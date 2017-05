Con Educando a Nina, Silencios de familia y El Marginal entre las ficciones más nominadas, APTRA dio a conocer en la tarde del martes las 34 ternas de los premios Martín Fierro 2017 que distinguirán a lo mejor del año pasado en la pantalla. Vale recordar que por segunda vez la televisión tiene su ceremonia exclusiva (el 18 de junio en el Hotel Hilton, con transmisión de Canal 13), y la radio, la suya.

A continuación, la lista completa de nominados:

Unitario y/o Miniserie:

El Marginal, Juan Minujín y Martina Gusmán, TV Pública

Sí, sólo sí, Diego Albarenga y Johanna Francella, TV Pública

Silencio de familia, Adrián Suar, Julieta Díaz y Florencia Bertotti, El Trece



Ficción diaria:

Educando a Nina, Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y elenco, Telefe

La Leona, Pablo Echarri, Nancy Dupláa y elenco, Telefe

Los ricos no piden permiso, Luciano Castro, Araceli González y elenco, El Trece

Periodístico:

Animales sueltos, Alejandro Fantino, América

Intratables, Santiago Del Moro, América

Periodismo para todos, Jorge Lanata, El Trece

Humorístico de actualidad:

Bendita, Beto Casella, Canal 9

Noti Campi, Martín Campi Campilongo, Telefe

Polémica en el Bar, Mariano Iúdica, Miguel Ángel Rodríguez y Tristán, Telefe

Deportivo:

Carburando, Eduardo González Rouco, El Trece

Fútbol para todos, TV Pública

Juegos Olímpicos Río 2016, Miguel Osovi y Gustavo Kuffner, TV Pública



Noticiero: América Noticias Segunda Edición, Mónica Gutiérrez y Guillermo Andino, América Argentina Noticias a las 20, Tv Pública Telefe Noticias a las 20, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, Telefe Telenoche, María Laura Santillán y Santo Biasatti, El Trece





Interés general:

Cocineros argentinos, Guillermo Calabrese y equipo, TV Pública

La noche de Mirtha, Mirtha Legrand, El Trece

MDQ para todo el mundo, Eugenio y Sebastián Weinbaum, El Trece

Magazine:

Intrusos, Jorge Rial, América

Morfi, todos a la mesa, Gerardo Rozín y Carina Zampini, Telefe

El diario de Mariana, Mariana Fabbiani y Ángel De Brito, El Trece

Musical:

En estéreo, Ernestina Pais, Canal 9

La Peña de Morfi, Gerardo Rozín e Ivana Nada, Telefe

Pasión, Marcela Baños y Lisandro Carret, América

Panelista:

Diego Leuco, El Diario de Mariana, El Trece

Diego Brancatelli, Intratables, América

Paulo Vilouta, Intratables, América

Cultural / Educativo:

Ambiente y medio, Sergio Federovisky, Canal 7

El país en escena, Gabriela Toscano y Carlos Rivas, Canal 7

Si te he visto no me acuerdo, Felipe Pigna, Canal 7

Entretenimientos:

Como anillo al dedo, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, El Trece

Pasapalabra, Iván De Pineda, El Trece

Susana Giménez, Susana Giménez, Telefe

Reality:

Dueños de la cocina, Marley, Telefe

Pesadilla en la cocina, Christophe Kyrwonis, Telefe

ShowMatch, Marcelo Tinelli, El Trece

Infantil / Juvenil:

Los creadores, Telefe

Panam y Circo, Panam, El Trece

Piñón en familia, Piñón Fijo, El Trece

Labor en conducción femenina:

Carina Zampini, Morfi, todos a la mesa, Telefe

Mariana Fabbiani, El Diario de Mariana, El Trece

Mirtha Legrand, Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, El Trece

Pamela David, Desayuno Americano, América

Susana Giménez, Susana Giménez, Telefe

​​​​​​​

Labor en conducción masculina:

Guido Kaczka, A todo o nada, Hacelo feliz, Los 8 escalones, El Trece

Iván De Pineda, Pasapalabra y Resto del mundo, El Trece

Leandro Chino Leunis, Escape perfecto, BOOM! y Moisés, el adelanto, Telefe

Marcelo Tinelli, ShowMatch, El Trece

Santiago Del Moro, Intratables, América

Labor periodística femenina:

