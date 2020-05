Una canción, su video y un documental autobiográfico. Puede decirse que Coti Sorokin se ha mantenido ocupado durante esta cuarentena. "Estamos buscando sacar agua de las piedras" dijo a DIARIO DE CUYO en referencia a tratar de revertir el parate con la actividad artística suspendida. No obstante, no se queja, asegura que la salud es lo primordial.



La canción que acaba de lanzar, "Por ahí", será la apertura de Showmatch y con el documental "Nada fue un error" estrenado la semana pasada que muestra el concierto en el Teatro Colón de 2017, junto a testimonios al círculo íntimo del rosarino, Coti augura un buen año, pese a todo.



Tiene una extensa y exitosa trayectoria, fue telonero de Shakira, colaboró con Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Julieta Venegas; produjo Honestidad Brutal de Andrés Calamaro y trabajó muchos años con su hermano Javier. El autor de la famosísima Color esperanza (interpretada por Diego Torres y con quien se mantuvo una disputa pública, recientemente zanjada), que se convirtió en uno de los himnos motivacionales contra el Covid-19 en Colombia, conversó con DIARIO DE CUYO sobre sus estrenos y la pandemia ."Sé que en San Juan las cosas van funcionando bastante bien, ojalá empiecen con conciertos antes ahí. Aquí estoy, cuando quieran", lanzó el músico.



-Nada fue un error... ¿Es así? ¿Todo lo que te pasó te llevó a donde estás ahora?

-Tampoco voy a decir que todo fue perfecto, pero Nada fue un error, significa que de todo se aprende, una cosa fue llevando a otras y muchas cosas que se van corrigiendo, hay mucho todavía para seguir haciéndolo. Es el título de una canción icónica en mi carrera y que resume cómo pienso.



-Por qué el documental en este momento, ¿el concierto del Colón es detonante?

-Sí, siempre es un momento, más que contar mi vida por una cuestión de ego, surge a partir de muchas preguntas que recibo en las redes de chicos jóvenes, de músicos, que no saben bien por dónde empezar... Muchos tienen la idea que las cosas son mágicas, que sacas un tema y explota y a partir de ahí, que te cambia la vida; la idea es mostrar que no es así, que es todo un proceso, que se van tomando pequeñas decisiones.



-¿Sentís que "Por ahí" es un aporte en este momento, a mejorar el ánimo?

-Siento que representa en lo que yo quería decir. No creo en la música utilitaria, que uno tenga que sacar una canción en un momento. Pero sí creo que la música siempre ayuda. Yo lo que trato es hacer la música lo mejor posible, las canciones lo más lindas posibles... y cuanto más lindo sea siempre va ha ayudar en estas circunstancias o en otras. Ojalá que sí, que ayude.



-¿Cómo vivís vos la cuarentena?

Con altibajos, con momentos al principio de miedo, de frustración de tener que suspender un montón de conciertos, preocupación por mis padres que son mayores, por mis compañeros de trabajo, que es muchísima gente que queda sin trabajo y cuando uno es la cabeza se siente responsable, por otro parte, intentando compensar todo eso trabajando y tratando de generar cosas.



-¿Qué significará que esta canción esté en la apertura de Showmatch?

Me la pidió Marcelo (Tinelli). Entonces terminé la canción pensando en eso. Para mí está buenísimo entrar en las casas con una canción a través de un personaje público tan querido, tan popular, me parece algo hermoso, me ha pasado muchas veces. Con "Solamente vos', con otras canciones que fueron parte de novelas, bandas sonoras...



-Color esperanza, ha sido el himno de la pandemia, ¿qué te pasa con eso?

Me parece alucinante que Color esperanza siga teniendo la misma fuerza, la misma actualidad, la misma vigencia. Me parece alucinante poner un granito de arena, para que se haga (la nueva grabación) yo tuve que ceder los derechos para que se haga esta campaña a beneficio de la Asociación Panamericana de la Salud, lo organiza Global Citizen con Sony Music y obviamente que tenían que tener mi consentimiento para hacerlo. Artísticamente me parece muy valiosa, que pase por diferentes ritmos, está Rubén Blades, Diego el Cigala, Carlos Vives, gente con una trayectoria bestial que admiro y quiero mucho.



-Sirvió para acercar posiciones con Diego Torres...

-Es cuestión de que es un momento que hay que dejar ciertas diferencias de lado, por algo mucho más grande, y esta campaña no es una pavada, es algo muy grande a nivel mundial; por eso me parece que las diferencias individuales, en estos momentos tenemos que pensar todos en el bien común. Me parecía muy egoísta seguir teniendo esas diferencias en este momento que hay cosas más importantes y esta canción nos supera, porque orgánicamente fue el himno en Colombia, para dar fuerza a trabajadores sanitarios, en miles de pueblos, de balcones, así que esta campaña es furgón de cola de eso.



-¿Cómo crees que será la vuelta a los escenarios después de la pandemia?

Me la imagino empezando por lugares chicos, quizás con mesas, dos o tres personas, que a lugares para 1.000 vayan 200 o 300 personas; que se puedan hacer conciertos adentro de coches, como si fuera un autocine con grandes escenarios y sonido a los costados, Hasta ir volviendo, ganando tiempo de esa manera, hay que ser creativos y hacer visible esta problemática, porque no se arregla todo con streaming, por cada artista hay 200 o 300 personas que trabajan en un concierto. Es muy complicado, entiendo que la prioridad está en cuidar la salud y la cantidad de vidas que se salvaron y se salvan día a día no tiene nombre. Entonces hay que ser conscientes de eso.