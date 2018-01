Muriel Santa Ana salió al cruce en durísimos términos contra Facundo Arana en Twitter, tras una frase poco feliz del actor. “Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza”, había dicho el galán, en una nota con Intrusos.

Indignada, la actriz criticó la declaración de su colega y lanzó una fuerte confesión pública. “Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? ¿En el amor? Y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes”, disparó la actriz.

Al ver su mensaje, la periodista Marcela Ojeda se sumó al debate. “¿Y las que sí biológicamente “pueden” y no quieren, no lo desean, no lo sienten?”, cuestionó. “Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos”, respondió Santa Ana.

La confesión trajo duras críticas. El periodista de espectáculos, Tomás Dente, por ejemplo, la tildó de asesina. “Perdón, pero abortar por no querer ‘ser’ madre es un ASESINATO. Deberián cerrarle la cuenta a @Murielsantaok . El mensaje que dejo es espeluznante. Lamento tener que escribir esto“, escribió.

Perdon, pero abortar por no querer “ser” madre es un ASESINATO. Deberian cerrarle la cuenta a @Murielsantaok . El mensaje que dejo es espeluznante. Lamento tener que escribir esto. — Tomas Dente (TomRox) (@Tomasdente) 2 de enero de 2018

Por su parte, Marcela Tauro, calificó de desmedidas las palabras de Santa Ana: "A ver, yo estuve casi al borde de la muerte por tener a mi hijo, y la verdad que no me da gracia que Muriel Santa Ana diga esa barbaridad por elección, y es bárbara, es genial, y trabaja en el canal de la familia siempre, porque trabaja en el Trece " afirmó, lapidaria.