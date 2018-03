"Yo puedo tener relaciones... de hecho las he tenido, estando con Darío, y nadie se enteró, con gente famosísima", fue la frase de Esmeralda Mitre que levantó polémica. "No le digan a nadie porque está en Alemania, no sabe", agregó sobre su ex pareja Darío Lopérfido.

Luego, al ver la repercusión de sus dichos, la actriz aclaró en un móvil con Pamela a la tarde (América). Argumentó que con Lopérfido tenían una relación libre, que la fidelidad es un término viejo y que esta forma de relación es típica "en el ámbito de los artistas".

Pero aquel día protagonizó un fuerte cruce con Silvina Escudero, que se encontraba invitada al programa, y argumentó que ella como artista no compartía sus dichos y defendía la fidelidad en una pareja como condición principal.

Ahora, Esmeralda volvió a aclarar sus dichos y atacó con todo a la mediática. "Los medios levantaron unos titulares que no son así. Yo no dije que fui infiel, yo dije 'he tenido algunas historias'.Pueden ser cualquier cosa las historias, desde que me comí una pizza hasta que compartí un viaje con alguien. Me pareció que la prensa me trató mal", señaló la actriz, que en el último tiempo fue vinculada con el Rifle Varela y Chano Moreno Charpentier.

Luego, se preguntó cómo puede ser que en el 2018 aún haya gente que se sorprenda con sus dichos y ahí le apuntó a Silvina por su pasado. "Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara está todo bien, problema de ella", arrancó, recordando la foto privada que se difundió de Escudero.

"A mi no me puede decir Silvina que es artista. Porque ser artista es una cosa profunda del alma. Ella aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió a saltar pero no es artista. Artista es ser artista. A mí no me puede decir Silvina que es artista, porque de artista no tiene nada", dejó en claro.

Y continuó: "Si ella me va a dar cátedra de lo que significa ser artista... pierde como en la guerra si debatimos al respecto".

"Primero que no se compare conmigo que no tengo nada que ver. Yo puedo tener historias con cualquier hombre, pero a mí nunca me vas a ver con semen en la cara. Eso no va a suceder", cerró, desafiante.