucha emoción, hasta las lágrimas, reconocer que La Poro sabía escribir, sabía las reglas ortográficas, porque al escribir lo hacía muy bien. Eso lo recuerdo muy bien', rememora Dionisio, uno de los hermanos, que vive en Santa Fe. Él es, señalan, quien más se ha ocupado de "inventar' y adaptar la aparatología que necesitaba la más mimada de los Quiroga, como el puntero que usa en la frente para poder marcar las teclas. "A todos en la familia nos impactó eso... Nosotros "descubrimos" a través de la compu que la flaca pensaba perfectamente normal. Antes no lo sabíamos, porque su lenguaje verbal es muy limitado', agregó Cecilia, hermana, profesora en Educación Musical. "Apenas se le colocó un teclado, ella se lo aprendió de memoria para no tener que mover tanto la cabeza... Eso fue en su últimos años de primaria en la escuela Peñafort', acota.



"Hace veinticuatro años que escribo, desde que apareció "mi amiga compu" en mi vida, o sea desde el año 1994. Lo que me gusta de las Letras es la parte morfológica, lo gramatical, todo lo referido a cómo se forma una oración. Pero también me gusta escribir poesías, lo realizo para desahogarme y volcar mis penas', se explaya la inminente Licenciada, para quien la nueva compu significa "un gran reconocimiento inesperado por parte del Dr. Montes', que le permitirá redondear su trabajo final, al que tituló, nada casualmente, "Cuando las expresiones van más allá de las palabras'.



"Es una tesina autobiográfica, porque trata de cómo fui adquiriendo la comunicación a lo largo de mis cuarenta años', explica la joven. "Realiza un recorrido por todas las dificultades y logros a los que se enfrenta una persona con parálisis cerebral desde el momento de su nacimiento. En este caminar nos basamos en la propia experiencia y a modo de autobiografía se analizan los distintos contextos y realidades a la que se debe enfrentar una persona con esta patología. Contextos y realidades en las que pocas veces la sociedad está para acogerlo', profundiza la escritora, que ya piensa en conseguir un trabajo donde pueda poner en práctica toda su experiencia. "Redacción de notas o bien en discapacidad', señala sus preferencias María de las Mercedes, que, aunque lo sea, no se siente ejemplo de nada.



"Honestamente, creo que hay otras personas de bajos recursos, como Roberto Leglise, nuestro campeón de Bochas Adaptadas de San Juan. Él nos enseña día a día, con su ejemplo de lucha constante, a cómo enfrentar la vida. A mí Roberto me enseñó mucho con su esfuerzo, perseverancia, dedicación y muchas virtudes más. Pienso que todos sacamos algo bueno para enseñar'.

"La Poro' junto a su mamá María Inés, su hermana Cecilia, Pablo Pastor y el director de DIARIO DE CUYO, Dr. Francisco B. Montes. Y en casa, probando la compu nueva y mostrando cómo escribe, usando un acrílico adaptado al teclado y un puntero en la frente.