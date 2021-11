Elena Roger, cantante y actriz de prestigio internacional, protagonista de éxitos como Evita, Los Miserables y Mina, che cosa sei; Konex 2011 a Mejor actriz de Comedia Musical de la década, ACE en el mismo rubro y Lawrence Olivier a Mejor actriz de Teatro Musical en el Reino Unido, entre otros galardones. Escalandrum, reconocida banda fundada por el baterista Daniel "Pipi" Piazzolla -nieto del gran Astor-, Konex a una de las cien figuras más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina, Konex de Platino a Mejor Grupo de Jazz de la década, nominados al Grammy, Gardel de Oro y Gardel al mejor álbum de jazz; y figura de festivales alrededor del mundo, entre otros lauros. Un encuentro casi casual en Nueva York fue el germen del ensamble que ha dado exquisitos e innovadores frutos, celebrados dentro y fuera del país. Algunos de ellos son los originales tributos a Astor Piazzolla y a María Elena Walsh que los sanjuaninos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo sobre fines de este mes, cuando esta, una de las fusiones musicales más aclamadas de los últimos tiempos,l los desplegará en la sala principal del Teatro del Bicentenario, en principio, el primer espectáculo sobre ese escenario desde el comienzo de la pandemia (ver aparte). Del show, de la fusión y de la banda que completan Nicolás Guerschberg (piano), Mariano Pablo Sivori (bajo), Damián Fogiel (vientos), Gustavo Musso y Martín Javier Pantyrer (vientos), habló Pipi Piazzolla con DIARIO DE CUYO.



- Prácticamente diez años pasaron de aquella reunión en Nueva York. ¿Imaginaron que iba a ser lo que es?

- Hace 10 años Elena nos fue a ver a Birland (NdeR, un mítico club de jazz) y como ella estaba en Broadway, la fuimos a ver. Fue un pequeño meeting, sin saber que íbamos a tener un proyecto en común. Sabía quién era porque había ido a ver alguna de sus obras en la Avenida Corrientes, pero luego se fue a vivir a Londres, después a Nueva York... así que la conocí allí. Tres años después estábamos en Mar del Plata con un show muy importante. Elena también tenía una fecha ahí, pero se quedó sin grupo y quince días antes nos llamó el productor del evento para preguntarnos si queríamos acompañarla. Dijimos que sí, ella se puso contenta pero dijo "con la única condición de que hagamos Piazzolla". Sin ensayo prácticamente, porque nos mandábamos los tracks por Whatsapp y sólo hicimos la prueba de sonido, salió excelente; y eso fue un llamado de atención...



- ¿Esa fue también la base de 3001 Proyecto Piazzolla?

- Sí, hicimos 6 o 7 temas que luego estuvieron en ese primer disco que grabamos

- Y se fueron consolidando...

- Con Proyecto 3001 empezamos a hacer giras por el país, Brasil, Europa e Israel. Luego de un par de años dijimos "esto funciona muy bien, ¿qué podemos hacer para seguir juntos?". Se barajaron varias ideas, no gustaban, hasta que apareció el nombre de María Elena Walsh y a todo el mundo le cerró, así que hicimos un disco para grandes y otro para chicos. Empezó la pandemia, no lo pudimos presentar hasta hace un mes atrás, que empezamos a tocarlo por el país.

- Proyecto 3001 y María Elena es lo que harán en San Juan...

- Sí, llevaremos el espectáculo de María Elena Walsh para grandes y para chicos, con lo cual puede ir toda la familia. También Proyecto 3001 y nuestro nuevo disco instrumental, 100, que hicimos este año en honor a los 100 años de mi abuelo, así que vamos a tocar cuatro discos en dos días.

- No es lo más común que figuras ensamblen de manera tan armónica...

- Escalandrum tiene casi 22 años porque no tiene problemas de ego. Si sumábamos a alguien más, tenía que funcionar de esa manera, porque siempre priorizamos lo humano; y Elena es igual, cero rollo, gente con la que la pasás bien, tremenda profesional, motivadora... así que el encastre fue perfecto.

- ¿Y tienen nuevos proyectos o están disfrutando de esta vuelta?

- De momento estamos disfrutando de volver a tocar, de este presente, de la gira y esperemos que dure un montón. Si surge algo será naturalmente, como todo lo que sucede en el grupo.

- ¿A la par cada uno sigue con sus propios proyectos?

- Sí, Elena tiene un show impresionante en diciembre en La Trastienda y nosotros tocamos (hoy) en el Festival de Música Clásica en el Konex, el viernes presentamos 100 en un festival de jazz y el domingo tocamos nuestra música original en el Festival de jazz de la ciudad de Buenos Aires, tres repertorios distintos. También toco con mi trío, así que es muy variado el asunto.

- Escalandrum alcanzó gran proyección internacional. ¿La buscaron, llegó?

- Se dio naturalmente gracias al trabajo, nunca nos saltamos ningún escalón, ensayamos todos los martes hace 20 años, difícil encontrar un grupo que haga eso. Pero cuando armé el grupo soñaba con eso, me lo imaginé. Gustavo Musso me dice que lo miré a los ojos y le dije "Con este grupo vamos a viajar un montón", completamente convencido. Yo le digo "¿En serio te dije eso" (risas)

- La nominación a los Grammy, el Gardel... ¿Hubo una bisagra?

- El grupo no cambió ni tuvo más trabajo por eso. La bisagra es que seguimos ensayando y haciendo música nueva. Sacamos un single por los 70 años de Charly, en 15 días sacamos JiJiJi de los Redonditos... Siempre decimos que sí a los desafíos. Tocar música clásica hace que el grupo mejore, tocar Piazzolla, haber hecho un disco de Mozart y Ginastera y que los integrantes del grupo toquen con otra gente hace que el grupo se nutra, esa es la clave. Todo suma. Eso sí, cuando hay show con Escalandrum, es prioridad absoluta.

- Y cuando ves al grupo en acción... ¿Es lo que soñaste aquella vez?

- No soñaba con tanto, ni siquiera sabía que íbamos a hacer un jazz que suene argentino, pero pasó y fue un golazo. De lo que siento orgullo es que Escalandrum no se parece a nada, a ningún grupo del mundo.

- ¿Pensás que el abuelo está por ahí, marcando el camino?

- Yo no soy muy esotérico... Sí está la inspiración, haberlo tenido cerca y saber cómo pensaba, su convicción, eso se te pega...

- Aprendiste de su disciplina y trabajo...

- Totalmente, yo estudio constantemente y eso un poco lo heredé de él.

- ¿Te sentís el heredero de Astor? ¿Sentís la presión de serlo?

- Yo hago lo que se me da la gana siempre, desde que nací. Y como la música de Piazzolla es de mis músicas favoritas, por ser el nieto no me iba a quedar afuera de tocarla. Lo único que puedo decir es que Escalandrum la hace a su manera, sin perder el respeto a la esencia de la música de mi abuelo. No transamos, no hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, hacemos lo que nos gusta.



El dato

Elena Roger y Escalandrum en concierto. Proyecto Piazzolla: viernes 26 de noviembre, 21.30 hs. Proyecto María Elena Walsh: sábado 27 de noviembre, 21.30hs. Entradas disponibles en boletería del TB (lunes a viernes de 9.30 a 14hs y de 17 a 20hs; sábado de 10 hs a 13.30hs y dos horas antes de cada función) y a través de tuentrada.com a $1.200, $1.000, $800, $600 y $500.