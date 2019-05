Foto: Marcos Urisa

Personaje famoso en Traslasierra, la localidad cordobesa en la que nació hace poco más de tres décadas para la 1ra Feria del Libro de Autor Cordobés de 1986, Doña Jovita se encuentra en San Juan desde hace unos días. Transmitiendo su lúcida sabiduría, un ingenuo humor de pueblo y cargada de una mochila de yuyos, esos que abundan en su pueblo; la anciana subirá a escena mañana, en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte) con el espectáculo "Entre la peperina y el clonazepam" junto a la colaboración del Dr. Carlos Presman, sobrino del reconocido actor Norman Briski.



La anciana de 82 años llega con el espectáculo que estrenó en 2017 y gira en torno a la salud. En código de humor, en el show, tratará temas como el sedentarismo y la adicción a los fármacos, entre otros.



"Doña Jovita es la recreación anímica y espiritual de la gente humilde y sabia de la montaña. Ella lleva consigo algunos estigmas: es mujer, es pobre, es vieja y del interior; los supera con su actitud esperanzada ante la vida", dijo su creador, el actor José Luis Serrano, de 61 años.



Como la voz del saber heredado de la cultura nativa, Jovita confrontará con la Docta (Presman), lo que provocará un largo malentendido que arranca al entrar al consultorio de un médico creyendo que ha entrado a una sacristía y el doctor tendrá la difícil tarea de hacerle entender dónde se encuentra a lo largo de una hora y media de show.



Antes de que se corra el telón, la sabia viejita que dijo estar "empantanada en las redes sociales", se refirió a temas de actualidad en diálogo con DIARIO DE CUYO.



- Además de actuar, ¿se inscribió para ser parte de los talentos que se mostrarán en Genios de la Argentina, el ciclo de Marcelo Tinelli?



- Recién me entero. ¿Tendré tiempo de matricular al gallo Olegario o la burra Lola?



- ¿De qué manera vive una jubilada?



- Siempre les digo a mis comadres y compadres, y a los más chicos también: hay que jubilarse de adentro para juera. Nos podríamos ir llenando de jubilo desde temprano. Pero, para eso, ni hace falta llegar a viejo, para que ser jubilado no signifique estar herrumbrado o apolillado.



- ¿Cómo se encuentra de salud?



- La salud es lo mejor, estoy bien de la salud. Lo que me tiene mal son las enfermedades. Pero estas empiezan a mermar cuando hay ganas. ¡Que vivan las ganas!



- ¿Puede hace frente a los altos costos de los remedios?



- Por ahora, estoy usando remedios gratis o baratos como el sol, el aire de la montaña y el agua de algunos arroyos. ¡Ahhh! y también canto en tropa, que es un remedio muy rendidor.



- ¿Sufrió a causa de la inseguridad?



- Me cuido de no andar cultivando el julepe crónico. Andar publicando el miedo es hacerle el caldo gordo al terror. Hay que estar alerta sin dejar de cantar, como hacen los pajaritos del monte. Aunque, a veces, la inseguridad me ataca en el kiosco de la quiniela, sueño tantas cosas que no sé a qué número jugarle. Pero esa es una inseguridad al vicio, una maña mía.



- Aunque ya no sea obligatorio para su edad, ¿se prepara para votar en las elecciones nacionales?



- Con eso me ataca un desconcierto que me ha llevado a implorar: "Santo Cristo, haceme más tonta, más canducha, más inocentona. O quisiera ser ciega y sorda para que la calamidad no me trastorne, porque no voy a poder trajinar entre tanta locura y extravío". Están consiguiendo que nos peliemos entre nosotros. "Y si no me vas a dar esa gracia, Señor, dame la picardía, el sosiego y el humor de mis mayores para estar entera y no perder la esperanza de soñar un mundo mejor y un un pueblo solidario".



- ¿Cuál cree que puede ser el resultado en un país de grietas?



- ¡Ojalá en las elecciones nacionales ocurra como en un lugar de Traslasierra donde, hace unos días, la gente se sintió segura de votar a una mujer que supo entregar su trabajo y gobernar sin despilfarro!, y que por eso salió elegida. Esperemos que no se traicione y nos convide a todos a desterrar tantos vicios que acarreamos al pe...



- ¿Es parte activa del movimiento que reclama la igualdad de derechos para las mujeres?



- El doctor Presman me dice: "Esta abuela tiene cuatro estigmas: es mujer, vieja, pobre y del interior del interior". Y yo le retruco: "Y nunca me quedé callada".



- ¿En qué línea se ubica en medio de la revolución de los pañuelos, como los verdes a favor de la legalización del aborto en Argentina y los celestes en defensa de las dos vidas?



- Yo apoyo a los que quieren salvar la vida de las madres. Pero voy por más, también quiero salvar al hijo, porque el verdadero amor sueña lo inconmensurable. Para el Día del Trabajador vinieron mis nietos al rancho a compartir un locro, son cinco. Entre ellos son primos. Algunos pañuelos verdes, otros pañuelos celestes, rojos o negros. A cada uno le dije: "M'hijo, cuelgue su pañuelo en el espinillo de la tranquera, que vamos a honrar lo que nos une por ahora: la mesa compartida. Y desde ese envión recordemos que nos tenemos que escuchar y respetar hasta que aclare este tiempo de sombras".





Dato



En la celebración de los 20 años con la música del Dúo Mixtura -Pierina Ciallella y Marcelo Bartolomé-, Doña Jovita dará inicio al ciclo Mixtura invita... que incluye la presentación de artistas de otras latitudes, mañana a las 20, en el Auditorio J. Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entradas: $350, $550 y $600 en boletería del auditorio y tuentrada.com.