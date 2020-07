Los locales gastronómicos funcionan hace rato, incluso acaban de ampliar el horario de atención hasta la 1 de la madrugada. Las clases de arte en las academias volvieron y liberaron el turismo interno. Abrieron centros culturales y también retomaron la "nueva normalidad" otras áreas de la vida social como la actividad en gimnasios, casinos y hasta los albergues transitorios. En este nuevo contexto, donde las reuniones sociales reducidas incluso están permitidas, los artistas sanjuaninos que habitualmente actuaban en bares, parrillas y restaurantes no entienden por qué no pueden volver a trabajar.



Asociaciones de músicos presentaron protocolos para un regreso y también de manera particular algunos aportaron el propio. Dicen que hay siete protocolos presentados ante las autoridades competentes. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura aseguraron ayer los shows en vivo "por ahora no" se habilitarán; que los protocolos están listos pero "aún falta autorización de Salud".



Entre los artistas hay ansiedad por volver a tocar, por la pasión que sienten pero también como sustento económico; algunos sienten decepción por sentir que están siendo tenidos en cuenta como actividad y en varios está instalada la sensación de que se está cometiendo una injusticia, dado que consideran que por las características de los shows en bares y parrillas, donde en general actúan solistas con pista o con acompañamiento de uno o dos músicos, dicen que es muy fácil aplicar un protocolo sanitario que incluya distanciamiento social entre artistas y público, y cuidarse entre todos. No reniegan de las medidas preventivas, pero dan cuenta de una necesidad imperiosa de poder volver a trabajar, a cantar, a tocar, aunque sea para dos o tres mesas, teniendo en cuenta que los lugares también trabajan con capacidad reducida. No importa, parece, la rentabilidad, como volver. Ellos están, como dice la canción de Las Pelotas, Esperando el milagro.

>> ELLOS DICEN

ALE SEGOVIA

Me parece una insensatez que habiendo habilitado rubros como salas de juego, turismo, teatros y demás no se les permita a los músicos trabajar. Y más cuando hay protocolo presentado. No estamos en desacuerdo con que estos rubros puedan trabajar, que no se mal interprete, pero exigimos también poder hacerlo nosotros. Pienso que somos un "gremio simpático" pero con poco poder a la hora de presionar. Los otros rubros habilitados representan quizás igual o más riesgo sanitario que un músico en un escenario pero tienen mayor poder económico para hacerse escuchar. Por eso apelamos al sentido común de las autoridades, que a la hora de los festivales solidarios nos consideran esenciales.

MIKAELA

Me parece un poco injusto, por el hecho de que hay muchas cosas que ya están habilitadas. Si uno cumple las normas de seguridad, las sigue al pie de la letra, por lo menos para los cantantes solistas, podría abrirse la veta de empezar de a poco, no estamos compartiendo el escenario con nadie más, podemos mantenernos a la distancia reglamentaria del público... Estamos re contra perjudicados los que vivimos de la música, y ahora sí es innecesario porque se han abierto tantas cosas que es contradictorio.

MARCELO BARTOLOMÉ

Quiero creer que ya se habilitará. Estamos sufriendo algunos desfases (lo que se habilita en otros rubros nos llega más tarde). No está muy clara la razón; sin circulación de virus, siguiendo protocolos y respetando el distanciamiento social, no veo cuál sería la diferencia con gran cantidad de actividades ya autorizadas. El arte es una compañía muy valiosa y saludable en estos tiempos; y una gran cantidad de colegas estamos esperando la posibilidad de retomar la actividad presencial para nuestros espectáculos.

ANA LAURA PAROLDI

No entiendo por qué no habilitan los shows, de al menos dos o un artista, cuándo la misma cantidad de personas y más pueden ingresar a un bar/restó. No tiene lógica, ni sentido. No me sorprende lamentablemente. Claramente los artistas sanjuaninos no somos prioridad, ni mucho menos. Muy triste.

NOEMÍ VIDELA

Yo creo que con un protocolo y con toda la precaución que se va a tener, con barbijo, alcohol en gel, distanciamiento... yo creo que se tendría ya habilitar los shows, hay muchos músicos que vivimos de esto y necesitamos trabajar y creo que más en esta provincia donde no está circulando el virus. Nosotros ya estamos en una fase donde se puede habilitar los shows. También hay que tener paciencia, ya debe faltar muy poco, ya que se habilitó el turismo, en cualquier momento se habilita esto.

