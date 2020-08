Con su primer protagónico cinematográfico en la película Un Crack, que fue seleccionada como mejor largometraje por el BARCIFF (Barcelona Indie Filmmakers Festival) y que acaba de estrenarse en la plataforma de Amazon Prime Video (debido a la suspensión de estrenos en salas); a sus 45 años, Christian Sancho consiguió concretar uno de sus más ambiciosos anhelos artísticos.



Luego de prepararse durante décadas, esperando su gran oportunidad, discípulo de grandes como Norma Aleandro; en diálogo con DIARIO DE CUYO, el actor y modelo manifestó que se encuentra en un "momento de gran felicidad" como artista, y también como padre, con una excelente relación con sus dos exparejas y madres de sus hijos.



- ¿Cómo te sentís con las repercusiones del estreno?

- Trabajé mucho para esta película, no sólo como actor sino también pensando en la producción y en cómo podía llegar a trascender con una historia de mucha humanidad, que sucede en muchos barrios, ciudades y provincias; donde siempre hay una persona que iba a ser un crack en River, Boca, triunfando en Real Madrid o Barcelona, y finalmente termina como repositor, albañil o mecánico, lo que pasa muchas veces. Hoy, en una plataforma como Amazon y con un recorrido importante en festivales internacionales, no esperaba tener ese reconocimiento, mucho menos en cuarentena.



- ¿Te apasiona ese mundo?

- Es un mundo que me atrapa. Vivo en un país en el que el fútbol es una pasión que superó las fronteras de Argentina hacia distintos lugares de Europa y Latinoamérica. Además, en cuanto a datos y estadísticas, es una historia real que habla de la búsqueda de un crack. Argentina y Brasil son los mayores exportadores.



- ¿Qué es lo primero que te atrajo del guión cuando lo recibiste?

- Hace 10 años en la serie Botineras, tuve la posibilidad de hacer un personaje en tono de drama con la idea de contar algo así. Lo que encontré esta vez, en un papel para cine, es un laburo que merecía mucha más precisión, concentración y profesionalismo.



- ¿Qué representa para vos?

- El desafío fue redoblar la apuesta, nuevamente con el drama y el fútbol, con la idea de mostrar la evolución que tuve en esta década. Y quizás, en esta película pude hacer catarsis de muchas situaciones difíciles que me pasaron en los últimos años y poder sanar desde la actuación.



- ¿Como cuáles?

- Sané el dolor en torno a la enfermedad de mi papá, la bronca y la tristeza que sentí por eso, hasta que entendí el para qué.



- ¿Cómo es tu personaje?

- Tiene una gran ambigüedad. Cuenta lo que es la frustración y el fracaso y cómo salir adelante a través de eso, entendiendo ¿para qué? y no ¿por qué? Tiene un lindo mensaje que habla de la superación. En la peli, yo soy ese crack, ese 98% que cuando llega, ve sus sueños truncos y no sabe cómo salir adelante.



- ¿Cuándo arrancó todo?

- Yo terminé de filmar No soy tu mami junto a Pablo Echarry y Julieta Díaz, con un personaje muy divertido, en tono de comedia, con muy buena crítica, con dirección de Marcos Carnevale quien fue mi gran mentor, él me dijo: "Con este personaje te vas a lucir".



- ¿Fue como decirte: "Hoy te convertís en héroe"?

- Y fue así. Eso habla de la generosidad de Carnevale para conmigo. Lo quiero, admiro y le agradezco tanto. Gracias a él, tuve esta oportunidad.



- ¿Esperabas con ansias este primer protagónico?

- Sabía que iba a llegar cuando estuviera preparado. Trabajé mucho. Hice un camino de mucho esfuerzo y perseverancia. Hoy, llegó en el momento justo. Fui formando mi profesión con criterio, esperando la oportunidad. Esta película me dio la madurez que necesitaba como actor.



- ¿El deseo comenzó con el modelaje?

- El modelaje me sorprendió y fue una casualidad. La actuación fue una causalidad, siempre pensé en ser actor. La publicidad me permitió financiar mi carrera artística. Desde chico me sentía cómodo escudándome en una máscara. En la escuela era introvertido, muy tímido, así jugaba a distintos personajes que no era y, hoy a los 45 años, sigo jugando.



- ¿Qué significa estrenar en una plataforma?

- Llegar a nivel mundial a todos los hogares, es algo que jamás hubiese imaginado con el estreno en los cines. Es una de las películas más vistas de Amazon y es argentina. Es increíble. La idea que la gente se sienta identificada, creo que fue nuestro acierto para trascender a través de Amazon.



- ¿Fue una luz de esperanza frente a la crisis económica?

- Traté de estar activo, ser positivo y encontrarle la vuelta. La vida, el universo, Dios... me dio esta realidad de tener un éxito a nivel cine. Tras una larga pausa de mayo hasta ahora, apareció esto y estamos felices. Me siento un privilegiado, ya venía con una gran racha haciendo temporada de verano con Departamento de Soltero junto a Nico Cabré, una gran comedia romántica. Teníamos prevista una gran gira nacional pero cuando apareció la pandemia quedamos con una gran incertidumbre.



- ¿Tenés otros proyectos en la manga?

- Estoy soñando despierto. En pocos meses, también en las plataformas, se estrenará Realidad Virtual, de Hernán Findling, que también está teniendo muy buena repercusión en Europa. Y sigo mirando para adelante, estudiando y haciendo seminarios, porque lo mismo que pasa en el fútbol pasa en la actuación, no llegan todos.