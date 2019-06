Luego de tres meses protegiéndose de la velocidad de los medios y de los periodistas, Eugenia Tobal confirmó su feliz noticia: está embarazada. "A la primera persona que le conté fue a mi mamá. Fue la única. Justo estaba internada y necesitaba un golpecito de emoción", contó la actriz.

En diálogo con "El Espectador", el programa radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio, Eugenia profundizó: "Estoy aliviada. Fueron tres meses de muchísima ansiedad, lo sufrí mucho hasta llegar a esta instancia. Igual no dejo de sufrir porque me imagino que va a ser de ahora por siempre y que cada ecografía y estudio es un tema. Pero ya estamos, pasamos el primer trimestre".

Tanto ella como su pareja, Francisco García Ibar, dueño del refugio de mascotas "La manada", mantuvieron la novedad en secreto, hasta que sintieron que era el momento para contarlo. "Cuidamos mucho, guardamos todo con prudencia. Nosotros tenemos esa desventaja, los que somos más conocidos pero ustedes son rápidos", le contestó a De Brito.

Eugenia contó cómo conoció a su novio y el comienzo de su historia de amor. "Empezamos con una relación de amistad, nos fuimos enganchando y terminamos enamorándonos. Nos conocimos por Romeo, mi perro fue el celestino. Mariano Zabaleta me había pasado el dato de La Manada. Fue todo de casualidad, sin esperarlo. Tenemos una relación muy sana, linda, compañera", recordó.

"Ahora, con el diario del lunes, siento que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Muchas veces los tiempos de uno no son los de la naturaleza. Cuando uno hace las cosas bien tiene que venir algo bueno. Llega en un buen momento", añadió.

Ocho años atrás, Eugenia había perdido un embarazo junto a Nicolás Cabré, de quien posteriormente se separó. Tiempo después, decidió que sería madre soltera pero cambio de opinión con la compañía de García Ibar.

"En ese momento estaba decidiendo la maternidad sola con tratamiento, como es una opción hoy armar familias así. Le conté todo a él, yo estaba como un caballo: no miraba para ningún lado y él ahí acompañando. Hasta que dijimos '¿qué pasa acá?' Me parece que es de a dos no de a uno", reflexionó.

Aún la pareja no tiene un nombre definido. "Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien. Estamos recién cayendo. Lo vivimos así a medias como no pudiendo disfrutar hasta saber que estaba todo bien, uno se limita para no ilusionarte al 100%. Hay seis meses de tiempo", consideró Eugenia.

Además, la actriz decidió compartir con sus seguidores el motivo de esta felicidad: publicó una foto junto a su novio y un dulce y extenso mensaje: "Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres". (Mensaje completo a continuación)

Una de las preocupaciones más grandes de la actriz era que padece de trombofilia. Sin embargo, la actriz se encargó de realizar el tratamiento acorde para llevar adelante el embarazo.