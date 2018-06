"Había una vez una ciudad sin voz....", se lee en La antena, un film argentino clasificado como drama-fantasía-ciencia ficción, que data del año 2007, y que llegó a la plataforma de Netflix. Pero pese a ser una ciudad sin voz aquella en la que se desarrolla la historia, se escucha una que a varios sanjuaninos podrá sonarles familiar. Se trata de la voz del músico y director teatral sanjuanino Fabricio Montilla, quien participó hace algunos años de este film mudo y en blanco y negro, que volvió a estar en boga tras su salto a la plataforma de streaming. Montilla, mentor en la provincia del "Delivery de canciones" y el "Teatro para un espectador", entre otros logros artísticos, vivía en Buenos Aires cuando surgió la oportunidad de participar de esta particular película, que bien podría llamarse "de culto". Pero no se imaginaba el caminito que seguiría. Ni que alcanzaría masiva difusión de la mano de los modos 2.0 de consumir cine.

Fabricio Montilla



"Alegría!! Mi voz llegó a Netflix! En el año 2007 participé como vocalista en la banda de sonido del film 'La antena' que compuso el gran Leo Sujatovich (Spinetta Jade). En esa oportunidad además de sumar mi voz, tuve el privilegio de hacer el doblaje de la voz del Sr TV, nada más y nada menos que el genial actor Alejandro Urdapilleta. La noticia de que llegó a Netflix es una excusa más para recomendarles este hermoso film de Esteban Sapir que cuenta con actuaciones de Alejandro Urdapilleta, Rafael Ferro, Florencia Raggi, Julieta Cardinali, Valeria Bertuccelli entre otros", posteó en su cuenta de Facebook el músico (foto arriba a la derecha, enfrentado al personaje que "dobló"). En charla con DIARIO DE CUYO dio más detalles.



"Cuando participé de esto no pensé que llegaría tan lejos, como Netflix. Me llamó un compañero de la facultad para un trabajo en cine en la época en que vivía en Buenos Aires. Yo pensé que era algo de estudiantes, y al llegar al estudio de grabación me encuentro con Sujatovich y Sapir. Me hablaron de la peli y me mostraron imágenes... Ahí caí que actuaba Urdapilleta y otros grandes y me temblaron las piernitas", recuerda sobre la peli anclada en esta ciudad sin voz, donde sólo una cantante tiene "el don" y en la que el dominante e inescrupuloso Sr. TV habla por todos los demás, los sometidos... "pero las cosas van cambiar...", se anuncia.

"Fueron 3 días de grabación y el último me pidieron que hiciera el doblaje de una escena del Sr TV. Fue redifícil, yo nunca había doblado. Él (Urdapilleta) estaba enfermo y no podía grabar, y la peli tenía que viajar a Berlín una semana después", explicó Fabricio, cuya participación original tenía que ver con cantar y también con hacer sonidos vocales que pedía Sujatovich.

Cuatro eran los vocalistas encargados de esas grabaciones, entre ellos Lana Sujatovich (hija de Leo) y el amigo de Montilla, Fausto Ferreiro. "Fue un trabajo súper profesional, por suerte a pesar de mi miedo estuve a la altura de la circunstancias", rememora satisfecho el sanjuanino, cuyo doblaje sólo se vio en la proyección que se hizo del film en Berlín; no así su intervención en la soundtrack.



"Cuando el pueblo logra recuperarla, ahí aparezco yo junto a otros colegas; es un momento crucial del film y quien conozca mi voz la va reconocer", dice Montilla, parte de la banda sonora.

* El Dato

La antena, film de 1 h 39 m, para mayores de 13 años, se puede ver en Netflix (por suscripción) ingresando a https://www.netflix .com/ar/title/70084328