Luciana Geuna, Periodismo para todos y Telenoche, El Trece

María Belén Aramburu, Morfi, todos a la mesa, Telefe

Romina Manguel, Periodismo para todos, El Trece

Labor periodística masculina:

Luis Novaresio, Desayuno Americano, América

Ricardo Canaletti, Noticiero Trece y Telenoche, El Trece

Reinaldo Sietecase, Telefe Noticias a las 13 y Telefe Noticias a las 20, Telefe

​​​​​​​

Cronista / Movilero:

Dominique Metzger, Telenoche, El Trece

Ignacio Otero, Telenoche y Periodismo para todos, El Trece

Sebastián Domenech, Arriba argentinos y Noticiero Trece, El Trece

Actor protagonista en unitario y/o miniserie:

Adrián Suar, Silencios de familia, El Trece

Juan Minujín, El Marginal, TV Pública

Luis Machín, Las palomas y las bombas, TV Pública

Actriz protagonista en unitario y/o miniserie:

Florencia Bertotti, Silencios de familia, El Trece

Julieta Díaz, Silencios de familia, El Trece

Martin Gusmán, El Marginal, TV Pública

Actor protagonista de ficción diaria / comedia:

Diego Ramos, Educando a Nina, Telefe

Esteban Lamothe, Educando a Nina, Telefe

Rafael Ferro, Educando a Nina, Telefe

​​​​​​​

Actor protagonista de ficción diaria / drama:

Gabriel Corrado, Por amarte así, Telefe

Juan Darthes, Los ricos no piden permiso, El Trece

Luciano Cáceres, Los ricos no piden permiso, El Trece

Pablo Echarri, La Leona, Telefe

​​​​​​​

Actriz protagonista de ficción diaria / comedia:

Griselda Siciliani, Educando a Nina, Telefe

Jorgelina Aruzzi, Educando a Nina, Telefe

Julieta Zylberberg, Loco por vos, Telefe

​​​​​​​

Actriz protagonista de ficción diaria / drama:

Araceli González, Los ricos no piden permiso, El Trece

Julieta Cardinali, Los ricos no piden permiso, El Trece

Nancy Dupláa, La Leona, Telefe

​​​​​​​

Labor humorística:

Antonio Gasalla, Susana Giménez, Telefe

Claudio Rico, ShowMatch, El Trece

Martín Campi Campilongo, Noticampi, Telefe

​​​​​​​

Actor de reparto:

Carlos Portaluppi, El Marginal, TV Pública

Miguel Ángel Solá, La Leona, Telefe

Raúl Taibo, Los ricos no piden permiso, El Trece

Actriz de reparto:

Gloria Carrá, Silencios de familia, El Trece

Maite Zumelzu, Por amarte así, Telefe

Mónica Antonopulos, La Leona, Telefe

​​​​​​​

Revelación:

Andrea Rincón, La Leona, Telefe

Brian Buley, El Marginal, Canal 7

Paula Cancio, La Leona, Telefe

​​​​​​​

Autor / Libretista:

Adrián Caetano y Guillermo Salmerón, El Marginal, TV Pública

Javier Daulte, Silencios de familia, El Trece

Pablo Lago y Susana Cardozo, La Leona, Telefe

​​​​​​​

Director:

Alejandro Ripoll, ShowMatch, El Trece

Daniel Barone, Silencios de familia, El Trece

Luis Ortega, Javier Pérez, Mariano Ardanaz y Alejandro Ciancio, El Marginal, TV Pública

Cortina musical:

Educando a Nina, Palito Ortega y La Mona Giménez, Educando a Nina, Telefe

María María, Miss Bolivia, La Leona, Telefe

Silencios de familia, Diego Torres, Silencios de familia, Telefe

​​​​​​​

Aviso publicitario:

Buenas migas, Ópera y Arcor, Young & Rubicam

Calles felices, Fiat, Leo Burnett

Ellos saben, Infinia Diesel YPF, Liebre Amotinada

Producción integral:

El Marginal, TV Pública

Periodismo para todos, El Trece

ShowMatch, El Trece