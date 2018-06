Tras las declaraciones de Valeria Bertucelli en contra de Ricardo Darín, a quien acusó de maltratador, Érica Rivas, quien también compartió la obra Escenas de la vida conyugal con el actor, rompió el silencio y lo destrozó.

Bertuccelli acusó a Darín de maltrato mientras trabajaban juntos en la obra Escenas de la vida conyugal. En medio de su relato, la actriz dijo que a "Érica Rivas le pasó lo mismo".

Bancando sus declaraciones, Rivas respondió con un sutil pero claro mensaje en la red: "Vale, sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan", escribió en Instagram junto a una imagen de Bertuccelli frente a Luis Novaresio, el periodista que la entrevistó.

Ahora, Érica Rivas decidió hablar por primera del tema y fue lapidaria con el actor. "Recibí maltratos personales y laborales", admitió en diálogo con Malena Pichot en la radio. "Muchas veces, cuando una siente maltrato personal y profesional, cuesta un montón darse cuenta y entender que eso fue así. Cuesta pensar que ciertas personas que vos admirás están haciendo eso con vos", arrancó diciendo Rivas.

"Para mí fue muy triste. Cuando recibí maltratos de Ricardo, tanto personales como laborales, y decidí rescindir el contrato para ir a hacer la obra a España, lo primero que me acordé cuando estaba en el medio de toda esa mierda fue de Valeria –Bertuccelli-, y lo que hice fue llamarla para pedirle disculpas por no haberla llamado antes", sentenció.

Luego remarcó: "A ella le pasó lo mismo que a mí, exactamente igual, los mismos comportamientos, salvo que de distinta manera porque Valeria es una persona y yo, otra, con distintas formas de ser, y se fueron desarrollando hechos distintos de maltrato, pero en las dos ocasiones fueron maltrato".

Y aclaró que ahora cuenta lo sucedido "para que deje de maltratar y para que las mujeres sepan que no hay nada que pueda sacar la violencia de alguien. Vengo a contar mi verdad, lo que me pasó. Una cosa que me hizo saltar fue que yo le dije que esto era violencia machista y él me dijo que no lo dijera porque no me lo iba a creer nadie. Una frase tremenda, que me hizo dar cuenta de con quién estaba hablando", agregó al respecto.

Rivas relató el episodio, que aún cuenta con la voz quebrada, que detonó su pronta salida de la obra. "Sucedió algo de un maltrato de puteada y gritos fuerte ante el cual yo no pude seguir. No admito eso, no me hizo bien y no quise seguir con esas formas, porque además él siempre pedía disculpas y siempre volvía a hacer lo mismo".

"Distinta a lo que dijo Valeria, yo no quiero ninguna disculpa pública de él -Ricardo Darín- y no tengo ganas de volver a trabajar con él. No me interesan las disculpas ni públicas ni privadas, porque ya varias veces me pidió disculpas y todas las veces volvió a hacer lo mismo. No me conmueve ni me repara, además, la forma de pedir disculpas fue patética. Siempre nosotras somos las locas, nerviosas y alteradas", dijo.

"Yo siempre sentía que iba a poder manejarlo porque tengo un buen carácter, sentía que lo iba a poder hacer, pero estaba todo el tiempo sintiéndome insegura y el problema, según él, era que yo estaba haciendo las cosas mal como actriz. Siempre sentía que iba a poder calmarlo, que quizás estaba con otros problemas. Muchas veces le pregunté: ¿pasa otra cosa?' Quizás no te gusto como actriz, no soy la que te gustaría que fuera", recordó.

Por último, aseguró: "No le debo nada a Darín. Llegué hasta acá en esta carrera por mí misma". "No tengo ganas de que me crean o no me crean. Yo quiero decir lo que me pasó y nada más", concluyó Rivas.

Fuente: Exitoína