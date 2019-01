El bailarín Facundo Mazzei reveló que fue violado a los 13 años en reiteradas ocasiones por un alumno mayor del ballet al que asistía.

"A los 13 años no entendía lo que estaba viviendo. De chico tuve una situación de violación que me la guardé muchos años, por todo esto mismo, por miedos. Siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal, entonces nunca conté nada", comenzó a relatar Facundo en "Intrusos" (América TV).

"Esa persona me decía que no podía decir nada, porque sino mi papá, que en ese entonces era policía, nos iba a matar. Entonces yo estaba con mucho miedo, me explotaba la cabeza. No sabía cómo reaccionar. Lo mantuve en secreto hasta hace un par de años, cuando se lo pude contar a un par de mis amigos", contó el artista.

El relato de Facundo Mazzei recuerda a un reciente episodio que protagonizó en "Showmatch". Luego de que María del Cerro contara que fue abusada sexualmente, el bailarín se descompensó durante la rutina del "Bailando".

"Era un alumno mayor del ballet que tenían mis papás. Fue muy horrible la forma y reiteradas veces. Porque a mí me arruinó una etapa de mi vida. Me costó superarlo. Mis parejas se tuvieron que bancar mis miedos, porque no me salía decir nada", agregó Facundo.

Respecto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, el bailarín reflexionó: "Está bueno tener la fortaleza para decir y dar ejemplo, y ser un incentivo también. Que lo hagan cuando lo necesiten y lo crean conveniente. Este fue el momento que me tocó y con fortaleza lo cuento sin vergüenza. Es muy importante para mí, con mis 30 años, poder decirlo".