Cande Molfese comenzó una transición en lo artístico de la que está orgullosa y que no ha sido traumática. Comenzó su carrera en Disney Channel y ahora protagonizará Rent, el famoso musical escrito por Jonathan Larson en 1996, inspirado en La Bohème. Será una función por streaming el 25 de marzo (entradas en Ticketek) que narra la vida de un grupo de jóvenes neoyorkinos a comienzos de los '90, atravesados por las dificultades de la vida y el Sida.



La actriz se hizo conocida por su papel de Camila Torres en la exitosa tira infantojuvenil Violetta -donde fue parte del elenco entre 2012 y 2015-, que encabezó Tini Stoessel y también integró otro éxito de la misma línea, Soy Luna. Ahora, en un papel completamente distinto encarna a Mimi, formando dupla con Franco Friguglietti en el rol de Roger en este musical rock con libreto, que estuvo 12 años en cartel en Broadway y ha subido a escena en las ciudades más importantes.



"Es un desafío inmenso, feliz, agradecida, todas las sensaciones juntas, siempre antes de un estreno te empieza a pasar eso, como que las inseguridades están a flor de piel, pero creo que es un antes y un después en mi carrera" comentó a DIARIO DE CUYO la artista, que destacó además el trabajo conjunto que hicieron con Flor Otero y Germán Tripel, quienes protagonizaron las dos puestas que ya se hicieron en Buenos Aires, por lo que ellos se han convertido prácticamente en los padrinos de esta nueva versión.



Sobre cómo se adaptó a un rol tan diferente a los que le tocaron hasta ahora en su carrera, la actriz, de 30 años, admite que es una apuesta fuerte. "Es re opuesto. Ha sido y es un desafío grande, porque Mimi es un personaje que está muy despegado de lo que fue Cami (NdR; su personaje en Violetta) y no tiene mucho que ver con el contexto del que yo vengo ni mi manera de ser, pero eso es lo rico y lindo de la actuación, poder salir de uno e interpretar algo tan ajeno, es el desafío, este va a ser uno de los proyectos más importantes hasta el momento de mi carrera, porque busco mostrarme como una artista más integral y es, claramente, un rol distinto".



Admiradora del trabajo de Valeria Bertuccelli y Julieta Zylberberg, Cande no tiene miedo al cambio de perfil y siente que es bien acogido en el medio. "No recibí críticas ni nada; obvio: la gente opina, porque es parte de la vida, pero yo estoy segura del trabajo que estoy haciendo y el esfuerzo que estoy poniendo, confío mucho en todo lo que me preparé para hacer esto y en lo que hice en mi vida esto, que es a lo que me dedico; no me preocuparía si opinaran mal, porque es parte de las reglas del juego, pero la verdad es que he recibí buena onda".



Durante el 2020 debutó en el "Cantando..." de Marcelo Tinelli, donde estuvo algunas galas y tiene buenos recuerdos. "El contexto en el que tuvimos sumergidos fue duro, yo tuve la fortuna de tener trabajo, es una pista muy adrenalínica, me dio esa cancha en un montón de cuestiones y esa seguridad a la hora de pisar el escenario, que me juzguen, tiene su complejidad, pero lo disfruté un montón. Lo único que fue difícil fue el jurado, quizás, cuando estás en el teatro si a alguien no le gustó lo que haces no te enterás, pero ahí es como muy duro que te digan en la cara lo que piensan, y a veces se deja de valorar un poco el esfuerzo que uno hizo para esta ahí porque es muy fuerte emocionalmente y también el trabajo es difícil, teníamos poco tiempo para preparar las canciones" compartió.



La joven asegura que no tiene muchos amigos artistas, salvo los actores del elenco de Violetta, con los que mantiene contacto casi diario. "Somos amigos, hermanos, compartimos todo juntos, crecimos juntos. Nos juntamos a comer, somos muy amigos, empezamos a trabajar a la par, ellos son mi familia, estuvimos juntos 5 años, con Tini también, es muy amiga mía" contó Molfese que también tiene una vecina muy cercana con la que está armando un proyecto musical. Se trata de Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, su "compañera de cuarentena" con quien se junta a componer y prepararán algún lanzamiento.



Inquieta y multifacética, Cande también publicará su segundo libro. Esta vez de la mano de Planeta, en un formato de "agenda libro" donde plasmará sus reflexiones sobre el autoconocimiento y su "camino más espiritual.



El año pasado terminó su relación con el también famoso Ruggero Pasquarelli, tras ocho años juntos. Se habían conocido filmando Violetta y la pareja tenía muchos fans. La ruptura, dijeron, fue tener diferentes proyectos de vida. "Estoy soltera, tranquila ,muy enfocada en mi trabajo por suerte. Estoy conectada conmigo, con lo que me gusta hacer, conociéndome cada vez más y aprendiendo a estar sola; haciendo todo eso que hacía rato que no tenía por estar tantos años en pareja", sostuvo la joven actriz que también tiene entre sus proyectos la conducción en televisión y el estreno de Redes, la obra de José María Muscari.