CANDE MALLEA

Es un poco injusto, porque si bien desde el gobierno han tenido acciones para fomentar la cultura en otras ocasiones, en la cuarentena que nos pega a todos por igual desde un principio, sé que sacaron un protocolo que fue aprobado para la vuelta a las salas de ensayo, los streaming de bandas de muchas personas y las clases particulares, y como segunda instancia volver a tocar y todavía estamos esperando la segunda instancia para poder salir a tocar, porque están volviendo todos los sectores y los músicos podrían estar en un escenario y no creo que haya ningún caso de contagio, no me parece que hay peligro, como para que no vuelva la música a los bares, o a algún evento con pocas personas. No están teniendo a gran parte de la población que se dedica a esto, parece que no se prioriza la cultura.

CLAUDIO ROJAS

A mí me gustaría que ya estuviéramos en pleno show. Porque además si es de un solista, es uno de los protocolos que sé que han elevado, que ya se puedan hacer shows de solistas, con pequeños recaudos, que cada uno lleve su sonido, no tener contacto con la gente, está todo en orden, creemos, no habría ningún tipo de problemas. Ojalá nos lleven el apunte y que pronto volvamos. Yo tengo mis shows armados con bailarines, me encantaría ya estar actuando con ellos, pero soy conciente que eso está complejo, eso tendrá que esperar un poco más. Pero el show solista, como somos la mayoría, yo creo que no habría problema. Es impresionante lo que se extrañan los shows en vivo, cantarle a la gente, lo que nosotros hacemos es para la gente.

FABIÁN BARRERA

Ya se han habilitado muchos cosas, por qué no habilitar escenarios en bares o parrillas, ya que el artista encuentra golpeado por la pandemia, ya que muchos estamos sin trabajar. Teniendo distanciamiento social podríamos tranquilamente empezando a generar algo, aunque sea solistas, las bandas son muchos, pero por ahí yendo dos o tres haciendo tipo acústicos creo que podrían. Los protocolos presentados dicen que haya distanciamiento social, que el escenario esté a tres metros del público como mínimo, no incitar a bailar ni amontonarse.Estar una hora , que es lo permitido ahora y salir sin tener contacto con la gente hacerles pasar un buen momento y generar algo de dinero, que es lo que estamos necesitando.

DANIEL DÍAZ

Me parece que ya se podría haber activado. Estoy de acuerdo que se respeten los protocolos y la prevención para poder seguir como llevamos lo del Covid-19 acá, pero al habilitar la apertura de los bares, parrillas se podría activar un protocolo para los escenarios de esos lugares y ahí la gran mayoría podría desarrollar su show ahí, porque los espectáculos en ese tipo de lugares son de pocas personas, son solistas con pistas, o solistas acompañados por uno o dos músicos o dúos como en el caso nuestro. Hay quiénes se ponen a pensar por nosotros, como escuche el otro día que decían pobre los artistas como van a ir a cantar para dos o tres mesas, y sí!, lo importante es seguir trabajando, que nos vuelva a ingresar un dinero como el que se ha perdido hace tres meses y hacer lo que tanto queremos y amamos y poder volver a vivir de eso. Se piensa en todo menos en nosotros, sí teníamos en claro que sería lo último en activar, pero estamos muy ansiosos también. Lamentablemente habrá que tener un poco más de paciencia.



LUIS "Chichón" HERNÁNDEZ

Dentro de estos protocolos de bares y cafés se debió haberse incluido un anexo respecto de la música en vivo, no se hizo y es muy difícil que se pueda hoy incorporar, yo cumplo ambos roles, músico y propietario de un restaurante (...) tuve la oportunidad de hablar en forma privada con funcionarios (del Comité Covid-19) y la respuesta es la misma, ¡No! La pregunta es ¿por qué? La respuesta es: Miedo a que la gente baile, que no se pueda controlar. Entonces yo me pregunto ¿por qué sí DJ en algunos bares? La respuesta que escuche fue: "Porque pueden poner música con tapa bocas". ¡Qué bolazo! Acaso el cantante no puede ponerle un "anti pop" al micrófono (elemento que impide que llegue saliva al micrófono y menos a la gente), ¿acaso el cantante no puede tener distanciamiento hasta las mesas? Que la gente no baile, es absolutamente controlable, lo puede controlar hasta un mozo. En mi caso no elegiría un repertorio con temas bailables, pero si alguna parejita lo intentase, paro la música y vuelvo a explicar a la gente que ¡no se puede bailar! ¡Y listo!



Basta con ver algunos comercios atestados de gente sin distanciamiento... ¿y un cantante no puede subir al escenario de un bar o restaurante para ganarse una simple moneda?