Fabiana Cantilo estuvo en el living de Los Mammones, el programa de Jey Mammon en América TV. En medio del cuestionario "21 de las 21", la intérprete de "Nada es para siempre", entre otros éxitos, sorprendió a todos con una fuerte confesión.

"Hace 8 años que no la veo ni la siento", reveló la estrella del rock. "¡Que título!", exclamó el conductor, desconcertado con la declaración de la invitada.

"¿Hace 8 años?", repreguntó Jey Mamonn. "Yo hace 8, casi 9, que estoy limpia de toda sustancia... y, además, estoy limpia de la otra sustancia, que son los hombres", detalló Cantilo.

El humorista quiso saber si está cerrada a la posibilidad de conocer: "¿Te gustaría encontrar un tipo?". "No, justamente... soy muy feliz así. Salvo que venga... no sé, un médico de frontera. ¡Que no moleste!", precisó la invitada.

"¿Por qué un médico de frontera?", retrucó Jey. "Pasa que yo siempre salí con músicos del rock. Y tiene fans... Y sé que las voy a matar", sentenció la cantante.

“Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, dijo después, con cierta picardía. El interrogante siguiente de Jey fue si “le saldría de garante a Andrés Calamaro”. “¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés”, contestó Fabiana y luego deslizó algo hasta el momento desconocido: “Yo fui novia... Fui amante de Andrés”, dijo Cantilo.

A la hora de recordar el romance con el cantante de Los Rodríguez, Cantilo dijo: “Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no... ¡el pelotudo! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”.

“Creo que Andrés te va a llamar pronto”, le apuntó Jey por la revelación. “Yo creo Fabi que es muy lindo todo... que está muy bieeeen. Soy igual a Bob Dylaaaan...”, dijo Fabiana imitando el particular timbre de voz de Calamaro. “¡Lo maté!”, agregó después, retrocediendo en su humorada.

Más adelante, en la sección “Las 21 de las 21″, momento de la entrevista en que las respuestas deben ser respondidas con las paletas del “sí” o del “no” según corresponda, Fabiana no pudo esquivar una pregunta sobre una familiar suya muy reconocida. “¿Canta bien tu prima Patricia Bullrich?”, disparó Jey. “Dale con Patricia, como rompen las pelotas con Patricia”, devolvió Fabiana y levantó la paleta del “no”.

Y agregó: “Tengo un montón de primos, ¿por qué no me preguntan por los demás? Me rompe las bolas porque es para que hable de política. No me preguntes nunca más sobre ella, en la vida”, le dijo Fabiana al conductor quien se la tomó en broma. “No te voy a preguntar más sobre ella... ¿Es verdad que jugaban a los soldaditos cuando eran chicas?”, le preguntó Jey y la cantante volvió a levantar el “no”, entre risas.