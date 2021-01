La última vez que La Mississippi estuvo en su versión completa en San Juan fue hace 6 años. Hoy, será Ricardo Tapia, su figura central, quien retornará a la provincia en formato acústico para recorrer un amplio cancionero junto al público el sábado 6 de febrero: será con una doble presentación que lo llevará a La Kelita y Sol Cirqa (ver aparte) con el soporte de artistas sanjuaninos.



Antes de su concierto, el cantante, compositor y guitarrista del grupo de blues argentino que en 2018 cumplió 30 años en el circuito, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre cómo es la vuelta a los escenarios en medio de la pandemia de Covid-19 y a las giras, además de su actividad en cuarentena para no perder el ritmo. En tanto que la maquinaria de La Mississippi se aceita para un ambicioso proyecto: un concierto para 500 espectadores y también con transmisión online en el porteño estadio de Obras, el próximo 12 de marzo.



"Tras un par de shows en provincia de Buenos Aires, el streaming en La Trastienda y esos extraños shows en autocine donde estás tocando para automóviles como si estuvieras en una película futurista al estilo Mad Max, me voy a tomar unos días para hacer estos acústicos que tanto me gustan y con los que iré hasta allá. Estamos de a poquito rearmando fechas. Los músicos necesitamos mover los dedos, las gargantas y la cabeza", señalo Tapia en referencia a la situación que continúa enfrentando el sector, que debió suspender sus actuaciones ante el brote de coronavirus en todo el país, al igual que ocurrió en el mundo.



- ¿Qué repertorio te acompañará en estos conciertos en solitario?



- Me voy a sentar tranquilo con mi guitarra a tocar algunas de mis canciones. Yo cuando me siento con la guitarra puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer clásicos de mis principios. Generalmente, voy armando el cancionero en el momento, de acuerdo a lo que me piden también, porque está bueno el momento de la improvisación, cuando estás sólo vos manejás todo, tenés esa posibilidad de pasar de un tema al otro en cinco minutos. Y, antes no charlaba tanto con el público, pero ahora sí, es necesario escuchar en estos tiempos...



- ¿Fue difícil arrancar después del obligado cese de presentaciones?



- Hace tanto tiempo que estamos encerrados, que es una necesidad. Como músico para empezar a trabajar, me fue muy necesario moverme y hacer cosas acústicas para desoxidarme, por eso arranqué el trabajo con mi trío Los López Tapia y, ahora, a viajar por San Juan, Mendoza y San Luis, esperando poder volver con la banda cuando todo pase. Somos un grupo que ha tocado 32 años sin parar. En todos estos años, cuando paramos más de 3 meses fue con esta pandemia.



- ¿Qué consecuencias te trajo este "parate"?



- Un problema me trajo cierta solución. Me permitió descansar la voz y el cuerpo, unos meses me vinieron bárbaros para mudarme junto a mi esposa a Bragado fuera de la ciudad, en medio del campo y la tranquilidad, elegimos calidad de vida. Somos cinco tipos grandes, tratamos de tener la mayor tranquilidad posible, cada uno tiene su familia y sus propios ingresos.



- Pero ya era hora de reactivarse, ¿no? ¿Qué sentís con la vuelta de las giras?



- Es una forma de darle ánimo a los productores, sobre todo, es diferente vernos de manera presencial que por teléfono. Y volver a hacer cosas, retomar el contacto y ofrecer confianza, si no perdemos el sentido por el cual estamos en el mundo.



- ¿Se puede vivir hoy con este formato de shows?



- Se puede hacer de todo, hay que aprender. Yo también me puse a producir discos de otros, algo que seguí en este nuevo lugar, masterizando trabajos en un espacio que tengo. Todo esto me dio una apertura. Creo que la pandemia nos ayudó a reinventarnos, con todo lo vivido y aprendido, sacarle lustre a la educación de uno.



- Aunque, ahora, se deba llegar a un acuerdo con los productores...



- Ahora se arreglan cachet posibles y creíbles. Nosotros nunca tuvimos problemas. En estas situaciones hay que ser más solidarios y arreglar un cachet que vos sepas que no generará problemas, para empezar a movernos hasta que se vayan acomodando los tantos. Los que somos autores podemos pasarla, pero hay músicos que no son autores y la están pasando muy mal, músicos que ya no tocan, gente que se fundió. Es muy preocupante la situación, me ocupé bastante de recopilar información para conseguir trabajo a los músicos y ayudar desde el estudio si no, no les entraba un peso.



- ¿En algún momento de la cuarentena creíste que no ibas a poder seguir con el grupo?



- Amargarme no me llevaba a nada, es mucho más fácil cambiar de vida, hacer otra cosa y ser feliz



- Y comenzaste con la producción...



- Necesitaba salir de la ciudad y no sé si lo hubiese hecho si no hubiese pasado esto. Y agradezco haberme decidido a mudarme a un lugar donde puedo sentarme a hacerme un asadito y ver los árboles, los pájaros, el verde. En ciudad vivía en una casa también pero era muy diferente el espacio interno y lo que te dura un día en el campo es hermoso... Es algo que te ayuda a componer, a pensar las canciones de otra forma en medio de la creación de un disco nuevo para muy pronto.



- ¿Cómo fue el reencuentro de Mississippi tras el encierro?



- Fue para el lanzamiento de Adentro, un disco de sistemas acústicos que grabamos cada uno desde su casa, del que incluiré algunos temas en San Juan. Ese álbum de canciones ya conocidas pero totalmente reformadas en otras versiones nos ayudó a reencontrarnos, a volver a charlar después de tanto tiempo separados, a esto de preguntarnos: Ché ¿como andas? ¿Bien? Yo te tiro esta versión y vos seguila. Fue volver a hacer contacto y a divertirnos, somos 5 personas pero hay muchos atrás como el sonidista, el iluminador, la gente de escenario. Para una banda que vive viajando esto fue estar preso, no saber dónde está. Cuando hicimos el streaming, volver a encontrarnos fue muy fuerte.



- Cuál es la esencia de La Mississippi?



- La esencia de todo es la diversión. Está bueno reinventarse. Mantener la continuidad. Pensar que lo que hiciste está fantástico y vas a seguir así, no va. No hay que sentarse en los laureles, por eso, el 12 de marzo se vendrán temas nuevos que formarán parte del disco nuevo e iremos publicando en las plataformas.



Dato



Show de Ricardo Tapia. Sábado 6 de febrero junto a los locales Martín Guzmán y Guadalupe de la Fuente y Los Socios de Atrás, a las 22, en La Kelita (Jockey Club. Reservas al cel. 2644194896. Y, a las 0, con los sanjuaninos de Argento Blues y La Topadora Rock and Blues en Sol Cirqa (Av. Libertador y San Miguel. Cels 2644112079 y 2644561244). Tickets $500.