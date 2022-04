A través de su cuenta en Instagram, el actor español Miguel Herrán, reconocido por sus participaciones en seriados como La casa de papel y Élite, compartió cada uno de los momentos más desgarradores del incendio en su vivienda durante la mañana del 8 de abril. Mientras dormía, el inmueble fue solo llamas.

Pues bien, una vez pasó el horror, Herrán también aprovechó para enviarle un mensaje a todo el equipo de Bomberos de Ávila y a la seguridad de su urbanización, que rápidamente reaccionaron para apagar las llamas que consumieron por completo sus pertenencias.

“Gracias a todos, en especial a los bomberos de Ávila y a la seguridad de mi urbanización. Las pérdidas han sido materiales… y como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo…”, expresó en su red social el actor.

En un corto clip que difundió a través de sus InstaStories, se escuchó el desgarrador llanto de Herrán que evidenciaba su estado anímico tras la situación, al ver cómo el fuego dejó reducidas a cenizas sus pertenencias. “¡No me lo puedo creer!”, fue el grito del actor que se entremezcló con el bullicio de las sirenas de los carros de Bomberos.

El bien recordado Río no podía creer lo que estaba ocurriendo, como lo narró en un video realizado por la Revista ¡Hola!, donde además brindó detalles de lo ocurrido.

“Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, expresó Herrán para la publicación de la Revista ¡Hola!

Aquí el contenido completo de Miguel Herrán:

Cómo ascendió a la fama

Antes de iniciar su carrera y aparecer en las grandes producciones de Netflix, el actor español se veía a sí mismo como un “verdadero hijo de puta”, quien odiaba la vida y el mundo. “Tuve una manera de ser bastante cabrona y de momento tengo miedo de contarlo, porque hice cosas de las que no me siento orgulloso”, comentó en una reciente entrevista para el diario español El País.

Según él, era autodestructivo, no le gustaba cómo era, lo que hacía, la forma en que trataba a las personas y mucho menos cómo se trataba a sí mismo. A pesar de ello, en la interpretación encontró un motivo para continuar con su vida, aunque también aceptó que el amor propio es una edificación en la que todavía está trabajando.

Después de ganar fama internacional gracias a las exitosas series que ha protagonizado, los principales temores que tiene están relacionados con la incertidumbre del futuro: “Siempre estoy pensando en lo que voy a hacer después, sin disfrutar el momento”, pero también en la manera en que gestiona la vigorexia que padeció años atrás, dijo en el diario español.

Desde que Miguel Herrán saltó a la fama, siempre ha reconocido su nulo interés en la escuela o en el trabajo antes de su etapa de actor, prefería las salidas nocturnas con sus amigos. Pero eso se transformó cuando conoció a Daniel Guzmán, el director de su película debut, A cambio de nada, quien le ofreció un papel en este filme.

“No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas. Era un tío que se hundía en un pozo y hundía con él a todo el que quería”, dijo el actor, situación que cambiaría a raíz de ese encuentro con Guzmán.