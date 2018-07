Desde Buenos Aires, Sergio Massa regresó a la provincia para trabajar en el Teatro del Bicentenario, tras su colaboración en la adaptación teatral del espectáculo de la Fiesta Nacional del Sol de 2017 y su desempeño en El Cascanueces, coproducción que se llevó a cabo con el Teatro Colón. En esta oportunidad, su regreso es para poner María de Buenos Aires, la primera producción integral de 2018 del Bicentenario, con dirección musical del bandoneonista Esteban Calderón, que se estrenará el 14 y 15 de septiembre próximos (ver aparte).

En medio de las audiciones, que se realizaron el viernes y ayer en busca de artistas; el regisseur, escenógrafo y vestuarista -desde 1970 integra el personal estable del Teatro Colón, donde se ha desempeñado como realizador, supervisor y coordinador general de producciones de Opera, Ballet y del Centro Experimental-, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la importancia de esta creación de líneas surrealistas, estrenada en 1968 en Buenos Aires como la primera en el género de ópera-tango, con libreto de Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla.



"Me parece fantástico volver a este lugar, me convocaron para hacer esta obra y conmemorar los 50 años de su estreno. Eduardo Savastano, como director del complejo, me lo ofreció. Me voy a encargar de lo visual y de la puesta', manifestó Massa sobre su nuevo desafío en la provincia.

- ¿Qué caracteriza a este espectáculo?



- Dicen que no fue un gran éxito, para mí es muy importante, después de esto apareció un clásico como es Balada para un loco, de lo que hay bastante aquí. Es una obra interesante pero muy difícil. De la música de Piazzolla ni hablemos porque es una maravilla y está muy bien ensamblada con los textos de Ferrer, ambos lograron un resultado muy interesante.



- ¿Cuáles son las particularidades?



- En el guión, Ferrer no se privó de nada. Puso todo lo que quería, con toda la libertad, cosa que me parece muy bien. Ahora, el que la hace tiene que bajarla a la tierra, al escenario.



- ¿Por qué?



- Da para mucho. Es sumamente onírica y tiene partes místicas como en el nacimiento que se pretende que es de Jesús cuando en realidad es otra María. Es muy psicoanalítica también, incluso hasta hay algo circense.



- ¿Cómo es su visión de la puesta?



- Un grotesco onírico, un sueño grotesco. En María hay mucha fantasía, pero no porque haya color, ya que es una obra muy negra; no hay mucha alegría, lo más alegre son los saltimbanquis que vuelan. Es oscura a nivel estético y me gusta llevarla por ese lado.



- ¿La importancia de María...?



- Es una operita, así la llamaron Piazzolla y Ferrer, un diminutivo que emplearon ellos. Sobre María gira la obra, pero el cantante masculino hace 5 personajes cantados y es importantísimo como el duende que tiene un parlamento impresionante, es más, no sé si habrán dos duendes eh...



- ¿Es un lujo recrear un universo de estas dimensiones?



- Es algo impensado. Jamás pensé que podía hacer esta obra. Se pone mucho en Europa pero en Argentina no tanto, hubo algunas como en el Teatro Cervantes por ejemplo, pero no tantas.



- ¿Qué se pretende de los actores?



- No hay coristas, están los solistas principales, los bailarines y los actores que estarán en lugar del coro y recrearán psicoanalistas, hombres de la noche, ladrones y albañiles, y las actrices que harán de madamas, todos tendrán su parlamento, algunos en simultáneo.





La conformación del reparto artístico



La gran protagonista será Solange Merdinian, la mezzosoprano Argentino-Armenia -en la actualidad reside en Nueva York- consagrada por hacer el protagónico de María de Buenos Aires con la Fort Worth Opera, la Filarmónica de Lexington y la Opera Hispánica; junto al cantante de tango mendocino Diego Flores y el bandoneonista Esteban Calderón -él fue quien presentó el proyecto en 2017, dijeron desde el teatro-, actores y bailarines de la provincia.



En busca de 3 mujeres y 6 varones para el reparto actoral, Sergio Massa estuvo acompañado de Silvana Moreno, directora artística del complejo que explicó que en el escenario se bailará tango y también se fusionará esta disciplina con la danza contemporánea.



"Es una puesta en escena inédita, con vestuario, escenografía y puesta lumínica del Bicentenario', se explayó Moreno, al inicio de la selección, el jueves pasado.



El puestista observó paradas, miradas y actitudes en los aspirantes, subrayando que fuera "todo muy descontracturado', como manifestó.



Luego, junto a Calderón acompañando en el piano, los participantes recitaron el texto que se les entregó para memorizar y marcar sus entradas; y en otra instancia, divididos en grupos, también tuvieron que resolver cómo darle vida a esos fragmentos y escenificarlos.