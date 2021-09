Desde que culminó sus estudios de arquitectura en La Plata y volvió para trabajar en San Juan, en 1986, Claudio Feldman se vinculó a la filial de Mozarteum. Aunque no se considera un erudito, este profesional que disfruta plenamente de la buena compañía musical en diversos géneros, tuvo activa participación en la señera institución cultural sanjuanina: primero se afilió como abonado, luego fue socio protector y desde entonces colabora de alguna forma. Pero ahora Feldman, quien tiene su estudio particular y es profesor en la carrera de Arquitectura de la UNSJ -'soy un amante de la docencia', asegura- será el encargado de conducirla, luego de la asamblea realizada días atrás, en la que fue designado presidente para el nuevo período, tomando la posta que dejó Patricia Aguilar. La tarea, lo sabe, no será sencilla en la situación sanitaria y económica actual, que sin dudas repercute en el diseño de una nueva temporada, que quieren poner a rodar este mismo año. Sin embargo, en diálogo con DIARIO DE CUYO, Feldman se mostró entusiasmado y esperanzado ante este desafío asumido; y sobre todo, respaldado por los integrantes de Mozarteum, nuevamente en acción para dar continuidad a la misión que llevan adelante hace más de 40 años: ofrecer al público sanjuanino y regional espectáculos artísticos, principalmente musicales, de jerarquía.



- Asumió un desafío importante en un escenario complicado...



- Sí, pero con muchas expectativas. Es una época muy difícil, todavía no tenemos un panorama claro de cómo se va a desarrollar la temporada, que vamos a tener que enfocar en artistas locales y nacionales; porque nadie de afuera quiere venir y estar encerrado en un hotel cumpliendo el aislamiento... Es un tema complicado, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por armar una buena temporada.



- Cuando le propusieron la presidencia ¿lo pensó, acorde a esta realidad?



- Sí, lo pensé. No es el mejor periodo para ser presidente, pero es la que tocó y creo que en algún momento esto se va a acabar, hay que pasar el temporal.



- A lo sanitario se le suma lo económico, que también está complicado...



- Más que complicado diría, la situación económica y política... pero a mal tiempo buena cara, tenemos fe que vamos a hacer algo...



- ¿La idea es empezar este mismo año?



- Sí, si Dios quiere podría ser octubre, necesitamos también la sala del Auditorio... pero también tenemos que contemplar qué agenda tienen prevista ellos y de acuerdo a todo esto ver qué podemos hacer nosotros.



- Afortunadamente, para esa cruzada tiene el respaldo de la comisión y de toda la institución...



- Sí, gracias a Dios las comisiones anteriores me recibieron con mucho afecto y me han permitido estar con ellos y colaborar. Y por suerte ahora hemos conseguido armar una buena comisión de gente que puede dedicarle tiempo. No hay que olvidar que esto es ad honorem, así que es sacar tiempo de uno para la institución. Y es gente que tiene ganas de trabajar, hemos incorporado gente joven, que es sembrar semillas para el día de mañana; y seguimos respaldados por las comisiones anteriores, así que entre todos algo vamos a poder hacer. Seguirá siendo como como siempre ha funcionado Mozarteum, entre todos. Es siempre un trabajo en equipo, desde quien lleva el agua y la fruta a los vestuarios de los artistas, hasta quien programa la temporada.



- ¿Tuvo contacto con Mozarteum a nivel nacional?



- Sí, hemos estado en comunicación. Por este año Mozarteum Buenos Aires no tiene programado nada, no van a hacer nada. Y también estuvimos reunidos con la ministra de Cultura Claudia Grynzpan, tenemos otra reunión el martes, para ver cómo podemos complementarnos y colaborar para sacar todo esto adelante.



- Que Mozarteum Buenos Aires no tenga programación no es un tema menor, porque al trabajar en conjunto con algunos espectáculos se achican los costos...



- Por supuesto, siempre ha sido mucho más fácil con Buenos Aires, porque siempre hacían dos o tres provincias del interior, San Juan en la mayoría de los casos era una de ellas... Pero ahora sin Mozarteum Buenos Aires trayendo gente, la cuestión se hace más complicada porque nosotros solos no podemos afrontar el gasto, no tenemos los recursos. Por ahí tenemos otros agentes que nos ofrecen números que traen a Argentina, como ProArte Córdoba, pero hasta el mal sistema de comunicación que tenemos nos afecta, porque no hay avión de Córdoba a San Juan, y decirle a un músico internacional que llega a Córdoba que tiene que hacer 8 horas más en un micro para llegar a San Juan... y, nos dicen que no. No es tan simple la cosa.



- Recién hablaba de artistas locales, afortunadamente hay muchos y muy buenos....



- Sí, por supuesto, tenemos gente muy valiosa dentro de la provincia, y en el país, así que veremos cómo afrontamos esta situación



- Y el público también está respondiendo muy bien a las propuestas locales...



- Sí, creo que San Juan es siempre una plaza ávida de buenos espectáculos. Entiendo que el nuestro no es un público masivo, pero siempre hay público que gusta de nuestras propuestas y además Mozarteum se ha caracterizado no solo por la música clásica, sino por distintos espectáculos de excelencia, desde Les Luthiers hasta números de jazz; y la gente ha respondido bien... Bregamos por eso. Por ahí no tendremos ahora el gran solista o intérprete a nivel mundial, este año la programación será algo más humilde, pero sin bajar el nivel...



- Y apuntando a la continuidad....



- Sin dudas. El año pasado y éste conseguimos al menos estar presentes a través de la virtualidad, a través de redes y plataformas algo pudimos hacer. Y cuando esta situación mejore, estaremos más presentes todavía....



- ¿La virtualidad sigue siendo una opción? ¿Piensan en modalidades mixtas o apuntarán sólo a lo presencial?



- No, no, será mixta por ahora hasta que todo esto esté mucho más claro.



- ¿Conquistar nuevos públicos y seguir derribando esa idea de elite son también objetivos de su gestión?



- Claro que sí, pero pensar en la música clásica como algo de elite es un error de gente que no ha podido entenderlo claramente. Yo recuerdo en la infancia, cuando veíamos dibujitos en la tele o películas infantiles, la mayoría tenían parte de música clásica, desde Tom y Jerry hasta La bella durmiente, los que te imagines; e incluso en las publicidades y en películas actuales, perfectamente reconocibles... Bueno, creo que es cuestión de hacerle ver a la gente que piensa así que no toda la música clásica es aburrida, como tampoco tiene por qué ser pegajosa; que para nada es patrimonio de una elite o de entendidos; y que es muy interesante poder disfrutarla. La música, como todas las artes, no son una cuestión de elite ni mucho menos; es una cuestión de sensibilidad, simplemente de ganas de disfrutar.



- ¿Qué significa Mozarteum para San Juan?



- Mozarteum es uno de los pilares de la cultura de San Juan, sin dudas. Siempre ha estado presente y ha contribuido al crecimiento cultural de la provincia y de la región.