A tres meses de terminar como pareja, luego de 8 años de relación y una hija en común, Valeria Archimó y Guillermo Marín protagonizaron una fuerte discusión en un evento público.

Las cámaras de "Confrontados" registraron el momento. "Es una discusión de una pareja, poco tiempo después de haberse separado. De él se habló de otras relaciones. En su momento se dijo que tuvo algo con Sol Pérez, que fue desmentido. Y de ella no se dijo demasiado, pero da la sensación de que en algo anda. Ella dice que él la acosa para que se lo diga. Vamos a ver la discusión completa. Es una pelea tan picante que la escuchamos y la pudimos subtitular", señaló Rodrigo Lussich, condcutor del ciclo.

Así fue la tensa conversación de Archimó con Marín:

-Ahora estoy sola, así que puedo hacer lo que se me cante. Es así... Vos podés pensar lo que quieras. Lo único que hago ahora es estar con mis amigas, estar en mi casa, no hago nada.

-(Habla Marín)

-¿Y estás así conmigo? Vos estás mal conmigo, Guille. Vos estás mal conmigo porque vos te atacás, pero yo ahora que estoy tranquila, están mis amigas, estoy en casa. ¿Qué te va a pasar cuando yo esté con alguien?

-(Marín le contesta)

-Pero entonces, ¿por qué me rompés tanto las pelotas?

-(Marín le contesta)

-Bueno, está bien. Qué se yo. Pero no podés estar así todo el día, preguntándome si estoy con alguien, si estoy en la casa de una amiga, si después voy al shopping. ¿Me vas a atacar como el sábado? Hace un mes que me estás acosando.

-(Habla Marín)

-Ya está, no. Ya está.

-(Habla Marín)

-Bueno, no hace falta que te pongas despreciativo hacia mí. Vos no tenés ganas de saludarme... Porque vos estás histérico. ¡Nos separamos hace dos meses! Y eso fue al mes de separados, y con razón. Entonces, tranquilo, porque me estás acosando todos los días... En algún momento voy a estar con un tipo.

Fuente: Primicias Ya