Seis personas, que no se conocen entre si, reciben una curiosa invitación a jugar en un Escape Room donde, el primero que logre escapar se ganará 1 millón de dólares. Al llegar al lugar, descubren que no se trata sólo de un enigmático juego que pone a prueba su inteligencia y deducción, si no que están realmente atrapados y escapar les puede costar la vida.

Título: Escape Room: sin salida

Título original: The Escape Room

Título alternativo: The Maze

Dirección: Adam Robitel.

Actores: Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Logan Miller.

Actores secundarios: Jessica Sutton.

Género: Thriller , Terror.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 99 Minutos

Calificación: Apta mayores de 16 años

Cinemacenter: Todos los días 2D Cast: 16 - 18:20 - 20:40hs. Solo jueves 7- 2D Sub: 23hs, los demás días este horario será castellano

CPM: 2D cast, 17.05. 2D subt 18.55, 20.50, 23, vier y sáb trasnoche 01 hs

Play Cinema: 2D Subtitulado: 21:40, 23:30, trasnoche vier y sáb: 01:30 hs.