Con ilusión, cada 6 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes, para recordar el periplo de los 3 nobles peregrinos de Oriente -a quienes se los llamó Melchor, Gaspar y Baltasar- quienes guiados por una estrella, viajaron para adorar al niño Jesús y venerarlo con oro, incienso y mirra, según narra la Biblia. En el marco de esta antigua tradición, DIARIO DE CUYO reunió a pequeños artistas sanjuaninos que relataron de qué manera esperan y celebran a estos increíbles reyes magos todos los años.



Ellos son Gianna Alamino Morla, del coro de niños Los Jilgueritos de la Universidad Nacional de San Juan; Carolina Pastén, integrante del Dúo Sierra Maestra, encabezado por sus hermanos mayores Alejandro y Leonardo; y Janna Santero que le dedicó a Messi la canción De una pulga a la otra, compuesta por su madre Micaela Salinas(ganadora del Cantando por un Sueño 2007). Y también se encuentran Trinidad Rojas López, baterista de Equipo Crack, y Gregorio López, a cargo del ukelele en Rock&Golazo; 2 agrupaciones pertenecientes a la sala de música Jardín de Niños que coordina Flor Tommasini.



Las cartas junto al calzado, el abastecimiento para los camélidos y las provisiones para los reyes -a quienes muy pocos han podido "pillar' pese a que varios se han quedado despiertos hasta tarde para espiarlos-, todo forma parte de los sencillos pero maravillosos rituales en torno a estos importantes visitantes que recorren el mundo de punta a punta y que también tienen algún obsequio para ellos.





Gianna Alamino Morla - 7 años. Coreuta

Para ella los Reyes son "mágicos'. "Se hacen chiquitos para entrar por el agujerito de las puertas ¡Por eso se llaman magos! Yo no los ví, pero digo que son muy divertidos', opinó muy segura Gianna.



"Este año pedí que me regalen una muñeca y una pelota de voley. Para mi hermanita más chiquita, pedí una pala y un balde para que juegue en la arena como le gusta', mencionó la chiquita sobre los anhelos que plasmó en un papel con su mamá y con la "ayudita' de su hermano mayor.



"Con el agua y pasto para los camellos, coloco galletas y una gaseosa para ellos, que ese día me traen lo que se puede, pero también lo que yo les pido', dijo entre reflexiva y traviesa.





Trinidad Rojas López - 7 años. Baterista

"Yo pedí una batería', dijo con una sonrisa pícara la integrante de Equipo Crack que, para recibir dulces, dice

que siempre hay que dejar los zapatos cerca de árbol de Navidad, junto a la leche para la sed de los fantásticos monarcas, pasto, zanahorias y agua para sus animales.



"Visten uniformes de colores azul, amarillo y rojo, gorros verdes y dorados. Uno tiene un caballo especial que los va guiando y tiene un cetro ¡También dorado!', describió, con lujo de detalles.



"Son muy diver. Yo creo que soy la preferida porque soy muy estudiosa', exclamó, sin dudar, remarcando que confecciona sus cartas desde que aprendió a escribir.



Gregorio López. 6 años. Ukelele

Aunque es chiquito, es un apasionado del fútbol y también colecciona camisetas y shorts de equipos de basquet. Por esto, el percusionista del conjunto infantil Rock&Golazo - donde toca el ukelele hace un año- pidió como deseo "el pantalón de LeBron James', reconocida figura de Los Angeles Lakers de la NBA.



"A los Reyes yo ya los vi', dijo muy seguro. "¡Me hicieron videollamadas 3 veces!', reveló Gregorio que hizo su cartita con la colaboración de su papá. "Él me ayudó a terminarla para que puedan leerla', confesó el bajito que todos los años deja "pasto y agua' para los camellos y a los Reyes les dedica canciones con su instrumento favorito.





Carolina Pastén 8 años. Vocalista

"Pienso que los Reyes Magos son buenas personas y quieren a todos los niños por igual. Usan coronas, son 3, uno es de piel morocha y tiene barba larga', afirmó la nena que, con su voz, se sumó para ampliar el cancionero folclórico del Dúo Sierra Maestra, desde hace un año; además de tomar clases de violín.



"Este año, pedí dos Squishy ¡Los espero con muchas muchas ganas!', dijo con un poco de timidez la intérprete local y también bailarina.



"Para invitarlos a mi casa, les pongo agua y pasto para los camellos y dejo los zapatos para que me dejen el regalo. Casi siempre son buenos y me traen lo que les pido en las cartas que escribo sola porque ya soy grande', confesó.



Janna Santero 7 años. Cantante

"Hasta ahora no los logré ver. No sé como son, pero creo que hay 2 que son blancos y otro morocho. Siempre los espero ilusionada, con mucha energía', mencionó la mini fanática de la Selección Argentina que con su canto se proyectó a nivel nacional durante el Mundial de Fútbol Qatar 2022.



"A veces, ellos me traen lo que quiero; o me dejan lo que pueden. Igual me hacen muy feliz', agregó.



"No les pedí nada, esta vez porque Papá Noel me trajo un montón de regalos', dijo la nena quien en sus zapatos pone las cartitas que hace "solita', además de apartar comida para los Reyes, agua y pasto para sus camellos.