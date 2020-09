Considerada como la heredera de Lady Gaga por su gran parecido, Ava Max pretende hacer un camino con sello propio. Para la estadounidense de ascendencia libanesa, que acaba de editar su primer disco de estudio: Heaven & Hell, la música constituye una base para expresarse porque es "como la medicina", como confesó.



La cantante y compositora de 26 años que irrumpió con su "pop anthemic dance music", subió a los primeros puestos al sacar su sencillo Sweet but Psycho, en 2018; y el tema Kings and Queens, en marzo pasado; y no se detuvo ahí.



Sin embargo, su propuesta sonora viene de la mano de un peculiar estilo que adoptó para jugar con la dualidad, con una melena rubia de corte asimétrico, como rasgo distintivo. "Todos tenemos muchas caras y hay que exponerlas", señaló la joven que, desde su lugar aboga por los derechos femeninos.



"No creo que debamos esforzarnos más que los hombres por ser mujeres", destacó quien decidió adoptar el apellido artístico de Max por su ambigüedad de género.



Amanda Ava Koci, tal es el nombre real de la chica nacida en Milwaukee, dice tener muy claro el mensaje que quiere trasladar y que la define como artista global con "Canciones empoderadoras que hagan que la gente se sienta feliz y confiada", de eso se trata para Ava, cuya personalidad ya se proyecta con fuerza como la nueva promesa del pop con más de 45 millones de vistas en YouTube, hasta el momento. (EFE)

Looks

La imagen es un aspecto fundamental para Ava. A su característico corte de cabello al que denomina "Max Cut", largo de un lado y corto del otro, la blonda suma tonos de sombras contrastantes para su mirada. Las uñas también forman parte de su estética.